«Ведомости» узнали о просьбе Сечина дать нефтяникам 2,6 трлн руб. льгот

Глава «Роснефти» отметил, что зарубежным инвесторам, которых планируется привлечь к проекту «Восток ойл», важны долгосрочные фискальные условия

Игорь Сечин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в письме к президенту России Владимиру Путину попросил предоставить нефтяным компаниям налоговые льготы на 2,6 трлн руб. Это необходимо для того, чтобы нефтяники смогли вложить в развитие Арктики от 5 до 8,5 трлн руб., пишет газета «Ведомости» со ссылкой на документ, подлинность которого изданию подтвердили семь источников.

Сечин просит главу государства поддержать законопроект о развитии Арктики, предусматривающий особый режим для инвесторов. Президент поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву «проработать предложение и доложить», утверждают два собеседника «Ведомостей».

Законопроект, о котором идет речь, предполагает освобождение новых нефтегазовых месторождений от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Уже работающие месторождения при этом не будут платить земельный налог и налог на имущество, а также получат льготы, так налог на прибыль составит 7% вместо 20%, а страховые взносы 7,6% при действующей базовой ставке в 30%.

Глава «Роснефти» рассказал президенту о проекте «Восток ойл», который должен объединить месторождения госкомпании (Лодочное, Тагульское и Ванкорское) с месторождением «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова (Пайяхское). В материалах аудиторской компании KMPG, приложенных к письму, говорится, что перспективные ресурсы проекта оцениваются в 2,6 млрд т углеводородного сырья. При этом доказанные запасы нефти составляют более 870 млн т, а в кластер могут войти месторождения «Ермак нефтегаз» — совместного предприятия «Роснефти» и BP.