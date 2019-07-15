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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
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Бизнес ,  
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«Ведомости» узнали о просьбе Сечина дать нефтяникам 2,6 трлн руб. льгот
Глава «Роснефти» отметил, что зарубежным инвесторам, которых планируется привлечь к проекту «Восток ойл», важны долгосрочные фискальные условия
Игорь Сечин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в письме к президенту России Владимиру Путину попросил предоставить нефтяным компаниям налоговые льготы на 2,6 трлн руб. Это необходимо для того, чтобы нефтяники смогли вложить в развитие Арктики от 5 до 8,5 трлн руб., пишет газета «Ведомости» со ссылкой на документ, подлинность которого изданию подтвердили семь источников.

Сечин просит главу государства поддержать законопроект о развитии Арктики, предусматривающий особый режим для инвесторов. Президент поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву «проработать предложение и доложить», утверждают два собеседника «Ведомостей».

Законопроект, о котором идет речь, предполагает освобождение новых нефтегазовых месторождений от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Уже работающие месторождения при этом не будут платить земельный налог и налог на имущество, а также получат льготы, так налог на прибыль составит 7% вместо 20%, а страховые взносы 7,6% при действующей базовой ставке в 30%.

Глава «Роснефти» рассказал президенту о проекте «Восток ойл», который должен объединить месторождения госкомпании (Лодочное, Тагульское и Ванкорское) с месторождением «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова (Пайяхское). В материалах аудиторской компании KMPG, приложенных к письму, говорится, что перспективные ресурсы проекта оцениваются в 2,6 млрд т углеводородного сырья. При этом доказанные запасы нефти составляют более 870 млн т, а в кластер могут войти месторождения «Ермак нефтегаз» — совместного предприятия «Роснефти» и BP.

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Сечин указал в письме, что инвестиции составят более 5 трлн руб., тогда как KPMG оценила вложения в 8,5 трлн руб. По прогнозам аудиторов, вклад проекта в ВВП может составить до 2% в год до 2050 года, при этом бюджет получит 4,4 трлн руб. в виде налогов, роста дивидендов и эффекта на отрасли.

Сечин оценил стоимость проектного финансирования в более чем 11-12% и отметил, что из-за этого проекта нужны иностранные партнеры, которым, в свою очередь, важны долгосрочные налоговые условия.

По подсчетам KPMG, льготы для участников проекта «Восток ойл» составят 2,6 трлн руб. Неназванный представитель Минфина заявил изданию, что только послабления по НДПИ обойдутся бюджету в 250 млрд руб. в год.

Автор: Константин Нагаев
Теги: «Роснефть», Игорь Сечин, льготы
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