Босов предложил Росприроднадзору мировую по спору на 1 млрд руб.

«ВостокУголь» Дмитрия Босова предложил Росприроднадзору завершить судебный спор из-за неправомерной добычи угля на Таймыре, снизив штраф вдвое, до 429 млн руб.

Дмитрий Босов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

​Босов просит скидку

Арк​тическая горная компания (АГК, входит в «ВостокУголь» Дмитрия Босова и Александра Исаева) ​предложила Росприроднадзору заключить мировое соглашение, снизив штраф почти вдвое, с 954 млн до 429,1 млн руб. Об этом говорится в письме гендиректора компании Вадима Бугаева, направленном 13 марта на имя руководителя Росприроднадзора Артема Сидорова (копия есть у РБК).

В «ВостокУгле» подтвердили, что сейчас с ведомством ведутся переговоры о мировой, представитель Росприроднадзора отказался комментировать это предложение.

АГК с 19 декабря 2014 года до 9 августа 2017 года владела лицензией на геологоразведку на участке р. Малая Лемберова на Таймыре. В декабре 2016 года на этом участке компания открыла ​Малолемберовское месторождение, а в 2017 году получила первую эксплуатационную лицензию. Но еще в сентябре 2016 года прокурор ​Таймырского района Красноярского края провел проверку этого участка, по итогам которой ​Росприроднадзор обвинил АГК в самовольной — без проектной документации — добыче каменного угля марки антрацит и в апреле 2017 года потребовал возместить вред, причиненный недрам, на 2,1 млрд руб. АГК с этим не согласилась и подала в суд.

После проведенного перерасчета Росприроднадзор снизил штраф в два раза, до 954 млн руб., следует из письма Бугаева. Но и это не устроило АГК, она продолжает судиться — следующее заседание назначено на 25 апреля. Для внесудебного урегулирования спора компания предлагает снизить размер штрафа еще в 2,2 раза и предоставить ей рассрочку на десять лет, говорится в письме.​

Как считала АГК Бугаев указывает, что при расчете штрафа ведомство использовало среднюю цену антрацита за полгода, с октября 2016 года по март 2017 года, которая составляла 3,3 тыс. руб. за 1 т. Но АГК перестала «осуществлять отбор углесодержащей породы» с ноября 2016 года, поэтому он предлагает брать среднюю цену за предшествующие этому шесть месяцев (май—октябрь 2016 года) — 1716,8 руб. за 1 т. К тому же для расчета штрафа объем угля (98,94 тыс. т), размещенного на складах компании, АГК также призывает сократить на 36,4% — на средний понижающий коэффициент пустой породы. Таким образом, за хранящийся на складах антрацит компания готова заплатить 108,03 млн руб. (98,94 тыс. * 0,636 * 1716,8 руб.) и еще 321,05 млн руб. (187 тыс. * 1716,8 руб.) за уже поставленный уголь — компания ранее сообщала, что несколько партий крупнотоннажной углесодержащей пробы было отправлено на полупромышленные испытания. В общей сложности получается около 429,1 млн руб.

Наличие лицензии на поиск и оценку запасов угля (геологоразведку) не дает ее владельцу права на добычу, для этого необходимо отдельное разрешение, поэтому у Росприроднадзора есть все основания для предъявления претензий АГК, отмечает юрист правового департамента HEADS Consulting Анастасия Худякова. В таких лицензиях может быть прописано право владельца на добычу ограниченного объема полезных ископаемых в рамках проводимых им разведывательных работ. Но эти объемы, как правило, строго оговариваются условиями лицензии, иначе их размер определяет контролирующий орган, добавляет она.

Раз АГК ведет переговоры о порядке расчета вреда, это само по себе предполагает ее согласие с тем, что нарушение было, замечает управляющий партнер юридической компании «УК Бизнес и Право» Александр Пахомов. Но Худякова считает, что у компании достаточно большие шансы добиться снижения штрафа. Большой штраф может негативно сказаться на финансовом состоянии компании и эффективности ведения дальнейшей деятельности на месторождении, при этом получение лицензии на добычу — технический момент, замечает она.

Добыча на Малолембровском месторождении ограничена до момента утверждения технического проекта, сказал РБК представитель Росприроднадзора. По его словам, АГК уже прошла центральную комиссию по согласованию технических проектов разработки месторождений и провела государственную экологическую экспертизу. Компания планирует начать добычу на Малолембровском во втором квартале 2018 года, согласовав в ближайшее время в Ростехнадзоре план развития горных работ на второй—четвертый кварталы, отметил представитель «ВостокУгля».

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пилотный проект

Малолемберовское месторождение — пилотный проект «ВостокУгля» на Таймыре, отмечает представитель компании. Его запасы, утвержденные в Госкомиссии по запасам (ГКЗ), составляют лишь 2 млн т. «Работы на нем начались первыми, так как этот участок — ближайший к побережью и поселку Диксон, это стало одним из определяющих факторов для «обкатки логистических решений», — говорит представитель компании. Весной «ВостокУголь» планирует сдать на государственную экспертизу ТЭО запасы в размере около 20 млн т на другом участке — Лемберовский, а до конца 2018 года компания намерена поставить на госбаланс и оценить прогнозные ресурсы в объеме около 100 млн т, добавил он.

В марте 2017 года совладелец «ВостокУгля» Дмитрий Босов заявил о планах добывать на Таймыре ежегодно до 30 млн т «арктического карбона» — угля марки антрацит. Тогда он оценил общий объем запасов таймырских месторождений в более 10 млрд т. А в декабре того же года его партнер Александр Исаев рассказал о масштабных планах компании по транспортировке угля по Северному морскому пути (СМП) в 2018–2040 годах в письме на имя гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева («Росатом» должен быть назначен оператором СМП). В 2018–2040 годах компания намерена направить по этому маршруту 50 млн т угля в Европу и еще 30 млн т — в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а в последующие годы по 10 млн т ежегодно в каждый из этих регионов, говорится в письме (копия есть у РБК).

«Компания «ВостокУголь» готова принять участие в совместной встрече для выработки единых подходов по комплексному развитию Северного морского пути и прилегающих территорий», — пишет Исаев. Представитель «Росатома» отказался комментировать служебную переписку, но напомнил, что по согласованию с правительством госкорпорация обсуждает со многими компаниями, работающим в арктической зоне, транспортировку грузов по СМП.

Для того чтобы обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, необходимо строительство двух—четырех атомных ледоколов «Лидер», каждый из которых оценивается в 80 млрд руб. Одним из вариантов финансирования строительства таких ледоколов является схема государственно-частного партнерс​тва с участием компаний, заинтересованных в этом маршруте. Лихачев ранее допустил, что строительство ледокола может осуществляться в альянсе с крупными компаниями, осваивающими арктические месторождения. Представитель «ВостокУгля» не стал комментировать, будет ли компания участвовать в этом проекте.