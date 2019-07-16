Суверенный долг и капитолийский торг

Каковы шансы новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона

Палата представителей США одобрила законопроект об оборонном бюджете, содержащий запрет на операции с российским госдолгом. Насколько велика вероятность его вступления в силу и чем это грозит российской экономике — разбирался РБК

Фото: Daniel Acker / Bloomberg

Поправка о российском госдолге станет предметом торга

Законопроект об оборонном бюджете США, который 13 июля был утвержден палатой представителей и содержит в том числе поправку о запрете на операции с российским госдолгом, станет предметом активного торга администрации Дональда Трампа с Демократической партией. В этом уверены опрошенные РБК эксперты. Хотя продвигаемый демократами билль прошел нижнюю палату конгресса, сенат контролируют республиканцы (у них 53 кресла из 100), а поэтому нет гарантий, что поправка будет утверждена.

Это не первая попытка ввести санкции против российского госдолга: в верхней палате уже есть два собственных законопроекта о санкциях, содержащих такую меру — DASKAA и DETER.

Шансы утвердить законопроект зависят от того, насколько активно демократы будут лоббировать поправку, отмечает аналитик AKE Group по вопросам политических рисков Максимилиан Хесс. С одной стороны, отметил он, демократы могут напомнить республиканцам, что ранее те уже одобряли внесение санкций против российского госдолга в другие законопроекты, и отказ от возможности применить такие ограничения сейчас будет выглядеть лицемерием. «С другой — не думаю, что демократы собираются инвестировать серьезный политический капитал в эту поправку. Поэтому, вероятно, она будет изъята из заключительной версии билля», — сказал он.

Вероятность принятия законопроекта с поправкой о санкциях достаточно высока, учитывая негативное отношение к России среди американского политического истеблишмента, считает директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин. «Трамп может оказать давление на республиканское большинство в сенате, чтобы не пропускать поправку, однако соратники президента вряд ли хотят, чтобы их обвиняли в потакании России», — сказал он РБК. Кроме того, добавил Волошин, американскому лидеру в будущем могут понадобиться уступки со стороны демократов по ряду вопросов, например о строительстве заградительного барьера на границе с Мексикой, и санкции против госдолга могут стать предметом торга.

Что говорит санкционная поправка к оборонному биллю Авторы санкционной поправки к оборонному бюджету — демократы Брэдли Шерман и Максин Уотерс. Она запрещает операции с облигациями, выпущенными российским Центральным банком, Фондом национального благосостояния, Федеральным казначейством или аффилированными с ними лицами и структурами. Поправка также запрещает заключение соглашений о валютных свопах с указанными институтами и блокирует американцам доступ к любым другим определяемым решением президента США финансовым инструментам, срок погашения которых превышает 14 дней. Билль о бюджете был утвержден членами палаты представителей 220 голосами «за», 197 законодателей выступили против. Против билля проголосовали все члены палаты от Республиканской партии — они не согласны с сокращением расходов на оборону: принятый палатой законопроект предусматривает расходы в $733 млрд, что на $17 млрд ниже, чем в билле, согласованном в комитете по военным делам сената конгресса. Расходов на уровне $750 млрд требует и президент США Дональд Трамп. Еще до голосования в пятницу администрация Трампа опубликовала заявление, что президент наложит вето на законопроект, если он буден подан в том виде, в котором подготовлен в нижней палате. Одна из главных причин — сокращение бюджета на $17 млрд.

Как билль описывает введение и снятие санкций

Согласно положениям оборонного билля, регламенты, запрещающие операции с российским госдолгом, должны быть приняты в течение 90 дней после утверждения законопроекта в его нынешнем виде. Запрет будет наложен на операции с госдолгом, выпущенным спустя как минимум 180 дней после утверждения законопроекта.

Санкции могут быть сняты, если после очередных выборов директор национальной разведки США придет к выводу, что Россия не пыталась в них вмешаться, и будет поддержан резолюцией обеих палат конгресса. Ближайшие выборы в конгресс, как и президентские, пройдут в ноябре 2020 года.

Даже в случае принятия законопроекта Трамп получает некоторое пространство для маневра относительно того, как исполнять санкционные поправки. Отсутствие второго раунда санкций по делу Скрипалей свидетельствует, что Трамп может откладывать исполнение санкций и использовать эту манипуляцию для решения других вопросов.

Учитывая нынешнюю формулировку поправки, у администрации Трампа не будет возможности ограничить или вовсе отменить введение санкций против российского госдолга, убежден Волошин. По его мнению, в законопроекте довольно четко прописаны сроки реализации санкций и их характер, а их отмена требует однозначных оценок о невмешательстве России в выборы как со стороны разведсообщества, так и со стороны конгресса. «Во-первых, такая мягкая позиция вряд ли будет озвучена, поскольку многие уже сейчас открыто говорят о готовящемся вмешательстве. Во-вторых, до этого еще почти полтора-два года, и за такое время санкции против госдолга уже возымеют свой эффект», — говорит Волошин.

Кто владеет российским госдолгом Суверенный долг России составляет приблизительно $164 млрд, из которых $58 млрд (около 35%) принадлежит нерезидентам. Общая задолженность Минфина по внешним облигационным займам к 1 июня 2019 года составляла $38,5 млрд (примерно 30% от общего объема). Доля нерезидентов в российских еврооблигациях, по данным ЦБ, на 1 апреля 2019 года достигла 52,3%, они владеют евробондами на сумму порядка $20 млрд. Введение американских санкций против российского суверенного долга может спровоцировать выход иностранных инвесторов из 8–10% российских госбумаг, подсчитало Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). По оценке АКРА, американские резиденты держат 8% российского госдолга — они точно выйдут из санкционного актива. Кроме американских инвесторов из набора потенциальных держателей с высокой вероятностью можно исключить норвежский суверенный фонд GPFG, предполагают в АКРА, — в прошлом году он объявил об изменении своей инвестиционной политики, так что его вложения в рублевые активы могут сократиться. На начало 2018 года доля норвежского фонда в российском госдолге составляла 1,4%.

Насколько опасны санкции против госдолга

Еще один важный вопрос — присоединятся ли к санкциям США европейские страны. По мнению Волошина, это едва ли произойдет, так как ЕС не считает нужным вводить ограничения помимо тех, которые появились в 2014 году. «В то же время Европа наверняка будет озабочена перспективой американских санкций против российского госдолга с учетом чисто европейских интересов. Можно вспомнить, что в 2018 году Еврокомиссия выступала с критикой ряда положений закона CAATSA, в частности в применении к «Северному потоку-2», — пояснил аналитик.

До сих пор администрация Трампа относилась к санкциям в отношении российского госдолга с осторожностью. Минфин США объяснял, что запрет на покупку новых выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ) окажет давление на экономический рост в России, усилит нагрузку на ее банковский сектор, заставит российские власти изменить свою экономическую политику и в конечном итоге «приведет к ответным мерам России против интересов США», что может снизить конкурентоспособность крупных американских управляющих компаний.

В Москве ранее заявляли, что не видят в новом американском законопроекте больших рисков. По оценке главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, запрет США на инвестиции в ОФЗ способен «спровоцировать некоторую волатильность на рынке госдолга», но экономике большого ущерба не принесет. В числе неблагоприятных последствий санкций аналитики, в частности, называли падение рубля и рост доходностей российских облигаций для инвесторов.