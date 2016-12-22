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Госдеп объявил о намерении ввести второй пакет санкций против России
Новые санкции США, 06 ноя, 23:34
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Госдеп объявил о намерении ввести второй пакет санкций против России
Американское внешнеполитическое ведомство признает, что Россия не соблюдает закон о химоружии. Поэтому Госдеп намерен ввести вторую часть санкций из-за отравления Скрипалей
Фото: Jonathan Brady / AP

Госдепартамент США заявил, что не может удостовериться в том, что Россия соблюдает законодательство о химическом оружии и намерен ввести второй пакет санкций в отношении Москвы. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, сообщает Reuters.

«Сегодня Госдепартамент сообщил конгрессу, что мы не можем подтвердить, что Российская Федерация соблюдает условия, установленные Законом о ликвидации химического и биологического оружия [Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act, CBW] 1991 года», — сказала Нойерт. «Мы намерены действовать в соответствии с положениями этого закона, который предусматривает применение дополнительных санкций», — приводит Reuters ее слова.

В августе Госдепартамент обещал ввести «суровые» санкции против России по истечении 90 дней, если Москва не предоставит «надежные гарантии», что она больше не будет использовать химическое оружие и обеспечит международным специалистам доступ для инспектирования своих химических объектов.

США пообещали «суровые» санкции против России
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Комментарий Нойерт звучит на фоне заявления главы международного комитета палаты представителей конгресса США Эда Ройса. Во вторник он сообщил, что администрация США заявила, что Россия не исполняет закон о ликвидации  химического и биологического оружия от 1991 года. Конгрессмен также подчеркнул, что истек 90-дневный срок, в течение которого Россия должна была предоставить гарантии того, что не будет использовать химическое оружие.

«Никто не должен удивляться тому, что Владимир Путин отказывается зарекаться, что в будущем не будет использовать нервно-паралитические вещества военного назначения. Недопустимо, что у администрации [США] нет плана или графика для второго раунда обязательных санкций, требуемых законодательством США», — говорится в заявлении Ройса.

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По словам конгрессмена, в последние годы Россия «систематически участвует в дерзких отравлениях», включая «атаку с применением нервно-паралитического вещества на территории Соединенного королевства». «Администрация Трампа должна действовать быстро, чтобы подтвердить собственную решимость. Нерешительность побуждает Россию к дальнейшей агрессии», — сказано в заявлении Ройса.

Первый пакет санкций против России за применение в Великобритании отравляющего вещества «Новичок» Госдеп ввел 27 августа. Тогда под запрет попал экспорт в Россию товаров и технологий, относящихся к национальной безопасности. Второй пакет, как ожидалось, вступит в силу спустя три месяца, если Россия не предоставит гарантии того, что не будет применять химическое оружие.

В середине сентября представитель Госдепартамента США Маниша Сингх, выступая в палате представителей, заявила, что Россия не позволила США провести инспекцию объектов на предмет уничтожения химического оружия. Тогда же она пообещала, что второй пакет санкций будет «суровым».

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Санкции , Сергей Скрипаль , Госдеп США
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