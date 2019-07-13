Палата конгресса США приняла бюджет Пентагона с пунктом о госдолге России

Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета на 2020-й финансовый год в размере $733 млрд. Документ включает поправку о введении запрета для американцев проводить сделки с российским госдолгом

Здание палаты представителей в Вашингтоне (Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости)

Палата представителей конгресса США приняла проект оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, который содержит поправку о введении санкций в отношении российского госдолга. Результаты голосования приведены на сайте нижней палаты.

За проект проголосовали 220 законодателей, против — 197. Проект предусматривает выделение на оборону $733 млрд.

Ранее палата представителей обсудила предложение демократов включить в проект оборонного бюджета на 2020-й финансовый год поправку с запретом для американцев проводить какие-либо сделки с российским госдолгом. Поправку предложили демократы из Калифорнии Брэдли Шерман и Максин Уотерс. Позднее ее поддержали 234 конгрессмена, против выступили 195.

«Поправка посылает четкий сигнал Владимиру Путину и Кремлю о том, что им не удалось сорваться с крючка и Россия столкнется с реальными последствиями из-за вмешательства в выборы», — отметила Уотерс. Шерман, в свою очередь, указал, что до этого момента санкции были «иллюзорными», так как некоторым фигурантам черных списков всего лишь запрещали посещать Соединенные Штаты. «Эта поправка предусматривает настоящие, серьезные санкции в отношении России», — сказал Шерман.