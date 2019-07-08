ЦБ бьет карты льготным кодом

Банк России сделает новую платежную технологию бесплатной для магазинов

Оплата товаров и услуг по QR-коду, которую ЦБ запустит через свою Систему быстрых платежей, в первые месяцы работы будет бесплатной для магазинов. В будущем плату все-таки введут, но она будет ниже, чем для банковских карт

Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Банк России установит льготный тариф на уровне 0% для магазинов за прием платежей с помощью QR-кодов в первые месяцы работы системы, альтернативной банковским картам. Тарифы, которые будут устанавливаться в зависимости от категории бизнеса торгово-сервисных предприятий, заработают с 1 января 2020 года. Банки уже получили рассылку от регулятора с соответствующей информацией, рассказали РБК три источника на платежном рынке. В ВТБ, Альфа-банке и Промсвязьбанке подтвердили получение письма.

QR-платежи должны заработать в российских магазинах летом текущего года в рамках второго этапа развития Системы быстрых платежей, которую Банк России запустил в конце января 2019 года для денежных переводов между физическими лицами по номеру телефона. В первый год работы этого сервиса ЦБ также установил нулевые комиссии для банков. С 2020 года банки будут платить ЦБ от 0,5 до 3 руб. за перевод.

Тариф для торговых предприятий за прием QR-платежей ожидался на уровне 0,4%, но теперь ЦБ обсуждает с банками новый диапазон комиссии — от 0,4% и выше, говорит один из источников. Предельная отметка может быть зафиксирована на уровне от 0,5 до 1%, пояснили два других собеседника. «Все будет зависеть от того, как ЦБ договорится со Сбербанком», — говорит один из них.

РБК направил запрос в ЦБ и Сбербанк. В ВТБ ожидают официальную публикацию тарифов в ближайшее время, сообщили в пресс-службе банка. С учетом крайне сжатых сроков внедрения было бы целесообразнее увидеть в письме ЦБ полную тарифную политику системы на горизонте года, а лучше трех лет, отметил глава дирекции развития эквайринга Альфа-банка Денис Хренов. Он объяснил, что банк вкладывает средства в развитие инфраструктуры платежей и должен прогнозировать долгосрочные финансовые эффекты.

В банке «Русский стандарт» сервис c2b-переводов (от физического лица юридическому) по QR-коду через систему СБП будет бесплатным до 1 января 2020 года, сказала РБК директор департамента эквайринга банка Инна Емельянова. «Ценовой ориентир на более поздний срок будет сформирован в соответствии с предложениями Банка России по комиссии, например в 0,4–0,5%, которая сейчас обсуждается», — добавила она.

Тарифы для QR-платежей

Диапазон тарифа платежей по QR-коду ЦБ озвучит через неделю, пообещала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова (сообщило «РИА Новости»), и он будет ниже, чем эквайринговые комиссии. На QR-платежи делается ставка как на более дешевый платежный способ оплаты по сравнению с банковскими картами. «Тот тариф, который мы обсуждаем по с2b, — это порядка 0,4%, что для них [магазинов] является абсолютным счастьем по сравнению с тем, что они платят сейчас», — говорила Скоробогатова. В настоящее время магазины платят в среднем 1,5–2,5% за оплату картой, тарифы для небольших магазинов выше. Розница неоднократно заявляла, что недовольна уровнем тарифов на безналичную оплату и считает их завышенными.

Ранее РБК ознакомился с бизнес-моделью формирования тарифа за прием QR-платежей. Банк России в качестве оператора Системы быстрых платежей будет взимать плату с торговых точек. 50% он оставляет внутри системы за расчеты и услуги оператора платежно-клирингового центра, по 25% из той же суммы будет перечислять банку клиента и банку магазина.

Тестирование оплаты с помощью QR-кодов должно начаться в июле, полноценно эта технология заработает осенью, говорила ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Источники РБК сообщали, что QR-платежи будут запущены для фокус-групп 30 августа. Первую QR-оплату провел банк «Русский стандарт» в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Приманка для магазинов

Комиссия на уровне 0% устанавливается для того, чтобы привлечь как можно больше магазинов, а когда они распробуют этот сервис, тогда и появится тариф, объясняет председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева. «Это международная практика, когда банки устанавливают нулевые комиссии при запуске нового платежного сервиса, и ЦБ пошел тем же путем», — подчеркнула эксперт.

Спрос на внедрение Системы быстрых платежей и тестирование QR-платежей наблюдается со стороны крупных торгово-сервисных предприятий, поэтому льготный тариф им интересен, говорит Хренов. Нулевой тариф применяется, поскольку технологию нужно будет протестировать на клиентах, объясняет замдиректора департамента электронного бизнеса СМБ Промсвязьбанка Никита Хомутов. Масштабы пилотного проекта у каждого банка могут быть разные, Промсвязьбанк планирует ограничиться 20–30 точками, добавил он.

В настоящее время у магазинов, входящих в Ассоциацию компаний розничной торговли, QR-платежи находятся в процессе разработки, внедрения или тестирования. В АКОРТ прогнозируют, что за первый год эксплуатации СБП в магазинах может пройти до 5–7% платежей. Запустить тест в ближайшее время планирует группа «М.Видео-Эльдорадо», в группе считают, что доля QR-платежей может достичь 5–7% оплат к 2020 году.

Влияние на доходы банков

Из-за льготных условий банки могут потерять часть комиссионных доходов, которые получают от карточных платежей, указывает Обаева. Это связано с тем, что в сферах, где сейчас активно используются карты, появится альтернативный способ, который заберет часть объема безналичных платежей. QR-коды могут также начать использоваться в новых сферах, например на строительных рынках, где раньше карты не были распространены, говорит она. Но впоследствии, когда тариф будет установлен, банки получат соответствующую прибавку к платежам от новых клиентов, заключила Обаева.

Нулевые или существенно более низкие, чем в основных платежных системах, тарифы сократят комиссионные доходы банков, соглашается Хренов. Банки не смогут развивать программы лояльности для покупателей, которые используют QR-платежи. Снижение или обнуление прибыли также не даст возможности банкам стимулировать покупателей использовать СБП: решение о выборе платежной системы принимает не магазин, а покупатель, подчеркивает Хренов.

Сам нулевой тариф незначительно повлияет на доходы банков, потому что «это пилотный проект для тестирования на небольшом количестве мерчантов», указывает Хомутов.