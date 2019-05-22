В ЦБ назвали «абсолютным счастьем» тариф для платежей по QR-коду

Предлагаемый Банком России размер комиссии, которую объекты торговли будет платить за прием платы от населения по QR-коду через Систему быстрых платежей, будет для бизнеса «абсолютным счастьем». Об этом заявила, выступая в Госдуме, зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

«Тот тариф, который мы обсуждаем по C2B (Consumer-to-business — РБК), — это порядка 0,4%, что для них [магазинов] является абсолютным счастьем по сравнению с тем, что они платят сейчас», — сказала Скоробогатова (цитата по ТАСС).

В феврале 2019 года источники РБК сообщали, что ЦБ обсуждает с участниками рынка установку единого размера комиссии за прием C2B-платежей на уровне 0,4–0,5% при том, что сейчас торговые точки платят за эквайринг 1,5–2,5%.

«Все идет к тому, что тариф будет низкий и не превысит 0,4–0,5%. Все банки понимают, что это неизбежно, и уже смирились с тем, что выше ставок за обслуживание не будет», — рассказал тогда РБК один из банкиров.

В мае стало известно, что переводы от физических лиц в адрес юридических (C2B-платежи) планируется запустить в Системе быстрых платежей для фокус-групп 30 августа.