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Первую QR-оплату товара в системе ЦБ проведут на Петербургском форуме
Презентация первой QR-оплаты в рамках Системы быстрых платежей пройдет в июне в Петербурге. Транзакцию по покупке кофе осуществит банк "Русский стандарт". QR-платежи призваны удешевить безналичную оплату по сравнению с карточной
Фото: Илья Щербаков / ТАСС

Первая оплата через QR-код в рамках Системы быстрых платежей (СБП) ЦБ будет проведена в рамках Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 6 по 8 июня. Об этом сообщили РБК три источника на платежном рынке.

«С помощью QR-кода будет оплачен товар, купленный в вендинговом аппарате, то есть сумма первого c2b-перевода (платежа от покупателя юридическому лицу) будет небольшой», — рассказал один из собеседников РБК. «Чтобы оплатить товар, покупателю нужно будет выбрать на платежном терминале, установленном в вендинговом аппарате, оплату с помощью CБП, затем на экране появится QR-код, который нужно будет отсканировать через мобильное приложение банка», — отметил он. Через вендинг будет приобретена чашка кофе, уточнил второй источник. По его словам, в QR-код уже будет зашита сумма платежа, а не только банковский счет, на который нужно перевести деньги.

Платеж проведет банк "Русский стандарт", в презентации также примут участие представители НСПК (операционный, платежный и клиринговый центр СБП) и компании INPAS (разработчик программного обеспечения), знают два источника РБК.

В "Русском стандарте" и НСПК не подтвердили и не опровергли планы провести презентацию первого QR-платежа в СБП на петербургском форуме. «Сейчас НСПК совместно с банком "Русский стандарт" готовится провести первую тестовую с2b транзакцию с использованием QR-кода через СБП", - указали в пресс-службе НСПК. В «Русском стандарте», в свою очередь, подтвердили готовность к запуску так называемых c2b-переводов по QR-коду в рамках СБП. «В ближайшее время (банк — РБК) проведет первую транзакцию», — сказала директор департамента эквайринга банка Инна Емельянова.

"Планируется, что эквайринговые тарифы при оплате по QR-коду будут более выгодными для торгово-сервисных предприятий", - добавили в пресс-службе НСПК, отметив, что оплата по QR-коду будет запущена во втором полугодии этого года.

РБК направил запрос в ЦБ и INPAS.

Банк России запустил СБП в конце января 2019 года для денежных переводов между физическими лицами. Оплата покупок с помощью QR-кода является вторым этапом развития проекта, в этом случае система проводит денежный перевод с банковского счета физического лица на банковский счет юрлица. Активная фаза тестирования QR-платежей банками и торговыми предприятиями должна начаться в июле, а ее полноценный запуск произойдет в сентябре, сообщила ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. По информации источников РБК, C2B-платежи планируется запустить для фокус-групп 30 августа.

Торговые предприятия для денежных переводов в адрес юрлиц будут использовать QR-коды двух видов: статические, которые представлены в виде наклейки с закодированным счетом магазина, и динамические. Последние также содержат сумму покупки и они будут выводиться в цифровом виде, например, на дисплее кассового аппарата. Комиссию в Системе быстрых платежей, которые магазины должны будут платить за каждый платеж с помощью QR-кода, планируется установить на уровне 0,4%, что ЦБ назвал «абсолютным счастьем» для бизнеса. В настоящее время небольшие торговые точки платят за прием карт в 3-4 раза больше.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Денежные переводы
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В ЦБ назвали «абсолютным счастьем» тариф для платежей по QR-коду
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