ЦБ предложил ограничить комиссии в Системе быстрых платежей для розницы

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,61 0,12 EUR Бирж. 74,47 0,06 Brent 64,73 -1,49% USD Нал. 66,08 65,20 EUR Нал. 75,00 74,06 USD ЦБ 65,26 -0,26 EUR ЦБ 74,09 -0,25 EUR/USD 1,1349 -0,0015 BTC/USD Бирж. 3 886,70 -37,00 IMOEX 2 487,12 -0,30% RTSI 1 194,28 -0,61% DJIA 26 091,95 0,23% Nasdaq 7 554,46 0,36%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 65,26 (-0,26) Quote, 25 фев, 12:15
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 74,09 (-0,25) Quote, 25 фев, 12:15
Британский посол в Москве опроверг слухи о смерти Скрипалей Политика, 10:23 Samsung S10 будет поддерживать Enjin Coin: токен уже подорожал в три раза Крипто, 10:18 Приехавших с Трампом журналистов выселили из отеля Ким Чен Ына в Ханое Политика, 10:13 Порошенко нагрубил возмущенному долгами по зарплате шахтерам мужчине Общество, 10:12 На фиолетовой линии московского метро произошел сбой Общество, 10:06 Что может рассказать о вас ваш чемодан РБК и BMW, 10:04 Божена Рынска назвала место похорон Малашенко Общество, 10:02 Opel объявил о возвращении в Россию Авто, 09:57 Бортпроводник «Победы» выронил ребенка из люльки при выходе из самолета Общество, 09:42 Как московский гастробизнес пришел к формату фудмолла Стиль, 09:42 Время просыпаться: как нормализовать сон РБК и Philips, 09:33 ВВС Индии уничтожили лагерь боевиков в Кашмире Общество, 09:28 Задержанных во время интервью с Мадуро журналистов выслали из Венесуэлы Общество, 09:24 Временный стресс: как введение эскроу-счетов изменит рынок Pro, 09:23
Финансы ,  
0 
ЦБ предложил ограничить комиссии в Системе быстрых платежей для розницы
ЦБ планирует установить тариф, который будет взиматься с магазинов при оплате товаров в рамках Системы быстрых платежей, на уровне 0,4–0,5%. Это в три-четыре раза ниже действующих эквайринговых комиссий в ретейле
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России может установить единый размер комиссии, которую торгово-сервисные предприятия (ТСП) будут платить в Системе быстрых платежей за прием оплаты от населения с помощью QR-кода. ЦБ обсуждал с участниками рынка ​в феврале предельный размер комиссии на уровне 0,4–0,5%, рассказали РБК четыре источника, знакомых с ходом обсуждения.

РБК также ознакомился с презентацией ЦБ (подлинность подтвердили два источника), в которой прописывается бизнес-модель формирования тарифа. Согласно презентации, Банк России в качестве оператора Системы быстрых платежей установит единую плату, которую будет взимать с торговых точек за расчеты и услуги оператора платежно-клирингового центра. Из этой же суммы он будет перечислять фиксированные комиссии банку клиента и банку магазина.

Финансы
Путин поручил ЦБ и кабмину решить вопрос снижения комиссий за переводы

В модель также будет встроен агент, который будет выполнять технические задачи (реализация программного обеспечения для получения онлайн-статуса из банка о том, что платеж одобрен и т.п.). В качестве агента могут выступать банки, производители кассовой техники или сами магазины.

В случае если магазин возьмет на себя функции агента, он сможет претендовать на более низкую комиссию — на уровне 0,3%. Роль агента на себя смогут взять только крупные магазины, так как мелкая розница не справится с техническими функциями, пояснили два источника РБК. По словам еще одного источника, до сих пор не решен вопрос, будет ли размер комиссии зависеть от вида деятельности розничного предприятия.

«Все идет к тому, что тариф будет низкий и не превысит 0,4–0,5%. Все банки понимают, что это неизбежно, и уже смирились с тем, что выше ставок за обслуживание не будет», — рассказал один из банкиров.

Ранее первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что запуск платежей в пользу юридических ​лиц в Системе быстрых платежей снизит для магазинов комиссии за безналичный расчет при оплате товаров и услуг. Вместо того регулировать интерчендж [межбанковская комиссия при карточной оплате], сейчас, по ее словам, надо внедрять Систему быстрых платежей, вторым этапом развития которой (после запуска переводов между физлицами) станет проведение платежей в пользу юрлиц.

«При минимальных комиссиях торговые предприятия как раз снизят свои издержки, присоединяясь к этой системе через банки, где они обслуживаются. Мы достигнем цели снижения издержек для предприятий за счет другого, более современного и перспективного механизма, как развитие и внедрение Системы быстрых платежей для всех участников рынка», — сказала она (цитата по ТАСС).

Сейчас в торговле действуют эквайринговые комиссии для торговых точек на уровне 1,5–2,5%, следует из презентации ЦБ.

РБК ожидает ответа от Банка России.

Система быстрых платежей в ограниченном виде была запущена 28 января для физических лиц — пока банки работают только с фокус-группами. 28 февраля систему для всех клиентов должны запустить 11 банков, среди которых ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и другие. В дальнейшем ЦБ планирует подключить еще 40 банков. Благодаря СБП физические лица смогут проводить мгновенные платежи через любые банки по простым идентификаторам, например по номеру мобильного телефона. Планируется, что во втором полугодии 2019 года в рамках СБП можно будет проводить платежи в пользу юридических лиц, например за товары и услуги с использованием QR-кодов.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Банк России, комиссии
Материалы по теме
ЦБ запустил систему быстрых платежей
Финансы
Переводы без барьеров: какие комиссии установил ЦБ для быстрых платежей
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter