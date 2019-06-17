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ЦБ вернулся к прошлогодним взглядам
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Газета
ЦБ вернулся к прошлогодним взглядам
Газета № 086 (3041) (1706) Финансы,
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ЦБ вернулся к прошлогодним взглядам
Ключевая ставка снижена до 7,5%
Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,5%. Регулятор решился на такой шаг впервые более чем за год. ЦБ готов и дальше смягчать политику, но обеспокоен планами правительства о расходовании ФНБ
Эльвира Набиуллина (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Совет директоров ЦБ впервые с марта 2018 года снизил ключевую ставку — на 0,25 п.п., до 7,5%, говорится в сообщении регулятора. Решение полностью соответствует ожиданиям экономистов и финансовых рынков. ЦБ снизил прогноз по инфляции и росту экономики на 2019 год и вновь заговорил о возвращении к нейтральной денежно-кредитной политике.

Ожидаемый исход

33 из 35 экономистов, опрошенных Bloomberg, прогнозировали снижение ставки до 7,5%. Многие называли такой исход очевидным. Повышая ключевую ставку в сентябре и декабре прошлого года, ЦБ предупреждал о риске всплеска инфляции и инфляционных ожиданий из-за увеличения НДС с 18 до 20% с 2019 года. Регулятор ждал, что рост цен этой весной ускорится до 5,5–6% в годовом выражении, но оказалось, что налоговый риск он переоценил: годовая инфляция достигла пика (5,3%) в марте, после чего стала снижаться. Ужесточение политики ЦБ также происходило на фоне риска расширения санкций США, которое могло затронуть российский госдолг и госбанки: конгресс готовил несколько версий таких ограничений, но так и не принял ни один законопроект.

Замедлится и рост цен, и рост экономики

Сформировалась устойчивая тенденция к замедлению инфляции, подчеркнула на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: в мае рост цен замедлился до 5,1% в годовом выражении, а к 10 июня — до 5%. Влияние повышения ставки НДС на инфляцию исчерпано, заявила она. Поэтому ЦБ во второй раз за год снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года — с 4,7–5,2 до 4,2–4,7%; а далее, согласно его ожиданиям, темпы роста цен будут вблизи таргета в 4%. Однако это, возможно, не финал: ЦБ может еще раз понизить прогноз по инфляции на этот год уже в сентябре — до 4–4,5%, сказал РБК главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков.

Ограничивает инфляцию и сдержанная динамика потребительского спроса, отметила Набиуллина. В первые четыре месяца 2019 года он вырос всего на 1,7% в годовом выражении. Ситуация в экономике в первом полугодии 2019 года остается ниже ожиданий, признает регулятор: годовой темп роста промышленности в январе—апреле находится на уровне четвертого квартала прошлого года, рост экспорта замедлился, инвестиционная активность сдержанная, рост розничного товарооборота замедляется с февраля. Экономический фактор был вторым по значимости после темпов инфляции при принятии решения снизить ставку, отметила Набиуллина. Прогноз роста ВВП на этот год регулятор снизил с 1,2–1,7 до 1,0–1,5%.

Новое снижение возможно на одном из ближайших заседаний, отмечается в сообщении ЦБ. Аналитики Bloomberg прогнозируют снижение к концу года до 7,25%, то есть еще одно снижение на 0,25 п.п. Однако Набиуллина допустила, что до конца года может последовать и два снижения — если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым сценарием и не будет «негативных сюрпризов».

До середины 2020 года ЦБ планирует вернуться к нейтральной денежно-кредитной политике — в последний раз о таком намерении в банке заявляли в июле 2018 года (планировали переход в 2019-м). Реальная процентная ставка при инфляции в районе 5% уже в нейтральном диапазоне (2,5–3%), отмечает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров: ЦБ, вероятно, имеет в виду стабилизацию инфляции, которая позволит долгое время не менять ключевую ставку.

Какие риски существуют для смягчения политики ЦБ

  • ЦБ, видимо, проявляет максимальную солидарность с правительством, демонстрируя стремление поддержать экономический рост в пределах, изначально очерченных министром экономического развития Максимом Орешкиным (1,3% в 2019 году), предполагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. С этой точки зрения допускать три снижения ставки в этом году вполне оправданно. Однако не оправданно с точки зрения инфляции, продолжает Орлова: ключевым риском в этом году и следующем будет бюджетный, связанный с намерением правительства финансировать из средств Фонда национального благосостояния (когда его ликвидная часть достигнет 7% ВВП), проекты внутри страны, о чем заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. До этого власти не собирались инвестировать резервы во внутренние проекты, чтобы не нарушать макроэкономическую конструкцию.

  • Набиуллина на пресс-конференции высказала обеспокоенность этим предложением. Такая схема расходования ФНБ может привести к прямому или косвенному изменению цены отсечения в бюджетном правиле (схема закупок валюты на сверхдоходы от нефти дороже $40; в рамках правила деньги не идут в экономику, а откладываются в резервы, тем самым зависимость курса рубля от цен на нефть снижается). Это спровоцирует реальное укрепление рубля и снижение конкурентоспособности российских товаров. «Либо может быть ослаблен стабилизирующий механизм бюджетного правила, что способно вновь повысить уязвимость российской экономики к колебаниям внешней конъюнктуры», — подчеркнула председатель ЦБ. Это может замедлить снижение ключевой ставки, предупреждает главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.

  • Сохраняется пока и риск обострения торгового конфликта между США и Китаем, новой волны снижения цен на нефть и усиления давления на рубль, которое спровоцирует отток иностранных инвесторов, говорил Тихомиров. ЦБ, правда, считает, что пересмотр траекторий процентных ставок ФРС США и центральных банков других развитых стран в первой половине 2019 года снизил вероятность увеличения оттока.

  • Тем не менее с точки зрения инфляционного тренда у ЦБ было поле для маневра, а ситуация в экономике близка к стагнации, признает Тихомиров. Есть надежда, что финансирование нацпроектов ускорит рост ВВП во втором полугодии, но пока, видимо, ЦБ пошел на снижение ставки, в том числе чтобы поддержать экономику, уменьшив платежи по долгам, считает эксперт.

  • Однако внешние проблемы сохраняются, признает ЦБ: может замедлиться рост мировой экономики, в том числе из-за торговых войн, остаются риски предложения на рынке нефти. Внутри страны значимым проинфляционным риском остаются инфляционные ожидания населения на 12 месяцев вперед, которые хоть и сократились с 10,2% в декабре до 9,3% в мае, но остаются повышенными и незаякоренными, отмечает регулятор.

Неопределенность остается

Следует отметить два источника неопределенности, говорит Исаков из «ВТБ Капитала». В ближайшие кварталы это динамика ставки ФРС — в случае ее снижения в ближайшие месяцы ожидания рынка окажутся верными и ставка достигнет 7% по итогам года. В среднесрочной перспективе — возможное снижение диапазона оценок нейтральной реальной ставки ближе к нижней границе действующего интервала в 2–3%, добавляет Исаков.

Комментарий ЦБ оказался мягче ожиданий, считает главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова: «Вероятно, ставка может быть снижена быстрее, чем предполагает консенсус». Основной фактор, способный затормозить снижение, — ухудшение внешних условий, говорит она, внутренние «однозначно говорят в пользу снижения».

Депозиты и кредиты

«В апреле—мае ряд крупных банков сократил ставки по отдельным депозитным продуктам, также начали снижаться ставки по ипотечным кредитам, — отметила Набиуллина. — Принятое сегодня решение о снижении ключевой ставки и тот сигнал, который мы дали, закрепят эти тенденции».

О том, что за смягчением политики ЦБ может последовать и снижение процентных ставок, заявлял президент ВТБ Андрей Костин. Это решение подстегнет тренд на снижение депозитных ставок и тем самым позволит банкам немного увеличить маржу, говорила РБК аналитик Moody’s Ольга Ульянова, но снижать кредитные ставки банки из-за этого вряд ли будут: скорее, они снизят их из-за конкуренции за платежеспособных заемщиков. Кредитовать банкам некого, отмечал и главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин, а снижение ключевой ставки смягчит меры самого ЦБ по замедлению роста потребкредитов, создав для кредитных организаций больше комфорта.

Автор: Татьяна Ломская.
Теги: Центробанк , ключевая ставка
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