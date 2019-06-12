Аналитики спрогнозировали первое за год снижение ставки ЦБ

Совет директоров ЦБ в пятницу, 14 июня, снизит ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,5%, считают большинство экономистов, опрошенных РБК. Аналогичен и консенсус-прогноз Bloomberg: 32 из 34 аналитиков прогнозируют снижение. Его ждут и финансовые рынки, показывает динамика котировок фьючерсов на ставку межбанковского рынка RUONIA.
ЦБ допускал возможность снижения ставки в июне, председатель банка Эльвира Набиуллина подтверждала, что такой вариант будет рассматриваться. Регулятор может вернуться к смягчению политики впервые с марта прошлого года — именно тогда он последний раз снижал ставку. Впрочем, некоторые эксперты считают, что делать это пока рано.
Инфляцию переоценили
Повышая ключевую ставку в сентябре и декабре прошлого года, ЦБ предупреждал о риске всплеска инфляции и инфляционных ожиданий из-за увеличения базовой ставки НДС с 18 до 20% с 2019 года. Регулятор ждал, что рост цен этой весной ускорится до 5,5–6% в годовом выражении, но оказалось, что налоговый риск он переоценил. Годовая инфляция достигла пика (5,3%) в марте, после чего стала снижаться.
Почему настало время снижать ставку
- Хотя инфляция все еще остается повышенной, месячные темпы роста цен со снятой сезонностью уже три месяца остаются на уровне 0,33%, что соответствует 4% в годовом выражении — таргету ЦБ, констатирует главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова. Сам ЦБ признавал, что предпринятых повышений ключевой ставки достаточно и инфляция вернется к 4% в первом полугодии 2020 года. К концу этого года регулятор ждет замедления инфляции до 4,7–5,2%, но вскоре может снизить этот прогноз до 4–4,5%, пишут аналитики «ВТБ Капитала». А в первом полугодии следующего года темпы роста цен будут ниже 4%, считают они.
- Риски ускорения инфляции в краткосрочной перспективе резко снизились, как и инфляционные ожидания населения и бизнеса, признает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой. Ожидания населением роста цен на 12 месяцев вперед сократились с 10,2% в декабре до 9,3% в мае, показал опрос «инФОМ».
- Потребительский спрос остается слабым, констатирует Евдокимова: в январе—апреле 2019 года он увеличился всего на 1,7% в годовом выражении.
- Экономическая активность в целом ниже ожиданий, отмечают аналитики «ВТБ Капитала»: рост ВВП в первом квартале замедлился до 0,5%, а значит, с учетом сезонности рост в квартальном сопоставлении был отрицательным. Есть подозрение, что слабым будет и второй квартал, предупреждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, на это указывает, в частности, падение продаж автомобилей в мае. В такой ситуации ЦБ предпочтет среагировать на упреждение и снизить ставку уже в июне, считает она.
- Угроза санкций, на фоне которой ЦБ дважды повышал ставку, отошла на второй план: законопроект о санкциях против российского госдолга и госбанков американский конгресс так и не принял.
- Грядущее решение ЦБ очевидно: снижение на 0,25 п.п., уверен директор аналитического департамента «Локо-Инвеста» Кирилл Тремасов.