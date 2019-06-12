Аналитики спрогнозировали первое за год снижение ставки ЦБ

Почему ЦБ может отложить смягчение политики

Сохраняется достаточно рисков, на фоне которых ЦБ мог бы сейчас ключевую ставку и не менять, признает Орлова: инфляция все равно пока выше 5%; непонятно, что будет в июле с внутренними ценами на бензин; продовольственная инфляция, судя по маю, пока продолжает ускоряться; ускоряется и рост розничного кредитования. Но фактор замедления экономической активности перевесит, полагает она: иначе на ЦБ могут возложить ответственность за замедление темпов экономического роста, что фактически и происходит, когда его обвиняют в неспособности справиться с кредитным перегревом.

Рынок действительно ждет снижения, но лучше было бы регулятору с ним повременить, говорит главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Внутренние инфляционные риски действительно снижаются, признает он, но остаются два серьезных неинфляционных риска. Во-первых, внешний — обострение торговых конфликтов между США и Китаем, новая волна снижения цен на нефть и усиление давления на рубль, которое спровоцирует отток иностранных инвесторов с российского рынка. Неопределенность здесь будет сохраняться еще три недели. ЦБ мог бы и подождать со снижением ставки хотя бы до июля, когда снизится внешний риск, считает Тихомиров.

Второй риск — стремительный рост потребительского кредитования (в мае — на 23,8% в годовом выражении), который решение о снижении ключевой ставки может подстегнуть, продолжает эксперт.

Другой путь Впрочем, судя по комментариям Набиуллиной, снижать риски розничного кредитования ЦБ предпочитает при помощи нормативного регулирования, и они пока существенно не влияют на решения о ставке, рассуждают аналитики «ВТБ Капитала». За три дня до заседания регулятор объявил о новых мерах для недопущения пузыря при выдаче потребкредитов: коэффициенты риска для банков, выдающих кредиты, будут зависеть от долговой нагрузки заемщиков и в первую очередь коснутся уже сильно закредитованных граждан.

Регулятор снизит ставку в июне до 7,5%, а к концу года — до 7,25%, полагают в «ВТБ Капитале». Тихомиров прогнозирует, что регулятор все же отложит снижение до июля или сентября, но к концу года снизит ее до 7,25%.

Полевой из РФПИ допускает снижение к концу года до 7%. А в 2020 году регулятор может опустить ставку и до 6,5%, пишет он, но с уверенностью это утверждать нельзя из-за все тех же внешних рисков и недавнего заявления вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова о возможном расходовании средств Фонда национального благосостояния на проекты внутри страны, а не только за рубежом.

Как это скажется на потребителях

Снижение ставки может стимулировать дальнейший рост розничного кредитования, предупреждает Евдокимова. Банкам кредитовать некого, а снижение ставки смягчит меры самого ЦБ по замедлению роста потребкредитов, указывал и главный экономист «ПФ Капитала» Евгений Надоршин.

«Мы ожидаем, что уже в текущем году, возможно, даже уже во втором квартале, будет возможность для того, чтобы регулятор принял ряд мер по смягчению своей кредитно-денежной политики, и, возможно, это приведет к снижению процентных ставок», — заявлял глава ВТБ Андрей Костин.

Однако банки вряд ли начнут снижать ставки кредитования сразу после решения ЦБ, замечает аналитик Moody’s Ольга Ульянова. Банки могут снизить их даже сильнее, чем на 25 б.п., но вовсе не в связи с позицией регулятора, а из-за ужесточающейся конкуренции за платежеспособных заемщиков, добавляет она.

С другой стороны, снижение ставки ЦБ подстегнет тренд на снижение депозитных ставок и тем самым позволит банкам немного увеличить маржу, рассуждает Ульянова.

На изменение средней стоимости фондирования банков влияют в первую очередь их ожидания относительно динамики ставок на рынке и сложившаяся конкурентная среда, нежели величина ключевой ставки ЦБ, говорит аналитик S&P Роман Рыбалкин. Банковский сектор по-прежнему сохраняет профицит ликвидности, и доля обязательств, привязанных к ключевой ставке, невелика по сравнению с 2015–2016 годами, когда ЦБ фактически был крупнейшим кредитором банковского сектора.

Впрочем, решение ЦБ может опосредованно повлиять на ставки межбанковского рынка, признает Рыбалкин. Например, в структуре фондирования ВТБ доля межбанковского кредитования относительно велика, и изменение ставок повлияет на него сильнее.