Борис Джонсон близок к поиску выхода

Бывший мэр Лондона лидирует в борьбе за оставленное Терезой Мэй место главы Консервативной партии

Британские консерваторы провели первый раунд выборов нового лидера партии. Больше всего голосов получил Борис Джонсон, в прошлом министр иностранных дел и мэр Лондона, — он считается фаворитом в борьбе за пост премьер-министра

Борис Джонсон (Фото: Neil Hall / EPA / ТАСС)

Кто соперничает с Джонсоном

Депутат палаты общин от Консервативной партии Борис Джонсон лидирует по итогам первого раунда голосования за нового главу партии. Он получил 114 голосов — более трети тори в палате общин (313 депутатов). Голосование проходило анонимно, и в нем участвовали только депутаты-консерваторы.

Второе место занял министр иностранных дел Джереми Хант (43 голоса), третье — министр по делам экологии Майкл Гоув (37), четвертое — депутат Доминик Рааб (27), пятое — глава МВД Саджид Джавид (23). Шестым стал министр здравоохранения Мэттью Хэнкок (20), а седьмую строчку занял министр по вопросам международного развития Рори Стюарт (19). Все они преодолели порог 5% от общего числа депутатов-тори, или 17 голосов, что дает право участвовать во втором раунде выборов, который пройдет 18 июня.

Три кандидата, которые набрали менее 17 голосов, выбыли. Это Андреа Ледсом, Эстер Маквей и Марк Харпер.

После оглашения результатов Джонсон поблагодарил коллег за поддержку. «Я очень счастлив победе в первом раунде, но нам предстоит долгий путь», — написал он в Twitter.

Хант также заявил, что доволен результатами голосования. Он призвал коллег сконцентрироваться на том, кто из кандидатов сможет реализовать Brexit и преодолеть возникшие перед Британией вызовы. «Ставки на этих [выборах лидера] для будущего страны высоки как никогда. Такая серьезная ситуация требует серьезного лидера», — подчеркнул он.

Необходимость выборов нового лидера возникла 7 июня после ухода Терезы Мэй с поста лидера консерваторов. Такое решение она приняла после трех неудачных попыток провести через парламент соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза. Когда Мэй выразила намерение вынести соглашение на голосование в четвертый раз, соратники призвали ее уйти в отставку.

Избрание лидера консерваторов проходит в два этапа: Первый этап — в голосовании принимают участие только действующие депутаты парламента от Консервативной партии, которые голосуют в нескольких раундах, пока не будут выявлены два самых популярных кандидата.

Второй этап — победителя из двух оставшихся претендентов выбирают около 160 тыс. рядовых членов Консервативной партии. Они голосуют по почте.

Как следует из графика выборов, следующий раунд голосования депутатов пройдет 18 июля. Чтобы пройти в третий раунд, претенденты должны будут получить более 10% голосов (34). В тот же день, 18 июня, на Би-би-си состоятся первые публичные дебаты кандидатов. Имя нового лидера тори, который сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра, станет известно 22 июля — после оглашения итогов второго этапа. В теории выборы могут окончиться раньше: голосования членов партии можно избежать, если с выборов снимутся все кандидаты, кроме одного.

Гарантирован ли Джонсону пост премьер-министра

Результаты первого раунда выборов закрепили за 54-летним Джонсоном статус фаворита гонки и, как следствие, потенциального следующего премьер-министра. Если он сохранит лояльность проголосовавших за него в четверг депутатов, то сможет выйти во второй этап. Джонсон, скорее всего, выйдет во второй этап, но это еще не гарантировано, считает ответственный редактор британского портала Conservativehome Марк Уоллес. «Во втором раунде голосования депутаты могут изменить свое мнение, за кого голосовать. Следует помнить, что свое мнение могут изменить не только те, кто голосовал за теперь уже выбывших кандидатов», — написал он в Twitter. И добавил, что неопределенности ситуации добавляет тот факт, что голосование является тайным.

Борис Джонсон — очень противоречивая фигура, и поэтому он не может быть уверен, что депутаты не объединятся против него в последующих раундах, согласен старший преподаватель кафедры политики, философии и религии в Ланкастерском университете Марк Гарнетт: «Есть вероятность, что его противники попытаются объединиться с целью не дать ему пройти во второй этап. Впрочем, даже с учетом таких попыток ему помешать, Джонсон, разумеется, остается фаворитом».

По словам Гарнетта, ситуация должна проясниться после второго раунда 18 июня. «Если Джонсон не растеряет поддержки, то, думаю, число претендентов на кресло лидера партии и премьера сократится до трех или четырех депутатов», — отметил он в беседе с РБК. Далее все будет зависеть от того, смогут ли противники Джонсона мобилизовать против него других депутатов и заблокировать его выход во второй этап, сказал эксперт. В любом случае ожидать досрочной победы Джонсона не следует, убежден Гарнетт. Ранее коллеги Джонсона отмечали, что не станут служить в правительстве под его началом. Об этом, в частности, заявлял Рори Стюарт, объясняя это готовностью Джонсона вывести Британию из ЕС без предварительного соглашения.

В случае выхода Джонсона во второй этап у него высокие шансы одержать победу. За него готовы проголосовать 54% рядовых членов партии, следует из опроса портала ConservativeHome. Причем отрыв Джонсона от ближайшего преследователя — Рори Стюарта — составил 42 пункта. Третье место занял Доминик Рааб (8%), четвертое — Майкл Гоув (8%), пятое — Джереми Хант (7%).