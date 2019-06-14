Верховный суд семь раз отрежет

Будут ликвидированы 10% российских партий

На этой неделе могут быть ликвидированы 7 российских партий, в том числе «Альянс Зеленых», «За женщин России» и 3 партии, связанные с Андреем Богдановым. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова допустила ликвидацию трети российских партий

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Какие партии ликвидируют

Со вторника по пятницу на этой неделе Верховный суд проведет заседания по ликвидации семи партий — «Союза горожан» (решение о ликвидации принято 11 июня), «Города России», Партии пенсионеров России (их ликвидировали 13 июня), «За женщин России», Народной партии России, Социал-демократической партии России и «Альянса Зеленых». Информация об этом есть в карточках суда.

Все решения по ликвидации будут приняты, уверен источник РБК в Центризбиркоме. В этом случае количество зарегистрированных партий — а их в России 61 — сократится на 10%.

Почему ликвидируют партии Причиной для ликвидации стало то, что эти партии не участвовали в выборах последние семь лет. По закону «О политических партиях» (вступил в силу в 2012 году) если партия не участвует в выборах, то подлежит ликвидации. Согласно закону засчитывается участие в региональных выборах, если политическая партия выдвигала кандидатов минимум в 10% всех российских регионов или в выборах региональных заксобраний (кандидаты партии должны быть зарегистрированы на выборы не менее чем в 20% субъектов Федерации). Чтобы сохранить свой статус, участвуя только в муниципальных выборах, партия должна в течение семи лет выдвинуть и зарегистрировать кандидатов более чем в половине регионов страны. В апреле 2019 года закончился семилетний период с начала партийной реформы, и в мае 2019 года Минюст России обратился в Верховный суд с исками о ликвидации семи политических партий, не выполнивших требования закона об обязательном участии в выборах, рассказал источник РБК в Центризбиркоме.

Некоторые из ликвидируемых партий — «Союз горожан», Народная партия России и Социал-демократическая партия России — связаны с политтехнологом и «великим масоном Великой ложи России» Андреем Богдановым. Богданов подтвердил РБК связь с этими партиями и заявил, что отстаивать их в суде не будет. «Они не выполнили пункт закона, их правильно закрывают, по закону, так же как и другие партии, — уточнил он. — Возмущаются только идиоты и неучи, которые не читают закон». Политтехнолог не исключил, что создаст новые партии для участия в думских выборах в 2021 году.

У Богданова партий очень много, напомнил политолог Петр Быстров. Некоторым из них удалось занять свою политическую нишу, например КПСС и Демократической партии России. Другие были однодневками и использовались для однократных политических целей, например поучаствовать в конкретных выборах или помешать Алексею Навальному зарегистрировать свою партию.

Андрей Богданов vs Алексей Навальный Андрей Богданов и его сторонники несколько раз мешали основателю Фонда борьбы с коррупцией зарегистрировать партию. Так, в марте прошлого года пресс-служба Минюста сообщила о том, что партия «Гражданская позиция» была переименована в Едином государственном реестре юридических лиц в Партию прогресса. Так же называлась незарегистрированная партия Навального. Навальный в апреле 2013 года решил зарегистрировать партию «Народный альянс», но получил отказ из-за ошибок в уставных документах. Затем проект с названием «Народный альянс» зарегистрировал Богданов. В начале 2014 года съезд незарегистрированного «Народного альянса» Навального переименовал его в Партию прогресса, а в феврале получил регистрацию в Минюсте. Но через два месяца Минюст аннулировал регистрацию, указав, что партия слишком поздно подала документы в большинстве регионов.

Для чего используют карликовые партии

Член совета движения «Голос» Станислав Андрейчук по просьбе РБК изучил участие ликвидируемых партий в выборах в 2014–2018 годах. «Только Партия пенсионеров еще как-то видна, у «Городов России» есть 29 муниципальных депутатов в Дагестане, а у «Альянса Зеленых» — 40 человек в Башкирии», — отмечает эксперт. По его мнению, основатели этих партий «брали лицензию под себя на конкретные выборы».

Еще один способ использовать подобные партии — проводить от них своих людей в составы избиркомов, чем пользуются местные власти, заметил Андрейчук. «Например, в Москве членов участковых избирательных комиссий от «Союза горожан» (партия выдвигала на выборы мэра столицы бывшего владельца СУ-155 Михаила Балакина) в августе прошлого года было больше тысячи, — уточнил он. — У «Яблока» — менее 400». По мнению эксперта, члены избиркомов от «мертвых» партий действуют в интересах администраций, в то время как «более живые партии, хоть как-то работающие с избирателями, оказываются без своих представителей в комиссиях и не могут контролировать честность выборов».

Чем известны ликвидируемые партии

Партию «Альянс Зеленых» в 2012 году основал бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь. Она выступала с экологическими инициативами, в том числе о восстановлении единых федеральных органов по охране окружающей среды и лесов, прекращению импорта продукции, содержащей ГМО, и др. В 2015 году Митволь был отстранен от руководства партией, его место занял бывший член Общественной палаты Москвы Александр Закондырин.

Партия пенсионеров России была создана в 2012 году под председательством главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского. В дальнейшем ее возглавил Николай Чеботарев. После объявления пенсионной реформы партия открыто выступила в ее поддержку. «Мы понимаем, что повышение пенсионного возраста является лишь инструментом для повышения пенсий. Оно не для повышения возраста, а для того, чтобы в будущем было меньше проблем с пенсиями и чтобы поднять их размер до более или менее приличного уровня», — заявил тогда Чеботарев.

О скорой ликвидации «Альянса Зеленых» РБК в начале июня говорил член ЦИК Евгений Шевченко. Тогда партия — единственная из всех — не предоставила комиссии финансовый отчет за прошлый год. Закондырин сообщил РБК, что будет оспаривать ликвидацию партии. По его словам, до участия в думских выборах и выборах президента ее не допускал Центризбирком. Если будет принято решение о ликвидации «Альянса», его руководство обратится в Конституционный суд, а затем — в ЕСПЧ, рассказал Закондырин. Он добавил, что обсуждал возможность объединиться с несколькими крупными «зелеными» общественными организациями.

Объединение «За женщин России» было создано в 1993 году на основе женских организаций. В его создании участвовала нынешний сенатор от Брянской области Екатерина Лахова (недавно РБК писал, что в сентябре она покинет верхнюю палату). Партия выступала за защиту прав женщин и их участие в политической жизни. Глава партии Галина Хавраева пояснила РБК, что не будет оспаривать ликвидацию «За женщин России», потому что «и так уже было сделано все возможное, и это не сработало». У партии есть отделения в 45 регионах, и она продолжит работу как общественное объединение, сказала Хавраева.

Председатель партии «Города России» Владислав Коваленко и глава Партии пенсионеров России Николай Чеботарев не ответили на звонки и сообщения РБК.

В январе Минюст пообещал, что летом займется проверкой партий, которая покажет, участвуют ли они в выборах. Глава Центризбиркома Элла Памфилова уточнила, что ликвидирована может быть треть российских политических объединений.