Развитие «Алисы» не впечатлило инвесторов

Какие новинки представил «Яндекс» ежегодной конференции

«Яндекс» рассказал о новых навыках своего голосового помощника, развитии сервиса «Яндекс.Еда», попытке конкурировать с телевизором и других новинках. Почему компании не стоит останавливать разработки, разбирался РБК

Аркадий Волож (Фото: Яндекс / Youtube)

В четверг, 23 мая, состоялась Yet another Conference (YaC) — ежегодное мероприятие, на котором «Яндекс» представляет свои новинки. Впервые вступительное слово было не за топ-менеджерами интернет-гиганта, а за «Алисой» — голосовым помощником, который был презентован в 2017 году. За ней была и функция модератора конференции. «Здравствуйте! Я голосовой помощник «Алиса», сегодня я здесь главная. Поехали!» — приветствовала зрителей в начале мероприятия «Алиса».

Отличалась эта конференция и по содержанию. На предыдущих мероприятиях компания делала на YaC громкие анонсы: в 2017 году была запущена платформа «Яндекс.Дзен», в 2018-м представили «умную» колонку «Яндекс.Станция». В этом году «Яндекс» показал скорее развитие уже существующих сервисов и инфраструктуры, а не что-то принципиально новое, отметил главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. В то же время он оговорился, что объявленное компанией расширение возможностей «Яндекс.Эфира» по эффекту «может быть сравнимо с презентацией нового сервиса».

Интернет из телевизора и «Алиса» из розетки

«Яндекс» представил сервис «Мой эфир» — персональный видеоканал, который может быть интегрирован со Smart TV или ТВ-приставкой «Яндекс.Модуль» (также была представлена на YaC). Сервис будет составлять программу из фильмов, клипов, интервью, спортивных состязаний и видеоблогов на основе предпочтений пользователя . Также в нем будут доступны 140 тематических каналов. Монетизировать сервис будут за счет рекламы. Управлять приставкой можно будет через приложение «Яндекса» или «Алису». Стоимость устройства составляет 1990 руб.

Также в нем будут доступны 140 тематических каналов. Монетизировать сервис будут за счет рекламы. Управлять приставкой можно будет через приложение «Яндекса» или «Алису». Стоимость устройства составляет 1990 руб. «Алиса» научилась управлять «умным домом». Помощник теперь работает с «умными» лампочками, розетками, домашними электроприборами и другими устройствами таких производителей, как Philips, Redmond, Rubetek, Samsung и Xiaomi. Кроме того, «Яндекс» выпустил собственные «умные» лампочку, розетку и пульт. С помощью розетки, например, можно дистанционно включать и выключать подсоединенные к ней приборы, а пульта — управлять техникой с инфракрасным портом (кондиционером, телевизором). Стоимость лампочки и розетки — 1190 руб., пульта — 1390 руб.

До конца года интернет-холдинг выпустит новую версию интеллектуальной системы «Яндекс.Авто». Вместе с навигацией и мультимедийными функциями она позволит взаимодействовать с машиной через смартфон, например дистанционно заводить двигатель и открывать багажник. Это можно будет также делать через голосовые команды «Алисе». В новой версии «Яндекс.Авто» маршрут, который был проложен в навигаторе на смартфоне, будет автоматически переноситься на экран бортового компьютера. На карте смартфона можно будет увидеть, где припаркован автомобиль. Устройство пришлет уведомление, если машину перемещают или эвакуируют, сможет самостоятельно оплатить и вовремя завершить парковку, если автомобиль остановился в платной зоне.

Роман Чернин (Фото: Яндекс / Youtube)

Основатель и гендиректор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож объявил, что в 2019 году компания выведет на дороги Москвы 100 автомобилей без водителя. Массовое тестирование необходимо для более быстрой работы над потенциальными ошибками. Пока не определено, будет ли тестирование проходить на всей территории города или в отдельных зонах. До сих пор в России беспилотники компании использовались для перевозки пассажиров в «Сколково» и «Иннополисе». Помимо России у «Яндекса» есть разрешение выпускать беспилотные автомобили на улицы в США и Израиле.

Летом «Яндекс» запустит в Москве и Санкт-Петербурге сеть «облачных» ресторанов. Сервис позволит доставлять готовые наборы полуфабрикатов для наиболее популярных у россиян блюд, например борща, котлет, сырников, на кухни ресторанов — партнеров «Яндекса», где их приготовят окончательно. Компания обещает, что каждое блюдо будет стоить конечному покупателю не более 250 руб., сделать заказ можно будет через «Яндекс.Еда». Как отметил руководитель департамента новых продуктов «Яндекса» Дмитрий Степанов, полгода назад к компании присоединился стартап «Партия еды», который предоставляет комплекты продуктов, из которых пользователи должны приготовить блюдо. Новый сервис позволит поставлять комплекты еды не только конечному потребителю, но и в ресторан.

Зачем «Яндексу» новинки

Основную часть выручки «Яндексу» приносит реклама. Сегмент интернет-рекламы продолжает расти: в первом квартале его объем увеличился на 18%, до 51–51,5 млрд руб., отчиталась Ассоциация коммуникационных агентств России. Аналогичные темпы роста показала выручка «Яндекса» от рекламы за тот же период (27 млрд руб.). Зависимость «Яндекса» от рекламы снижается: в первом квартале на нее приходилось 72% выручки вместо 86% год назад. Однако она остается ключевым источником дохода, и любое снижение интереса со стороны рекламодателей негативно повлияет на бизнес, констатировал «Яндекс» в своем годовом отчете.

По мнению Карена Казаряна, одно из наиболее важных направлений развития для «Яндекса» сейчас — это экосистема вокруг голосового помощника «Алиса». «Тот факт, что «Яндекс» занялся подключением устройств для «умного дома», очень важен — это уже почти Echo («умная» колонка от американской Amazon. — РБК)», — указал он. Другим важным направлением Казарян считает «Яндекс.Эфир». «Можно сказать, что «Яндекс» положил начало полномасштабной конкуренции с телевидением, в то время как сейчас почти все видеосервисы так или иначе используют телевизионный контент», — рассуждает эксперт.

По словам аналитика VTB Capital Владимира Беспалова, гаджеты важны для «Яндекса» с точки зрения технологий. «Этот бизнес пока не приносит денег, для компании важнее всего занять место на рынке и заполучить аудиторию», — отметил он.

Аналитики HSBC ранее назвали технологию автономного вождения ключевым долгосрочным конкурентным преимуществом для «Яндекса», поскольку следующая волна технологических инноваций превратит автомобиль в гаджет.

Плохие новости

23 мая на открытии торгов на NASDAQ бумаги Yandex N.V. (головная компания «Яндекса») стоили $37,28, что на 7% ниже, чем на момент закрытия днем ранее. Акции просели глубже, чем рынок в целом: индекс NASDAQ на открытии составлял 7662 (минус 1,1% к уровню закрытия).

Накануне компания объявила о перестановках в топ-менеджменте. На вновь созданную должность управляющего директора группы компаний был назначен Тигран Худавердян, до этого — глава «Яндекс.Такси». Технический директор Михаил Парахин покинул свою должность. Как позже пояснил Волож, кадровые перестановки обусловлены ростом бизнеса, а у Парахина закончился контракт и его семья переезжает, что планировалось еще несколько лет назад. Худавердян станет единственным подчиненным Воложа (до сих пор ему напрямую подчинялись гендиректор российского «Яндекса» и HR-директор группы Елена Бунина, операционный и финансовый директор Грег Абовский, Парахин, а также главы дочерних компаний). По словам Воложа, сейчас одной из стратегических задач компании является трансформация из поисковика в игрока с более широким профилем, в частности — развитие направлений, связанных с логистикой.

Аналитик BCS Global Markets Мария Суханова сомневается, что причиной падения акций «Яндекса» были изменения в менеджменте или презентация новинок. «Скорее это результат сегодняшней динамики рынка акций», — пояснила она.

В день проведения YaC в 2018 году котировки Yandex снизились на 2,5%, до $32,46.