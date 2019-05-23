«Яндекс» запустит сервис «облачных ресторанов» в Москве и Петербурге

Компания «Яндекс» планирует запустить летом 2019 года новый сервис — сеть «облачных ресторанов» в Москве и Санкт-Петербурге, рассказал представитель компании на ежегодной конференции Yet another Conference (YAC), передает корреспондент РБК.

Как уточнил представитель компании, сервис позволит доставлять готовые наборы полуфабрикатов для наиболее популярных у россиян блюд, например борща, котлет, сырников, на кухни ресторанов — партнеров «Яндекса», где их приготовят окончательно. Участвуют в программе рестораны с необходимым для готовки оборудованием, которым пользователи «Яндекс.Еды» поставили наиболее высокие оценки.

За разработку рецептов, договоренности с поставщиками, сборку наборов, цех и технологии хранения будет отвечать сервис «Яндекс.Шеф». Обещано, что каждое блюдо будет стоить не дороже 250 руб., заказать можно будет через «Яндекс.Еду».

В «Яндексе» утверждают, что сервис не будет использовать консерванты и усилители вкуса, а все ингредиенты будут проходить проверку в независимых пищевых лабораториях.