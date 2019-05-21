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Технологии и медиа ,  
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Рекламодатели снизили свои расходы на ТВ, радио и в прессе
Рост российского рынка рекламы по итогам января—марта замедлился и составил 4 против 13% за аналогичный период 2018-го. Три из пяти сегментов — ТВ, радио и пресса продемонстрировали отрицательную динамику
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Расходы на рекламу в пяти основных медиа в первом квартале 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4%, до 111 млрд руб., объявил во вторник, 21 мая, на отраслевой конференции директор по маркетинговым исследованиям аналитического центра Новой сервисной компании и сопредседатель комиссии экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Сергей Веселов, передает корреспондент РБК.

Рекламные бюджеты на ТВ в январе—марте этого года снизились на 6%, до 41,5–42 млрд руб., на радио — на 5%, до 3,3–3,5 млрд руб., в прессе — на 12%, до 3,4–3,6 млрд руб., свидетельствуют цифры АКАР. По ее оценкам, положительную динамику показали только два сегмента рекламного рынка: наружная реклама (плюс 3%, до 10,8–11 млрд руб.) и интернет (плюс 18%, до 51–51,5 млрд руб.).

Рекламные доходы «Яндекса» в первом квартале выросли на 18%, до 27 млрд руб., сообщала в апреле компания. У Mail.Ru Group рост рекламной выручки был чуть больше — на 19%, до 7,8 млрд руб. Но если «Яндекс» сохранил темпы роста на уроне прошлого года, то у Mail.Ru Group он резко замедлился. Годом ранее, по итогам первого квартала 2018-го, это было 40%.

О том, что рекламные доходы телеканалов в 2019 году показывают отрицательную динамику, РБК сообщал еще в апреле. Как рассказывали источники на рекламном рынке, по итогам первого квартала в сегменте ТВ падение могло составить от 5 до 10%. Руководство Национального рекламного альянса рассчитывает, что ситуацию удастся улучшить во втором полугодии и по итогам всего 2019 года затраты на телерекламу покажут уже не отрицательную, а нулевую динамику, уточняли тогда собеседники РБК.

Крупнейшие рекламодатели традиционно тратят на ТВ бóльшую часть бюджетов, поэтому спад на ТВ может свидетельствовать и о сокращении бюджетов в других сегментах рекламного рынка, указывал директор российского офиса ECI Media Management Дмитрий Кураев.

Годом ранее ситуация была благополучнее: по итогам первого квартала 2018-го рынок рекламы увеличился на 13%. Основным драйвером тогда также выступил интернет — рост составил 22%, до 43–44 млрд руб. Сегменты ТВ и радио показали рост на 13 и 5%, до 44,3–44,8 млрд и 3,5–3,7 млрд руб. соответственно. Расходы рекламодателей на «наружку» остались на уровне 2017 года — 10,5–10,7 млрд руб. На 12% снизились доходы от рекламы издателей, до 3,9–4,1 млрд руб.

По итогам всего 2019 года рекламный рынок вырастет лишь на 4,5%, до 490,1 млрд руб., прогнозировали в апреле аналитики российского офиса Dentsu Aegis Network, подчеркивая, что это будет обусловлено прежде всего двухзначным увеличением расходов на интернет-рекламу.

Во вторник, 21 мая, другой рекламный холдинг — GroupM дал еще более пессимистичный прогноз: расходы на рекламу в 2019 году увеличатся только на 3,1%, до 483,5 млрд руб. По версии GroupM, позитивную динамику продемонстрируют по итогам всего года сегменты онлайн-видео (плюс 16%) и всей остальной интернет-рекламы (плюс 8%), а также ТВ (с символическим ростом на 1%). Рекламные бюджеты в остальных сегментах — радио, наружной рекламе и прессе снизятся, полагают аналитики GroupM.

Автор: Сергей Соболев
Теги: АКАР, реклама, телевидение
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