Рекламодатели снизили свои расходы на ТВ, радио и в прессе

Рост российского рынка рекламы по итогам января—марта замедлился и составил 4 против 13% за аналогичный период 2018-го. Три из пяти сегментов — ТВ, радио и пресса продемонстрировали отрицательную динамику

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Расходы на рекламу в пяти основных медиа в первом квартале 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4%, до 111 млрд руб., объявил во вторник, 21 мая, на отраслевой конференции директор по маркетинговым исследованиям аналитического центра Новой сервисной компании и сопредседатель комиссии экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Сергей Веселов, передает корреспондент РБК.

Рекламные бюджеты на ТВ в январе—марте этого года снизились на 6%, до 41,5–42 млрд руб., на радио — на 5%, до 3,3–3,5 млрд руб., в прессе — на 12%, до 3,4–3,6 млрд руб., свидетельствуют цифры АКАР. По ее оценкам, положительную динамику показали только два сегмента рекламного рынка: наружная реклама (плюс 3%, до 10,8–11 млрд руб.) и интернет (плюс 18%, до 51–51,5 млрд руб.).

Рекламные доходы «Яндекса» в первом квартале выросли на 18%, до 27 млрд руб., сообщала в апреле компания. У Mail.Ru Group рост рекламной выручки был чуть больше — на 19%, до 7,8 млрд руб. Но если «Яндекс» сохранил темпы роста на уроне прошлого года, то у Mail.Ru Group он резко замедлился. Годом ранее, по итогам первого квартала 2018-го, это было 40%.

О том, что рекламные доходы телеканалов в 2019 году показывают отрицательную динамику, РБК сообщал еще в апреле. Как рассказывали источники на рекламном рынке, по итогам первого квартала в сегменте ТВ падение могло составить от 5 до 10%. Руководство Национального рекламного альянса рассчитывает, что ситуацию удастся улучшить во втором полугодии и по итогам всего 2019 года затраты на телерекламу покажут уже не отрицательную, а нулевую динамику, уточняли тогда собеседники РБК.

Крупнейшие рекламодатели традиционно тратят на ТВ бóльшую часть бюджетов, поэтому спад на ТВ может свидетельствовать и о сокращении бюджетов в других сегментах рекламного рынка, указывал директор российского офиса ECI Media Management Дмитрий Кураев.