Никол Пашинян сотворил скорый суд

Премьер-министр Армении начал реформу системы юстиции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после выхода из-под стражи экс-президента Роберта Кочаряна призвал бойкотировать суды, а потом объявил судебную реформу. Что спровоцировало премьера на эти шаги — разбирался РБК

Никол Пашинян (Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС)

Почему премьер Армении решил блокировать суды

Утром в понедельник, 20 мая, сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались у зданий Конституционного суда и Высшего конституционного совета и не давали судьям и сотрудникам начать рабочий день. Заблокировать суды глава правительства призвал в воскресенье. «Блокируем все без исключения выходы и входы в здания судов. Так, чтобы никто не мог войти внутрь», — обратился он к своим сторонникам через Facebook. Заявление было сделано после того, как в субботу окружной суд Еревана выпустил из-под стражи экс-президента Армении и первого президента непризнанного Нагорного Карабаха Роберта Кочаряна.

Блокада судов долго не продлилась. В понедельник днем Пашинян попросил сторонников прекратить ее, отметив, что акция достигла своей цели и реформа судов была запущена. В судебную систему нужно провести «хирургическое вмешательство», сказал он. Деятельность судов, посетовал премьер, не пользуется доверием у общества и угрожает национальной безопасности и стабильности страны.

Пашинян стал премьером весной прошлого года после отставки Сержа Саргсяна, вызванной многочисленными протестными акциями. В декабре 2018 года блок Пашиняна победил на внеочередных выборах в Национальное собрание. Но, несмотря на обновление законодательной и исполнительной властей, судебная власть все еще остается нелегитимной, считает премьер-министр. «С первых дней избрания премьером я обязался не вмешиваться в судебную систему и придерживался этого обязательства. Но, с другой стороны, я не могу гарантировать того, что судебная система не подвергается теневому и незаконному воздействию, в основном со стороны бывшей коррумпированной системы», — сказал в понедельник Пашинян. Он усомнился в возможности справедливого расследования так называемого дела 1 марта, по которому проходит Кочарян, учитывая, что допущенные тогда нарушения «были реализованы при помощи действующей судебной системы».

Решение Пашиняна встревожило президента Армении Армена Саркисяна и католикоса всех армян Гарегина II. Оба призвали сохранять спокойствие и воздерживаться от насилия.

В чем обвиняют Роберта Кочаряна Роберт Кочарян с 1994 по 1997 год был президентом Нагорного Карабаха, с 1998 по 2008 год — президентом Армении. После президентских выборов 2008 года, в которых Кочарян участия не принимал, а победу одержал его последователь и сторонник Серж Саргсян, в Армении начались акции протеста. В ходе столкновения протестующих с правоохранительными органами погибли десять человек. На стороне протестующих тогда был и Пашинян, который был объявлен в розыск, а потом осужден за массовые беспорядки на семь лет, но вышел по амнистии. После прихода к власти в мае прошлого года Пашинян назвал приоритетом работы расследование обстоятельств гибели людей. Оно возобновилось в мае прошлого года. Кочарян обвиняется по статье «свержение конституционного строя», экс-президенту также вменяется получение взятки в особо крупных размерах ($3 млн). Обвиняемыми также являются бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров и бывший министр обороны Сейран Оганян. В июле прошлого года Кочарян был впервые арестован, но уже в августе отпущен под домашний арест. Повторно его арестовали в декабре прошлого года и отпустили 18 мая под личное поручительство бывшего и действующего глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. 20 мая стало известно, что дело Кочаряна направлено в Конституционный суд. Роберт Кочарян (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Какие реформы предложил Пашинян

Как объяснил Пашинян, все действующие судьи Армении должны быть подвергнуты «веттингу» — тщательной проверке. Нужно выявить политические и личные связи, имущества и личные контакты судей, чтобы общество могло быть уверенно в их беспристрастности и в прозрачности системы, полагает глава правительства.

Судьи, по решениям которых Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зафиксировал нарушения прав граждан Армении, лишатся своей должности, сказал Пашинян. По данным ЕСПЧ, на 1 января 2019 года в суд была подана 2031 жалоба от граждан страны.

Премьер-министр подчеркнул, что готов принять необходимые поправки в Конституцию для реализации реформ. Конституция Армении запрещает какое-либо вмешательство в осуществление правосудия, а судьи не могут быть привлечены к ответственности за выраженное при осуществлении правосудия мнение или вынесенное решение, за исключением случаев, когда имеют место признаки преступления или дисциплинарного нарушения.

Для претворения реформ в жизнь Пашинян намерен привлечь и международных специалистов, включая ООН и Совет Европы. В понедельник о готовности оказать поддержку формированию независимой судебной системы заявило посольство США. «Народ Армении четко заявил, что поддерживает эти изменения, и мы поощряем правительство проявить последовательность в реализации судебных реформ в соответствии с Конституцией», — отметили в посольстве США в этой стране (цитата по порталу Aysor.am).

Что стоит за предложениями Пашиняна

Представитель премьер-министра считает, что предложенный Пашиняном вариант начала судебной реформы — через блокировку судов — является оправданным. «Судебная система оставалась зеркальным отражением предыдущего режима — практически все судьи были назначены при прошлой власти. Суд остается копией прошлой власти, в смысле коррумпированности, отсутствия доверия населения», — объяснил РБК нетрадиционный для глав правительств других стран призыв к общественному давлению на одну из ветвей власти пресс-секретарь премьера Армении Владимир Карапетян.

Ситуация в Армении остается динамичной, так как в стране так и не был до конца завершен транзит власти, начавшийся год назад, считает политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян. Сначала новые элиты овладели исполнительной властью, затем — законодательной, говорит он. «Довольно логично, что наступил черед судебной власти, чей состав очень непросто сменить юридически», — объяснил политолог в беседе с РБК.

Это пока не политический кризис, так как премьер не пошел на дальнейшее обострение ситуации, а судейское сообщество никак не обозначило свою позицию, обращает внимание старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. Пашинян не стал увеличивать протестную активность, так как блокировка работы судов привела бы к блокировке работы важнейшей ветви власти, дезорганизации страны, объясняет эксперт. К тому же премьер не может бесконечно апеллировать к людям и выводить их на улицу, так как есть вероятность, что степень мобилизации будет снижаться, добавил Силаев.