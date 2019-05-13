Главком ВМФ списан на берег по ремонту

Президент России сменил руководство флотов

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев переходит в Объединенную судостроительную компанию, его место занимает командующий Северным флотом Николай Евменов. Чем обусловлены эти перестановки — разбирался РБК

Николай Евменов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Президент России Владимир Путин назначил командующего Северным флотом 57-летнего адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота. Указ президента в среду, 8 мая, зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Согласно указу, подписанному 3 мая, после этого Северный флот возглавит командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев; Черноморский флот возглавит вице-адмирал, замначальника Генштаба Игорь Осипов, который в 2015–2016 годах командовал Каспийской флотилией.

Бывший главком ВМФ 64-летний Владимир Королев завершил военную службу и переходит на работу в Объединенную судостроительную компанию (ОСК), крупнейшую в отрасли компанию России, объявил Шойгу. Окончив в 1977 году Высшее военно-морское училище им. Фрунзе, Королев провел на военной службе более 45 лет. Главкомом ВМФ он был назначен в апреле 2016 года, до этого, как и Евменов, возглавлял Северный флот.

Что предстоит изменить новому главкому ВМФ

Решение о назначении Евменова главкомом ВМФ и уходе Королева в ОСК обсуждалось последние несколько месяцев, говорит эксперт Российского совета по международным делам, специалист по ВМФ Илья Крамник. Причиной отставки адмирала Королева стало то, что он не смог наладить взаимодействие флота с промышленностью, считает эксперт.

Он обращает внимание на низкие темпы ввода в строй и срыв сроков ремонта боевых кораблей. В частности, сильно затянут ремонт корабля «Адмирал Чабаненко», фактически сорвана программа модернизации подводных лодок проекта 949А «Антей». Со стороны промышленности звучат претензии к флоту по поводу некорректных формулировок технических заданий, изменение которых затягивает сроки строительства, говорит Крамник.

«Предполагается, что новому главкому предстоит обратить на это самое пристальное внимание — особенно в части ремонта кораблей, потому что с этим у нас очень большие проблемы. Сроки ремонта регулярно срываются, и трудно сказать, чья вина больше — флота или промышленности», — считает эксперт.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в разговоре с РБК назвал логичным назначение на должность главкома ВМФ командующего Северным флотом, в пунктах базирования которого сосредоточены основные стратегические силы ВМФ. «Соответственно, для командующего Черноморским флотом назначение на должность главы Северного флота тоже можно рассматривать как повышение и карьерный рост», — говорит Мураховский.

Перед новым главкомом стоят три основные задачи, считает Мураховский. Первая — упорядочивание системы проектов и заказов для промышленной постройки кораблей. Задача номер два — развертывание боевого дежурства носителей стратегического ядерного оружия, в том числе подлодок с крылатыми ракетами «Циркон» и беспилотными аппаратами «Посейдон». Плюс быстрейшее освоение и постановка в боевой строй кораблей малых проектов, которые были сданы, но не включены в состав ВМФ, подытожил эксперт.

Чем известен адмирал Евменов Новому главкому ВМФ 57 лет. Евменов родился в Москве. Окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, Военно-морскую академию им. Н.Г. Кузнецова, а также Военную академию Генштаба. В 1987 году был направлен на Тихоокеанский флот. На атомных подводных лодках прошел путь от командира электронавигационной группы до командира соединений атомных подлодок Тихоокеанского флота. В декабре 2011 года был назначен командующим подводными силами Тихоокеанского флота. В сентябре 2012 году стал начальником штаба — первым заместителем командующего Северным флотом. С ноября 2015 года исполнял обязанности командующего Северным флотом, с апреля 2016 года назначен командующим. Награжден орденами «За военные заслуги», «За морские заслуги», Александра Невского. В 2016 году «Московский комсомолец» сообщал об опубликованном в 2014 году на YouTube видео, которое, предположительно, относится ко времени службы Евменова на Тихом океане. На ролике, тайно снятом кем-то из военнослужащих, обращение Евменова к строю моряков, в котором адмирал рассказывает о ДТП с участием пьяного военного, активно используя ненормативную лексику. «Как вам… еще донести, что пьяным нельзя садиться за руль... Жрать водку… до безумия нельзя... Что еще надо, чтобы вас сохранить живыми?» — обращается он к подчиненным. Позднее Евменов объявил о проведении на Северном флоте «месячника без мата», в рамках которого проводились лекции и просмотры фильмов.

Чем экс-главком ВМФ может быть полезен ОСК

Королев может стать заместителем президента находящейся в федеральной собственности ОСК, утверждают источники РБК в Минобороны. Один из них уточнял, что экс-главком ВМФ будет отвечать за взаимодействие с Минобороны и другими органами власти.

В ОСК сообщили, что «опыт и знания Владимира Ивановича будут, безусловно, востребованы в корпорации». При этом «сейчас о конкретной должности говорить преждевременно», добавил представитель пресс-службы.

Эта ротация достаточно выгодна для ОСК, считает глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гутенев. «Мы видим, что идет системное выдвижение на командные должности людей, обладающих опытом руководства различными соединениями подводных сил», — пояснил он. Чем теснее связь заказчика гособоронзаказа с исполнителем, тем более совершенная продукция попадает в войска, добавил он.

«Сейчас стоят задачи не только по модернизации существующего флота, но и по импортозамещению. В связи с санкционным давлением целый ряд контрактов по поставке газотурбинных двигателей для судов различных классов, в том числе и гражданских, нашими партнерами не исполнялся», — говорит Гутенев.

Крамник сомневается, что переход экс-главкома ВМФ в ОСК решит проблемы с ремонтом кораблей. «Возможно, предполагается, что, получив какие-то полномочия в ОСК, Королев сможет добиться лучшего результата. Но, учитывая, что ОСК как головная организация сейчас имеет очень мало полномочий по отношению ко входящим в ее структуру предприятиям, такая перспектива весьма сомнительна», — предупреждает эксперт.

Председателем совета директоров ОСК в октябре 2018 года стал бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Тогда же в интервью РБК президент ОСК Алексей Рахманов сказал о намерении Полтавченко вывести корпорацию на один уровень с «Газпромом» и «Роснефтью».