Рахманов рассказал о плане Полтавченко вывести ОСК на уровень «Роснефти»

Председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко намерен вывести корпорацию на один уровень с «Газпромом» и «Роснефтью». До прихода в ОСК Полтавченко семь лет проработал губернатором Санкт-Петербурга

Алексей Рахманов (Фото: пресс-служба ОСК)

Председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко намерен вывести Объединенную судостроительную корпорацию на один уровень с лидерами российской экономики, такими как «Газпром» и «Роснефть». Об этом в интервью РБК заявил президент ОСК Алексей Рахманов.

«Во время знакомства с правлением ОСК на прошлой неделе Георгий Сергеевич выразил желание помогать решать наиболее тяжелые вопросы. Сказал, что готов работать для выведения корпорации на один уровень с лидерами нашей экономики, такими как «Газпром» и «Роснефть», — рассказал Рахманов.

Полный текст интервью Алексея Рахманова читайте 25 октября в газете и на сайте РБК

На вопрос РБК о том, анонсировал ли Полтавченко какие-то кадровые решения в корпорации, Рахманов ответил, что ​об этом можно будет говорить через несколько недель.



3 октября президент Владимир Путин отправил в отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и предложил ему пост председателя совета директоров ОСК. Ранее эту должность занимал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Врио губернатора Петербурга был назначен полномочный представитель в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов.

Комментируя приход Полтавченко в ОСК, Рахманов отметил, что «решение [президента] выглядит логичным». «Все четыре с лишним года, что я занимаю пост президента ОСК, мы были на прямом контакте и с Полтавченко, и с его заместителями. Опять же Петербург остается основной производственной площадкой для корпорации, да и наша налоговая регистрация — в Петербурге», — пояснил Рахманов.

ОСК — крупнейшая в России судостроительная компания, которая занимается строительством как военных кораблей, так и гражданских судов. Создана в 2007 году, принадлежит государству (100% у Росимущества). В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли. Выручка ОСК по МСФО за 2017 год составила 326 млрд руб., чистая прибыль — 6 млрд руб., следует из годового отчета. В феврале 2018 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что обсуждается вопрос включения ОСК в «Ростех», но позже «Ростех» опровергал такие переговоры.

Георгий Полтавченко был назначен губернатором Петербурга в 2011 году. В 2014 году он пошел на досрочные выборы, набрав на них 79,3% голосов. Его полномочия истекли бы в 2019 году. ​