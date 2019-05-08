Экс-главком ВМФ станет заместителем президента ОСК

Бывший главком ВМФ Владимир Королев займет должность заместителя президента Объединенной судостроительной корпорации. Он будет отвечать за взаимодействие с Минобороны, рассказали источники РБК

Владимир Королев (Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС)

Бывший главком ВМФ Владимир Королев займет должность заместителя президента ОСК Алексея Рахманова, рассказали два источника РБК в Минобороны.

«Королев будет отвечать за взаимодействие с Минобороны и другими органами власти», — уточнил один из собеседников РБК.

Окончательное решение о том, какую должность займет Королев, пока не принято, говорит собеседник РБК в судостроительной промышленности. «Это будет руководящая должность, не ниже советника, но пока неизвестно, какая именно», — говорит источник.

На просьбу РБК подтвердить данную информацию в ОСК ответили, что «опыт и знания Владимира Ивановича будут безусловно востребованы в корпорации». При этом «сейчас о конкретной должности говорить преждевременно», добавил представитель пресс-службы.