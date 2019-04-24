Следы из Коломбо ведут в Крайстчёрч

ИГ взяла ответственность за взрывы на Шри-Ланке

ИГ взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке и опубликовала видео присяги террористов — исполнителей атаки. Под влияние ИГ могла попасть шри-ланкийская организация, ранее не замеченная в террористической деятельности

Массовое захоронение жертв терактов на Шри-Ланке (Фото: Athit Perawongmetha / Reuters)

Кто признал ответственность за теракты

Организация «Исламское государство» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке 21 апреля​. Об этом сообщило близкое к боевикам агентство Amaq. В заявлении подтверждается причастность к терактам трех боевиков, чьи фотографии были опубликованы ранее. Кроме того, названы имена еще нескольких террористов, участвовавших в нападениях.

Позднее Amaq опубликовало видео присяги восьми человек — вероятных террористов, сделанное перед атаками на Шри-Ланке, сообщила Independent. У всех, кроме одного человека, лица закрыты. Предположительно, человек с открытым лицом — идейный вдохновитель атаки имам Захран Хашим.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе во вторник заявил, что ИГ действительно может быть связана с воскресными терактами. Ранее в тот же день министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене назвал теракты акцией возмездия за атаку на мечети новозеландского города Крайстчёрч в середине марта 2019 года — тогда были убиты 50 человек, в основном прихожане.

Утром в воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке в общественных местах прогремели восемь взрывов — в столице страны Коломбо, ее пригородах, в городе Негомбо и городе Баттикалоа на восточном побережье острова. Три — в католических церквях, где верующие отмечали Пасху, остальные в отелях.

Официально подтверждена гибель 321 человека. Из них 38 иностранцы — граждане США, Австралии, Великобритании, Индии, Турции, Португалии. По данным ООН, 45 жертв теракта — дети. Количество раненых составило около 500 человек.

Как ИГ оказалась на Шри-Ланке​

По официальной версии, исполнителем теракта является организация National Thowheed Jama’ath (NTJ). По подозрению в причастности к терактам задержаны 40 человек.

В воскресенье агентство AFP сообщило, что 11 апреля глава шри-ланкийской ​полиции со ссылкой на данные иностранной разведки разослал высокопоставленным офицерам письмо-предупреждение о готовящейся атаке на католические церкви.

Как оказалось, спецслужбы Индии и США несколько раз в начале апреля предупреждали власти Шри-Ланки о возможных атаках на церкви и туристические места, сообщил телеканал CNN. Впервые информацию от спецслужб нескольких стран власти получили 4 апреля. Через несколько дней стало известно, что подготовку ведет NTJ. Представители правительства Шри-Ланки признали, что предупреждения от иностранных разведок продолжали поступать вплоть до дня терактов. При этом никаких действий не предпринималось, а премьер-министру Ранилу Викрамасингхе даже не сообщили о донесениях из-за рубежа.

NTJ, скорее всего, является подразделением индийской мусульманской организации Thowheed Jama’ath. Штаб-квартира последней находится в индийском штате Тамилнад, она также имеет отделения в странах Персидского залива, где есть тамильские общины, рассказал эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Куприянов. Thowheed Jama’ath ведет проповедническую деятельность, борется за «чистый ислам», идеологию этой организации эксперт охарактеризовал как «мирный ваххабизм». «Эта организация выступает за соблюдение исламских традиций, способствует строительству мечетей, и ранее она не была замечена ни в каких нападениях или терактах», — сказал он.

Воскресная атака на Шри-Ланке — из ряда вон выходящее событие, потому что шри-ланкийские мусульмане в целом не поддерживают воинственную идеологию, отметил Куприянов. У Thowheed Jama’ath есть подразделение в Шри-Ланке Sri Lanka Thowheed Jama’ath (SLTJ), но неизвестно, ​являются ли NTJ и SLTJ одной и той же организацией. Эксперт допустил, что NTJ может быть отколовшейся от основной организации ячейкой, которая действительно радикализировалась под влиянием ИГ. «Известно, что мусульмане Шри-Ланки ездили в ИГ. Они могли вернуться и привезти определенные умения и идеологию», — считает Алексей Куприянов.