Три причины смотреть дебаты

Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский проведут встречу на спортивной арене

За два дня до второго тура президентских выборов на Украине на главной спортивной арене страны пройдут дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Интерес к ним беспрецедентен. В его причинах разбирался РБК

Стадион «Олимпийский» в Киеве (Фото: Starostenko / Zuma / ТАСС)

Причина первая: беспрецедентный формат

Встреча участников второго тура президентских выборов на стадионе — беспрецедентное событие не только для Украины, но и для других стран СНГ и мира. До этого в украинской истории предвыборные дебаты проходили в телестудиях.

Стадион «Олимпийский» — главная спортивная арена Украины вместимостью 70 тыс. зрителей, однако из-за особой организации пространства для дебатов число мест для зрителей было сокращено. Все 60 тыс. билетов, распространявшихся бесплатно, закончились к вечеру 18 апреля.

Участие обоих кандидатов — также редкость. В 2010 году, когда выборы проходили, как и сейчас, в два тура, Виктор Янукович не пришел на дебаты с Юлией Тимошенко. Она полтора часа представляла свою программу, но в итоге проиграла.

Штабы кандидатов почти две недели вели переговоры по формату дебатов. В итоге договорились, что они начнутся в 19:00 (по местному времени, совпадает с московским) и продлятся по меньшей мере полтора часа. Перед официальной частью на стадионе пройдет юмористический концерт студии Владимира Зеленского «Квартал-95», который начнется в 16:00.

Для актера это первая очная встреча с Петром Порошенко в ходе кампании, хотя они общались по телефону в телевизионном эфире.

Команда Порошенко продолжает настаивать, чтобы дебаты прошли в формате пресс-конференции, когда журналисты задают вопросы, а кандидаты им отвечают; такой формат определен «Общественным телевидением» Украины и утвержден ЦИК, сказал источник РБК, близкий к штабу Порошенко. «Он [формат] предполагает пять минут на вступительные слова кандидатов, вопросы друг другу у кандидатов — по минуте на вопрос, до трех минут на ответ, после чего кандидаты выступают с заключительными речами до пяти минут», — пояснил собеседник РБК. «На дебатах предполагается несколько модераторов — ведущие нескольких украинских каналов», — рассказал РБК источник, близкий к штабу Зеленского.

Аренда стадиона обошлась в 6 млн грн, сообщил РБК источник, близкий к штабу Порошенко. Финансовую нагрузку участники дебатов разделили поровну — каждый заплатил по 3 млн грн (около $220 тыс.) государственному предприятию НСК «Олимпийский».

Дебаты не по форме Главным инициатором дебатов был Порошенко. Именно он после подведения результатов первого тура настаивал на очной полемике со своим соперником.​ 3 апреля Зеленский согласился на дебаты с действующим президентом, но выдвинул требование: встреча должна состояться на стадионе. Порошенко условия принял, но стал настаивать на встрече 14 апреля, с чем не согласился Зеленский. В тот день Порошенко появился в «Олимпийском», но его оппонент так и не пришел. В результате президент час отвечал на вопросы публики и журналистов. ​ЦИК Украины не признает дебаты на «Олимпийском» официальным мероприятием и настаивает на том, что 19 апреля кандидаты должны встретиться в студии телеканала «Общественное телевидение», как это оговорено в законе о выборах президента. Порошенко предлагает Зеленскому принять участие в дебатах 19 апреля дважды: сначала на «Олимпийском», затем на «Общественном телевидении», как того требует закон. Однако два источника, близкие к штабу Зеленского, сказали РБК, что тот не собирается ехать на «Общественное телевидение» после встречи на стадионе. Дебаты вызывают интерес не только на Украине. ​Посмотреть полемику кандидатов можно будет на НТВ, сообщили РБК в пресс-службе телеканала. Также их покажут на сайте RT Russian, рассказала РБК главный редактор RT Маргарита Симоньян. Трансляцию покажут и в эфире телеканала «Дождь», заявила РБК главный редактор телеканала Александра Перепелова. «Любопытное, наверно, будет зрелище», — предположил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Причина вторая: прояснение позиций Зеленского

До первого тура эксперты подчеркивали политическую неопытность Зеленского, который ни разу не участвовал в выборных кампаниях. На отсутствие ясной политической программы кандидата указывает не только его соперник, но и наблюдатели.

Некоторые ​моменты своей предвыборной программы актер продолжает уточнять по ходу кампании. Например, он представил план завершения войны в Донбассе только 7 апреля (он предусматривает прекращение огня, возобновление социальных платежей жителям неконтролируемых районов, прямые переговоры с президентом России без территориальных уступок). В ходе избирательной кампании Зеленского неоднократно критиковали за то, что он не дает обещаний, а апеллирует к абстрактной народной воле. Поэтому его планы на президентский срок даже за два дня до голосования остаются неясными, отмечают украинские СМИ. Дебаты могут прояснить его планы.

Владимир Зеленский (Фото: Zuma / ТАСС)

Для Порошенко дебаты — одна из последних возможностей поднять рейтинг. Начиная с 14 апреля Порошенко каждый день либо выступал на телеканалах, либо проводил публичные мероприятия, продолжая обвинять своего оппонента в том, что при нем Украина начнет сдавать позиции России. 14 апреля глава государства выступил на стадионе, на следующий день встретился с представителями местного и иностранного бизнеса. 16 апреля он принял участие в программе «Пульс» на телеканале «112 Украина» и в «Свободе слова» на телеканале ICTV. 17 апреля он снова был в телеэфире — на «Пятом канале» обсуждал с экспертами вопросы внешней политики, а 18 апреля обратился к украинцам со срочным обращением. «Страна сегодня на распутье. Или мы уверенно продолжаем движение в Европейский союз и НАТО, или наступает реванш. Это не будет резкий поворот сразу. Это будет сначала малозаметное, ползучее, но уверенное возвращение в сферу российского влияния», — заявил он.

​Своего соперника Порошенко упрекнул в том, что в его программе ни разу не упоминается Евросоюз, а его успехам радуются политики в Москве. «Путин рассчитывает на слабого, неподготовленного, некомпетентного новичка на посту президента Украины, которого легко переиграет и в сфере безопасности, и на дипломатическом, и на политическом фронтах», — повторил украинский лидер главный тезис своей предвыборной программы.

Зеленский на телеэфиры не ходил, продолжив общение с избирателями короткими роликами в соцсетях и несколькими интервью для онлайн-ресурсов. В опубликованном в четверг «РБК-Украина» интервью Зеленский отверг обвинения в «пророссийскости». Путина Зеленский назвал врагом, заявил, что амнистию боевикам самопровозглашенных ДНР и ЛНР в случае избрания не объявит, а также не считает необходимым предоставление не контролируемым сейчас Киевом территориям особого статуса (что является одним из пунктов минских соглашений).

Причина третья: влияние на итоговый результат

По данным последнего опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 12–16 апреля, среди тех, кто намерен голосовать во втором туре, 58% — за Зеленского, 22% — за Порошенко, еще 20% не определились. А среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором, 73% — за Зеленского, 27% — за Порошенко. Общая мобилизация избирателей обоих кандидатов составляет более 80%. Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях. Кроме того, он является лидером симпатий среди жителей востока, юга и центра страны. При этом на западе Украины позиции обоих кандидатов почти равны, отмечается в исследовании.

Если верить социологии, сценарий, при котором Порошенко может выиграть выборы, подразумевает, что за него проголосуют все неопределившиеся избиратели, а также каждый седьмой сторонник Зеленского.

Среди тех, кто не определился, много людей, которые критически относятся к обоим кандидатам, поэтому дебаты могут повлиять на эту группу избирателей, считает украинский политолог Владимир Фесенко.​ Вместе с тем он отмечает, что никогда все неопределившиеся не голосовали за какого-то одного кандидата — голоса распределяются обычно в той же пропорции, что и пропорция уже определившихся избирателей. «Но нужно учитывать, что, по данным последнего опроса, неопределившихся 20%, а разрыв больше 40% (среди определившихся). Даже если вдруг все неопределившиеся проголосуют за Порошенко, он приблизится к конкуренту, но не обгонит его», — говорит политолог.

«Порошенко ставит на дебаты, но проходить они будут в навязанном Зеленским формате, что выравнивает шансы двух кандидатов. Не думаю, что мы увидим большое преимущество Порошенко. В игре с эмоциями у Зеленского есть все шансы выровнять ситуацию», — отмечает Фесенко.

Скорее всего, большинство неопределившихся, за кого голосовать, на выборы не придут, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ​Погребинский. ​«Не думаю, что эти дебаты будут очевидным образом одним выиграны, а другим проиграны. Сторонники Зеленского, возможно, как бы он себя ни повел, будут считать, что он хорошо урезал обанкротившегося президента Порошенко. А Порошенко и его сторонники будут говорить о том, какой у них грамотный, энергичный и умный президент, которому противостоит какой-то нувориш, который ничего не понимает. Это не может значимо повлиять на результат голосования — разница поддержки примерно 30%», — сказал эксперт РБК.

При этом победа на дебатах совсем не гарантирует общую победу. Во время президентских выборов в США в 2016 году дебаты Хиллари Клинтон и Дональда Трампа выиграла первая, а президентом стал Трамп, напоминает Погребинский.

Для избирателей дебаты — это возможность еще раз убедиться в правильности своего выбора, говорит глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. Случаи, когда менее политически опытный и знающий кандидат обходит более опытного, не редкость, Зеленскому нужно сохранить свой образ, который резко отличается стилистически от образа действующего президента, и в стадионном формате ему будет максимально комфортно это сделать, резюмирует эксперт.