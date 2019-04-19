Три причины смотреть дебаты

Причина первая: беспрецедентный формат
Встреча участников второго тура президентских выборов на стадионе — беспрецедентное событие не только для Украины, но и для других стран СНГ и мира. До этого в украинской истории предвыборные дебаты проходили в телестудиях.
Стадион «Олимпийский» — главная спортивная арена Украины вместимостью 70 тыс. зрителей, однако из-за особой организации пространства для дебатов число мест для зрителей было сокращено. Все 60 тыс. билетов, распространявшихся бесплатно, закончились к вечеру 18 апреля.
Участие обоих кандидатов — также редкость. В 2010 году, когда выборы проходили, как и сейчас, в два тура, Виктор Янукович не пришел на дебаты с Юлией Тимошенко. Она полтора часа представляла свою программу, но в итоге проиграла.
Штабы кандидатов почти две недели вели переговоры по формату дебатов. В итоге договорились, что они начнутся в 19:00 (по местному времени, совпадает с московским) и продлятся по меньшей мере полтора часа. Перед официальной частью на стадионе пройдет юмористический концерт студии Владимира Зеленского «Квартал-95», который начнется в 16:00.
Для актера это первая очная встреча с Петром Порошенко в ходе кампании, хотя они общались по телефону в телевизионном эфире.
Команда Порошенко продолжает настаивать, чтобы дебаты прошли в формате пресс-конференции, когда журналисты задают вопросы, а кандидаты им отвечают; такой формат определен «Общественным телевидением» Украины и утвержден ЦИК, сказал источник РБК, близкий к штабу Порошенко. «Он [формат] предполагает пять минут на вступительные слова кандидатов, вопросы друг другу у кандидатов — по минуте на вопрос, до трех минут на ответ, после чего кандидаты выступают с заключительными речами до пяти минут», — пояснил собеседник РБК. «На дебатах предполагается несколько модераторов — ведущие нескольких украинских каналов», — рассказал РБК источник, близкий к штабу Зеленского.
Аренда стадиона обошлась в 6 млн грн, сообщил РБК источник, близкий к штабу Порошенко. Финансовую нагрузку участники дебатов разделили поровну — каждый заплатил по 3 млн грн (около $220 тыс.) государственному предприятию НСК «Олимпийский».
Дебаты не по форме
Главным инициатором дебатов был Порошенко. Именно он после подведения результатов первого тура настаивал на очной полемике со своим соперником. 3 апреля Зеленский согласился на дебаты с действующим президентом, но выдвинул требование: встреча должна состояться на стадионе. Порошенко условия принял, но стал настаивать на встрече 14 апреля, с чем не согласился Зеленский. В тот день Порошенко появился в «Олимпийском», но его оппонент так и не пришел. В результате президент час отвечал на вопросы публики и журналистов.
ЦИК Украины не признает дебаты на «Олимпийском» официальным мероприятием и настаивает на том, что 19 апреля кандидаты должны встретиться в студии телеканала «Общественное телевидение», как это оговорено в законе о выборах президента.
Порошенко предлагает Зеленскому принять участие в дебатах 19 апреля дважды: сначала на «Олимпийском», затем на «Общественном телевидении», как того требует закон. Однако два источника, близкие к штабу Зеленского, сказали РБК, что тот не собирается ехать на «Общественное телевидение» после встречи на стадионе.
Дебаты вызывают интерес не только на Украине. Посмотреть полемику кандидатов можно будет на НТВ, сообщили РБК в пресс-службе телеканала. Также их покажут на сайте RT Russian, рассказала РБК главный редактор RT Маргарита Симоньян. Трансляцию покажут и в эфире телеканала «Дождь», заявила РБК главный редактор телеканала Александра Перепелова. «Любопытное, наверно, будет зрелище», — предположил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Причина вторая: прояснение позиций Зеленского
До первого тура эксперты подчеркивали политическую неопытность Зеленского, который ни разу не участвовал в выборных кампаниях. На отсутствие ясной политической программы кандидата указывает не только его соперник, но и наблюдатели.
Некоторые моменты своей предвыборной программы актер продолжает уточнять по ходу кампании. Например, он представил план завершения войны в Донбассе только 7 апреля (он предусматривает прекращение огня, возобновление социальных платежей жителям неконтролируемых районов, прямые переговоры с президентом России без территориальных уступок). В ходе избирательной кампании Зеленского неоднократно критиковали за то, что он не дает обещаний, а апеллирует к абстрактной народной воле. Поэтому его планы на президентский срок даже за два дня до голосования остаются неясными, отмечают украинские СМИ. Дебаты могут прояснить его планы.
Для Порошенко дебаты — одна из последних возможностей поднять рейтинг. Начиная с 14 апреля Порошенко каждый день либо выступал на телеканалах, либо проводил публичные мероприятия, продолжая обвинять своего оппонента в том, что при нем Украина начнет сдавать позиции России. 14 апреля глава государства выступил на стадионе, на следующий день встретился с представителями местного и иностранного бизнеса. 16 апреля он принял участие в программе «Пульс» на телеканале «112 Украина» и в «Свободе слова» на телеканале ICTV. 17 апреля он снова был в телеэфире — на «Пятом канале» обсуждал с экспертами вопросы внешней политики, а 18 апреля обратился к украинцам со срочным обращением. «Страна сегодня на распутье. Или мы уверенно продолжаем движение в Европейский союз и НАТО, или наступает реванш. Это не будет резкий поворот сразу. Это будет сначала малозаметное, ползучее, но уверенное возвращение в сферу российского влияния», — заявил он.
Своего соперника Порошенко упрекнул в том, что в его программе ни разу не упоминается Евросоюз, а его успехам радуются политики в Москве. «Путин рассчитывает на слабого, неподготовленного, некомпетентного новичка на посту президента Украины, которого легко переиграет и в сфере безопасности, и на дипломатическом, и на политическом фронтах», — повторил украинский лидер главный тезис своей предвыборной программы.
Зеленский на телеэфиры не ходил, продолжив общение с избирателями короткими роликами в соцсетях и несколькими интервью для онлайн-ресурсов. В опубликованном в четверг «РБК-Украина» интервью Зеленский отверг обвинения в «пророссийскости». Путина Зеленский назвал врагом, заявил, что амнистию боевикам самопровозглашенных ДНР и ЛНР в случае избрания не объявит, а также не считает необходимым предоставление не контролируемым сейчас Киевом территориям особого статуса (что является одним из пунктов минских соглашений).
Причина третья: влияние на итоговый результат
По данным последнего опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 12–16 апреля, среди тех, кто намерен голосовать во втором туре, 58% — за Зеленского, 22% — за Порошенко, еще 20% не определились. А среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором, 73% — за Зеленского, 27% — за Порошенко. Общая мобилизация избирателей обоих кандидатов составляет более 80%. Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях. Кроме того, он является лидером симпатий среди жителей востока, юга и центра страны. При этом на западе Украины позиции обоих кандидатов почти равны, отмечается в исследовании.
Если верить социологии, сценарий, при котором Порошенко может выиграть выборы, подразумевает, что за него проголосуют все неопределившиеся избиратели, а также каждый седьмой сторонник Зеленского.
Среди тех, кто не определился, много людей, которые критически относятся к обоим кандидатам, поэтому дебаты могут повлиять на эту группу избирателей, считает украинский политолог Владимир Фесенко. Вместе с тем он отмечает, что никогда все неопределившиеся не голосовали за какого-то одного кандидата — голоса распределяются обычно в той же пропорции, что и пропорция уже определившихся избирателей. «Но нужно учитывать, что, по данным последнего опроса, неопределившихся 20%, а разрыв больше 40% (среди определившихся). Даже если вдруг все неопределившиеся проголосуют за Порошенко, он приблизится к конкуренту, но не обгонит его», — говорит политолог.
«Порошенко ставит на дебаты, но проходить они будут в навязанном Зеленским формате, что выравнивает шансы двух кандидатов. Не думаю, что мы увидим большое преимущество Порошенко. В игре с эмоциями у Зеленского есть все шансы выровнять ситуацию», — отмечает Фесенко.
Скорее всего, большинство неопределившихся, за кого голосовать, на выборы не придут, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Не думаю, что эти дебаты будут очевидным образом одним выиграны, а другим проиграны. Сторонники Зеленского, возможно, как бы он себя ни повел, будут считать, что он хорошо урезал обанкротившегося президента Порошенко. А Порошенко и его сторонники будут говорить о том, какой у них грамотный, энергичный и умный президент, которому противостоит какой-то нувориш, который ничего не понимает. Это не может значимо повлиять на результат голосования — разница поддержки примерно 30%», — сказал эксперт РБК.
При этом победа на дебатах совсем не гарантирует общую победу. Во время президентских выборов в США в 2016 году дебаты Хиллари Клинтон и Дональда Трампа выиграла первая, а президентом стал Трамп, напоминает Погребинский.
Для избирателей дебаты — это возможность еще раз убедиться в правильности своего выбора, говорит глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. Случаи, когда менее политически опытный и знающий кандидат обходит более опытного, не редкость, Зеленскому нужно сохранить свой образ, который резко отличается стилистически от образа действующего президента, и в стадионном формате ему будет максимально комфортно это сделать, резюмирует эксперт.