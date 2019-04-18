Билеты на дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе закончились

Билеты на дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе закончились

Билеты на дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского распроданы, сообщается на сайте мероприятия.

«К сожалению, все билеты уже проданы», — говорится в сообщении. Дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве начнутся в 19:00 в пятницу, 19 апреля.

Зеленский сообщил о начале распространения бесплатных билетов на дебаты 16 апреля. Представитель штаба актера Дмитрий Разумков говорил, что у штабов кандидатов была идея потратить вырученные от продажи билетов средства на благотворительность, однако украинское законодательство это запрещает. По его словам, дебаты обойдутся в 6–8 млн грн (14,3–19,1 млн руб.), затраты на их проведение возьмут на себя кандидаты. По оценкам главы МВД Украины Арсена Авакова, на дебаты придут до 60 тыс. человек.

Порошенко предлагал Зеленскому провести дебаты 14 апреля, однако шоумен изначально настаивал на 19 апреля. В минувшее воскресенье действующий президент все равно прибыл на стадион, где выступил перед своими сторонниками.