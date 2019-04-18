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BRENT $74 (+3,25%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Билеты на дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе закончились

Билеты на дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского распроданы, сообщается на сайте мероприятия.

«К сожалению, все билеты уже проданы», — говорится в сообщении. Дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве начнутся в 19:00 в пятницу, 19 апреля.

Зеленский сообщил о начале распространения бесплатных билетов на дебаты 16 апреля. Представитель штаба актера Дмитрий Разумков говорил, что у штабов кандидатов была идея потратить вырученные от продажи билетов средства на благотворительность, однако украинское законодательство это запрещает. По его словам, дебаты обойдутся в 6–8 млн грн (14,3–19,1 млн руб.), затраты на их проведение возьмут на себя кандидаты. По оценкам главы МВД Украины Арсена Авакова, на дебаты придут до 60 тыс. человек.

Политика
Порошенко предложил Зеленскому провести дебаты дважды за день

Порошенко предлагал Зеленскому провести дебаты 14 апреля, однако шоумен изначально настаивал на 19 апреля. В минувшее воскресенье действующий президент все равно прибыл на стадион, где выступил перед своими сторонниками.

По итогам первого тура выборов Зеленский заручился поддержкой более 30% избирателей, Порошенко — 15,95%. Второй тур пройдет 21 апреля.

Теги: дебаты, выборы на Украине
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