В штабе Зеленского оценили влияние предвыборных дебатов на его рейтинг

В штабе Зеленского оценили влияние предвыборных дебатов на его рейтинг

Спикер по вопросам хода избирательной кампании штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» заявил о необходимости проведения дебатов с Петром Порошенко.

«Действительно, их следует проводить, если есть запрос в обществе, а таковой имеет место быть. По-моему, порядка 40% считают, что это обязательно, 26% — что хотелось бы это увидеть», — сказал он.

При этом Разумков отметил, что результаты дебатов не повлияют на расстановку сил. По его мнению, проводимые в рамках предыдущих президентских кампаний дебаты это не раз доказывали.

Накануне представители штабов Петра Порошенко и Зеленского подписали трехстороннее соглашение с национальным спортивным комплексом «Олимпийский» об аренде стадиона на вечер 19 апреля, где должны состояться предвыборные дебаты.