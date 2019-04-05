Российские комплексы ударили по юбилею НАТО

Североатлантический альянс обсудил намерение Турции купить С-400

На встрече по случаю 70-летия НАТО его генсек Йенс Столтенберг назвал решение Турции купить у России системы ПВО одним из главных вызовов для альянса. Какие противоречия накопились в военном блоке — в обзоре РБК

Пусковая установка зенитной ракетной системы комплекса С-400 «Триумф» (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Намерение Турции купить у России комплексы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 представляет вызов для Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне в четверг, 4 апреля. Вопрос покупки Анкарой С-400 не стоял в повестке дискуссий глав МИД стран альянса, проходящих в Вашингтоне, однако встреча является хорошей площадкой для обсуждения этого вопроса, сказал он.

Расширение продолжается

Главы МИД встретились в Вашингтоне по случаю 70-летия соглашения о создании альянса. Несмотря на растущую угрозу мировой безопасности, НАТО остается успешным и привлекательным для других стран, заявил Столтенберг, выступая перед конгрессом США. В числе вызовов, которые предстоит преодолеть альянсу, Столтенберг назвал изменение глобального баланса сил, развитие технологий в киберпространстве, терроризм и угрозу миропорядку со стороны России.

Вместе против коммунизма Соглашение о создании Североатлантического альянса было подписано 4 апреля 1949 года в Вашингтоне. В качестве главной цели альянса декларировалось противостояние коммунизму. В состав альянса первоначально входили 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Сегодня альянс объединяет 29 стран. В будущем НАТО рассчитывает интегрировать в альянс Македонию и Боснию и Герцеговину.

6 февраля представители 29 стран — участниц НАТО и Северной Македонии подписали соглашение о вступлении Македонии в альянс. Теперь это решение должны ратифицировать парламенты всех 29 стран. Скорее всего, это будет сделано до весны 2020 года, рассчитывают в альянсе. В будущем в альянс может вступить Босния и Герцеговина, что повысит безопасность Балканского региона, рассказали РБК чиновники альянса на условиях анонимности.

В России расширение НАТО не приветствуют. «Сейчас, когда Черногория стала членом НАТО и Македонию туда втягивают, я уверен, что там появятся военные объекты. Это никому радости не принесет. На восток опять продвигается военная инфраструктура», — сказал в интервью газете «Московский комсомолец» глава МИД России Сергей Лавров.

За 70 лет существования альянса его задачи остались неизменными — сплотить ряды союзников под знаменем сдерживания «угрозы с Востока», утверждается в заявлении МИД России. «Несмотря на то что в НАТО формально декларируют готовность к диалогу с Россией, конкретных шагов не видно, — говорится в нем. — В ходу все тот же язык ультиматумов и отсутствие готовности разбираться по существу в ключевых проблемах европейской безопасности в формате содержательного разговора, ориентированного на результат». При этом Россия остается открытой для взаимодействия в целях деэскалации напряженности и восстановления доверия, отметили в МИДе.

Майк Помпео и Йенс Столтенберг (на первом плане слева направо) (Фото: Tom Brenner / EPA / ТАСС)

Два вызова для НАТО

Конфликт США и Турции

В среду, 3 апреля, вице-президент США Майк Пенс поставил Турцию перед выбором: закупить системы С-400 или сохранить статус «важного партнера» в альянсе. «Мы не будем стоять в стороне и смотреть, как союзники НАТО покупают у наших соперников оружие, ставя под вопрос слаженность действий альянса», — заявил он.

Россия и Турция подписали соглашение о поставках российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400 в декабре 2017 года. Это вызвало недовольство США. Прежде Вашингтон и Анкара расходились по вопросу поддерживаемых Америкой курдских формирований в Сирии, которые Турция считает террористическими, и конфликт вокруг С-400 усилил эти противоречия. США считают, что развертывание С-400 в Турции недопустимо, а их интеграция с другими вооружениями, в частности с американскими истребителями F-35, угрожает безопасности НАТО. При этом в Турции не намерены отказываться от закупок F-35. Пентагон предлагает Турции купить системы Patriot вместо С-400, но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что намерен закрыть сделку по закупке российских систем.

Несмотря на противоречия, положение Турции в альянсе на сегодняшний день остается прочным, считает эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов. Как пояснил аналитик, США ставят под вопрос будущее Турции в альянсе исключительно ради давления на ее политические элиты, пытаясь заставить те отменить решение о закупках С-400. В реальности же Вашингтон не готов терять партнерство с Анкарой, а в самой Турции более 60% населения считают, что без НАТО стране будет сложнее противостоять существующим угрозам, добавил Ахметов.

«В основе спора США и Турции о С-400 — расхождения во взглядах на то, как союзнические отношения должны выглядеть в условиях мира после холодной войны, — сказал аналитик. — Турция хочет изменений ради большего прагматизма, в том числе и по отношению к России». Турция всегда была особенным членом НАТО, и до сих пор ей удавалось совмещать участие в альянсе с сотрудничеством с другими странами — к примеру, с Россией по Сирии, согласился эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. По словам Столтенберга, страны НАТО готовы помочь Турции укрепить свою противовоздушную оборону. Он сообщил о переговорах Анкары с Вашингтоном о закупке американских систем Patriot, которые могут стать альтернативой С-400. Турция также обсуждает с Италией и Францией закупку у этих стран зенитных ракетных комплексов SAMP-T, добавил Столтенберг.

Трансатлантический раскол

Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с министром иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан обсуждал планы французского правительства поднять налоги для компаний цифрового сектора, в том числе американских Facebook и Google. По словам Помпео, такой шаг нанесет урон американским компаниям. Разногласия по этому вопросу пополнили список противоречий между Вашингтоном и европейскими партнерами. Ранее ЕС был несогласен с решением США выйти из договора о ядерной программе Ирана, перенести посольство в Израиле в Иерусалим и признать Голанские высоты израильскими (а не сирийскими).

Страны Евросоюза также демонстрируют обеспокоенность по поводу решения США приостановить исполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Мос​кву в создании запрещенной ракеты. Европейские союзники поддержали обвинения Вашингтона, однако в министерствах иностранных дел Германии и Франции высказали обеспокоенность решением американской администрации. На фоне таких противоречий в ЕС выразили намерение добиться автономии от США в оборонной сфере. Такое желание, в частности, изъявляли канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

В американской администрации такие инициативы были встречены критически. Отвечая на предложение Макрона создать европейскую армию, президент США Дональд Трамп указал на вклад Америки в освобождение Франции от угрозы немецкого фашизма. «Когда [в страну] пришли США, французы уже учили немецкий», — заявил он, призвав европейцев более активно помогать Америке в обеспечении НАТО.