Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,79 65,00 EUR Нал. 73,90 73,02 USD Бирж. 65,38 -0,09 EUR Бирж. 73,42 -0,06 USD ЦБ. 65,33 +0,16 EUR ЦБ. 73,42 +0,25 EUR/USD 1,12 +0,00 BTC/USD Бирж. 4998,20 -22,40 IMOEX 2537,32 +0,07% RTSI 1222,46 +0,21% Brent 69,28 -0,49% DJIA 26384,63 +0,64% Nasdaq 7891,78 -0,05%
Российские комплексы ударили по юбилею НАТО
Лента новостей
Австрийцы предложили построить в Шереметьево канатную дорогу за ₽10 млрд 12:59, Бизнес Аналитики зафиксировали большее доверие россиян к мужчинам в бизнесе 12:58, Бизнес Как уральские розы стали соперничать с голландскими 12:57, РБК и ВТБ Порошенко назвал неуважением призыв к Тимошенко провести дебаты 12:56, Политика В Кремле заявили об отсутствии поддержки ливийского фельдмаршала Хафтара 12:44, Политика Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен 12:43, Экономика Песков назвал данные о нехватке у россиян денег на обувь академическими 12:42, Общество СМИ предсказали возврат Трутнева на первое место по доходам в кабмине 12:38, Общество На Урале для убивших инвалида подростков запросили десять лет тюрьмы 12:36, Общество Подарки в стиле тревел: съемка «РБК Стиль» 12:35, Стиль В США арестовали отрубившего руку мужчине из-за кепки с лозунгом Трампа 12:30, Общество Русификация топ-менеджмента в автобизнесе: причины и прогнозы 12:30, PRO Мэй попросила Евросоюз отложить Brexit до 30 июня 12:27, Политика В Минэкономразвития допустили продление программы по Крыму до 2025 года 12:18, Экономика Business talk: как инвестору приумножить состояние в эпоху нестабильности 12:17, РБК и Сбербанк Первый Военное наступление в Ливии. Главное 12:13, Политика 8 звезд, которые стали знаменитыми случайно 12:10, Спецпроект РБК PINK Сбербанк опроверг информацию об ограничении приема купюр банкоматами 12:10, Финансы Генсек ООН встретится с командующим армией Ливии 12:06, Политика Личный опыт: как открыть барбершоп и не прогореть 11:54, РБК и «Билайн» Бизнес Ученые выявили риск возникновения рака от употребления кофе и чая 11:53, Общество Глава московского ГАИ подал рапорт об отставке 11:51, Общество Как заработать на запуске новой криптобиржи в России 11:34, Крипто Действующий мэр Новосибирска заявил об участии в выборах главы города 11:33, Общество Минздрав обвинил СМИ и религиозные секты в подрыве доверия к прививкам 11:30, Общество Байден ответил на шуточное видео Трампа о домогательствах 11:29, Политика В бундестаге предложили распустить НАТО 11:27, Политика Российские корабли запустили ракеты на учениях в Черном море 11:22, Политика
Газета
Российские комплексы ударили по юбилею НАТО
Газета № 044 (2999) (0504) Политика,
0
Российские комплексы ударили по юбилею НАТО
Североатлантический альянс обсудил намерение Турции купить С-400
На встрече по случаю 70-летия НАТО его генсек Йенс Столтенберг назвал решение Турции купить у России системы ПВО одним из главных вызовов для альянса. Какие противоречия накопились в военном блоке — в обзоре РБК
Пусковая установка зенитной ракетной системы комплекса С-400 «Триумф» (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Намерение Турции купить у России комплексы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 представляет вызов для Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне в четверг, 4 апреля. Вопрос покупки Анкарой С-400 не стоял в повестке дискуссий глав МИД стран альянса, проходящих в Вашингтоне, однако встреча является хорошей площадкой для обсуждения этого вопроса, сказал он.

Расширение продолжается

Главы МИД встретились в Вашингтоне по случаю 70-летия соглашения о создании альянса. Несмотря на растущую угрозу мировой безопасности, НАТО остается успешным и привлекательным для других стран, заявил Столтенберг, выступая перед конгрессом США. В числе вызовов, которые предстоит преодолеть альянсу, Столтенберг назвал изменение глобального баланса сил, развитие технологий в киберпространстве, терроризм и угрозу миропорядку со стороны России.

Вместе против коммунизма

Соглашение о создании Североатлантического альянса было подписано 4 апреля 1949 года в Вашингтоне. В качестве главной цели альянса декларировалось противостояние коммунизму. В состав альянса первоначально входили 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Сегодня альянс объединяет 29 стран. В будущем НАТО рассчитывает интегрировать в альянс Македонию и Боснию и Герцеговину.

6 февраля представители 29 стран — участниц НАТО и Северной Македонии подписали соглашение о вступлении Македонии в альянс. Теперь это решение должны ратифицировать парламенты всех 29 стран. Скорее всего, это будет сделано до весны 2020 года, рассчитывают в альянсе. В будущем в альянс может вступить Босния и Герцеговина, что повысит безопасность Балканского региона, рассказали РБК чиновники альянса на условиях анонимности.

Крыша для Македонии: зачем балканской стране НАТО
Политика

В России расширение НАТО не приветствуют. «Сейчас, когда Черногория стала членом НАТО и Македонию туда втягивают, я уверен, что там появятся военные объекты. Это никому радости не принесет. На восток опять продвигается военная инфраструктура», — сказал в интервью газете «Московский комсомолец» глава МИД России Сергей Лавров.

За 70 лет существования альянса его задачи остались неизменными — сплотить ряды союзников под знаменем сдерживания «угрозы с Востока», утверждается в заявлении МИД России. «Несмотря на то что в НАТО формально декларируют готовность к диалогу с Россией, конкретных шагов не видно, — говорится в нем. — В ходу все тот же язык ультиматумов и отсутствие готовности разбираться по существу в ключевых проблемах европейской безопасности в формате содержательного разговора, ориентированного на результат». При этом Россия остается открытой для взаимодействия в целях деэскалации напряженности и восстановления доверия, отметили в МИДе.

Майк Помпео и Йенс Столтенберг (на первом плане слева направо) (Фото: Tom Brenner / EPA / ТАСС)

Два вызова для НАТО

  • Конфликт США и Турции

В среду, 3 апреля, вице-президент США Майк Пенс поставил Турцию перед выбором: закупить системы С-400 или сохранить статус «важного партнера» в альянсе. «Мы не будем стоять в стороне и смотреть, как союзники НАТО покупают у наших соперников оружие, ставя под вопрос слаженность действий альянса», — заявил он.

Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400
Политика

Россия и Турция подписали соглашение о поставках российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400 в декабре 2017 года. Это вызвало недовольство США. Прежде Вашингтон и Анкара расходились по вопросу поддерживаемых Америкой курдских формирований в Сирии, которые Турция считает террористическими, и конфликт вокруг С-400 усилил эти противоречия. США считают, что развертывание С-400 в Турции недопустимо, а их интеграция с другими вооружениями, в частности с американскими истребителями F-35, угрожает безопасности НАТО. При этом в Турции не намерены отказываться от закупок F-35. Пентагон предлагает Турции купить системы Patriot вместо С-400, но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что намерен закрыть сделку по закупке российских систем.

Несмотря на противоречия, положение Турции в альянсе на сегодняшний день остается прочным, считает эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов. Как пояснил аналитик, США ставят под вопрос будущее Турции в альянсе исключительно ради давления на ее политические элиты, пытаясь заставить те отменить решение о закупках С-400. В реальности же Вашингтон не готов терять партнерство с Анкарой, а в самой Турции более 60% населения считают, что без НАТО стране будет сложнее противостоять существующим угрозам, добавил Ахметов.

«В основе спора США и Турции о С-400 — расхождения во взглядах на то, как союзнические отношения должны выглядеть в условиях мира после холодной войны, — сказал аналитик. — Турция хочет изменений ради большего прагматизма, в том числе и по отношению к России». Турция всегда была особенным членом НАТО, и до сих пор ей удавалось совмещать участие в альянсе с сотрудничеством с другими странами — к примеру, с Россией по Сирии, согласился эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. По словам Столтенберга, страны НАТО готовы помочь Турции укрепить свою противовоздушную оборону. Он сообщил о переговорах Анкары с Вашингтоном о закупке американских систем Patriot, которые могут стать альтернативой С-400. Турция также обсуждает с Италией и Францией закупку у этих стран зенитных ракетных комплексов SAMP-T, добавил Столтенберг.

Эрдоган напомнил о платежах Турции в НАТО после критики закупки С-400
Политика

  • Трансатлантический раскол

Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с министром иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан обсуждал планы французского правительства поднять налоги для компаний цифрового сектора, в том числе американских Facebook и Google. По словам Помпео, такой шаг нанесет урон американским компаниям. Разногласия по этому вопросу пополнили список противоречий между Вашингтоном и европейскими партнерами. Ранее ЕС был несогласен с решением США выйти из договора о ядерной программе Ирана, перенести посольство в Израиле в Иерусалим и признать Голанские высоты израильскими (а не сирийскими).

Страны Евросоюза также демонстрируют обеспокоенность по поводу решения США приостановить исполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Мос​кву в создании запрещенной ракеты. Европейские союзники поддержали обвинения Вашингтона, однако в министерствах иностранных дел Германии и Франции высказали обеспокоенность решением американской администрации. На фоне таких противоречий в ЕС выразили намерение добиться автономии от США в оборонной сфере. Такое желание, в частности, изъявляли канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

10 сильнейших армий мира по версии Business Insider Еще 6 фото
Фотогалерея

В американской администрации такие инициативы были встречены критически. Отвечая на предложение Макрона создать европейскую армию, президент США Дональд Трамп указал на вклад Америки в освобождение Франции от угрозы немецкого фашизма. «Когда [в страну] пришли США, французы уже учили немецкий», — заявил он, призвав европейцев более активно помогать Америке в обеспечении НАТО.

Эффект Трампа

Еще во время президентства Барака Обамы США критиковали европейских союзников по НАТО за низкие траты на оборону. Если европейские страны не увеличат расходы, Вашингтон может пересмотреть свое решение об участии в альянсе, предупреждал в 2011 году глава Пентагона Роберт Гейтс. В ходе президентской кампании в 2016 году Дональд Трамп ​пообещал добиться от европейцев увеличения финансовых взносов. На саммите НАТО в Брюсселе в июле прошлого года Трамп отметил, что ему удалось достичь прогресса в этом вопросе: по его словам, за прошедший год страны НАТО «подняли расходы дополнительно на $33 млрд». В выступлении 4 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что большинство стран — участниц НАТО планируют увеличить расходы до 2% ВВП к 2024 году и это имеет большое​​​ значения для развития альянса. «С 2016-го до конца настоящего года мы добавили $100 млрд дополнительно в оборонный бюджет», — заявил Столтенберг.

Автор: Евгений Пудовкин.
При участии: Анастасия Батманова.
Теги: Евросоюз , Дональд Трамп , Вашингтон
Материалы по теме
Захарова назвала глупыми слова генсека НАТО о Сталине, Гитлере и ИГ Политика
МИД ответил сравнившему Сталина с Гитлером и ИГ главе НАТО Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter