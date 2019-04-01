Украина запросила вторую серию

В воскресенье, 31 марта, Украина выбирала главу государства на следующие пять лет.
Согласно данным трех экзитполов, наибольшее число голосов получил входивший в тройку фаворитов шоумен Владимир Зеленский — 30,4%, по данным национального экзитпола трех компаний, и 30,7%, по данным исследования телеканалов «112.Украина» и NewsOne. Занимающий пост президента с 2014 года Петр Порошенко получил 17–18% голосов, также пройдя во второй тур. Все три экзитпола показали, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не прошла во второй тур, набрав около 14% голосов.
Первые данные экзитполов были представлены по результатам опросов на 18 часов местного времени и могут еще измениться. Национальный экзитпол пять лет назад очень близко предсказал итоговый результат: 55,9% у Порошенко и 12,9% у Тимошенко. В итоге, по данным ЦИК, Порошенко выиграл в первом же туре с результатом 54,7%, а Тимошенко получила 12,8% голосов.
Для победы в первом туре одному из кандидатов нужно было набрать больше 50% голосов, для победы во втором, который должен пройти 21 апреля, достаточно простого большинства голосов.
Первенство Зеленского прогнозировало большинство опросов общественного мнения. По прогнозу трех украинских социологических служб (КМИС, Центр Разумкова и социологическая группа «Рейтинг»), при выходе во второй тур Зеленского и Порошенко победит первый со значительным преимуществом.
«Против Тимошенко сыграли два фактора. Во-первых, слишком ранний старт кампании. Ее основные месседжи были сказаны в прошлом году, и вернуть интерес с помощью новых она не смогла. Во-вторых, Тимошенко не попала в сильный запрос на приход в политику новых лиц, не имеющих коррупционного шлейфа. В него попал Зеленский», — говорит заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов.
Если Порошенко сумеет убедить консервативную часть электората в том, что нельзя менять главнокомандующего на переправе и что при нем страна пусть медленно, но выбирается из кризиса, у него есть возможность победить через три недели, продолжает Игнатов. Если же против него объединится вся оппозиция, то выиграть ему будет уже трудно, указывает эксперт.
С чем кандидаты подошли к дню выборов
К выборам лидером президентского рейтинга подошел Зеленский. Его поддерживали 26,6% тех, кто определился и намерен голосовать (по данным украинской социологической группы «Рейтинг», опубликованным 28 марта). Вторую позицию делили Порошенко и Тимошенко (по 17%). За экс-министра обороны Анатолия Гриценко готовы были отдать свои голоса 9,8%, за депутата Рады Юрия Бойко — 9,5%.
В преддверии выборов Порошенко заострил внимание на российской теме. «Украинцы должны проголосовать так, как Кремлю бы меньше всего хотелось», — сказал Порошенко на встрече с избирателями во Львове 28 марта. Выступая на телеканале «Украина» на следующий день, действующий глава государства подчеркнул, что война с Россией не закончится, пока не «будет освобожден последний клочок украинской земли, в тот самый день, когда будет освобожден последний военнопленный» (цитата по «Интерфакс-Украина»). Порошенко, кроме того, попытался нейтрализовать атаки в свой адрес со стороны ряда СМИ, подчеркнув, что за ними стоит в том числе личный конфликт с владельцем телеканала «1+1» бизнесменом Игорем Коломойским.
Порошенко также попытался сфокусировать внимание избирателей на рисках, к которым может привести смена нынешнего курса, в том числе в отношениях с Россией, отметил внештатный эксперт Российско-евразийской программы Фонда Карнеги за международный мир Балаш Ярабик. За неделю до голосования на улицах Украины были развешаны плакаты со слоганом «Думай», напомнил он. Такой посыл рассчитан на неопределившихся избирателей и жителей крупных городов, которые опасаются снижения хотя бы имеющегося материального благополучия и потери поддержки Запада, объясняет Ярабик.
Зеленский преимущественно мотивировал свой электорат на участие в голосовании. Штаб кандидата, в частности, выпустил серию роликов в YouTube под названием «Непроевыборы», чтобы объяснить молодежи, почему стоит прийти на выборы и как соблюсти при этом все необходимые формальности. В день тишины телеканал «1+1» транслировал проекты студии «Квартал 95» с участием Зеленского, чтобы дополнительно подогреть интерес к кандидату, отмечает канал 112.
30 марта Зеленский встретился с известным французским философом Бернар-Анри Леви. Как отметил француз, на выборах он поддерживает Порошенко, но Зеленский произвел на него положительное впечатление. «Он [больше похож] на [президента США Рональда] Рейгана, чем на [Дональда] Трампа. Называть его популистом — слишком примитивно», — написал Леви в своем Twitter.
На защиту ключевого электората и повышение его явки были нацелены и в штабе Юлии Тимошенко. Там допускали, что кандидат сможет выйти во второй тур с Порошенко, учитывая высокую долю среди сторонников Зеленского молодежи, которая неохотно ходит на выборы. Об этом каналу 112 рассказали члены штаба бывшего украинского премьера.
Как кандидаты провели день выборов
Все основные претенденты на победу голосовали в Киеве или его окрестностях. Петр Порошенко пришел на участок в Дом офицеров со всей семьей. Перед голосованием в своем аккаунте в Facebook он напомнил, что 3 апреля «прекращается действие базового договора с Москвой, которая так и не смогла отбросить свои имперские амбиции». Тема противостояния с Россией в целом была одной из основных в кампании Порошенко, которая официально началась 29 января этого года с демонстрации ролика «2019-й — год, когда победит или Порошенко, или Путин. Проголосовать за Порошенко — значит спасти государство».
Тимошенко также голосовала в Киеве с мужем. На участке она тоже повторила основные лозунги кампании — необходимость борьбы с бедностью и коррупцией: «Мы сегодня имеем шанс все изменить. Последние пять лет Украина находится в бедности и коррупции».
О том же говорил на избирательном участке в Колледже морского и речного флота Владимир Зеленский: «Сегодня у нас начало новой жизни в нашей стране, я так думаю. Начинается новая жизнь, нормальная, без коррупции, без взяток».
Кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко, единственный из участников кампании, поддерживающий публичный диалог с российскими властями, проголосовал на избирательном участке в селе Иванковичи Киевской области. По его словам, он «проголосовал за мир, за то, чтобы не было войны, нищеты и разрухи».
А вот голосование лидера Радикальной партии Олега Ляшко может закончиться для него судебным разбирательством. Во время голосования в Киеве он продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления, обратил внимание независимый Комитет избирателей Украины. Это может считаться нарушением ст. 7 закона «О выборах президента Украины», согласно которой голосование на выборах президента является тайным, а демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещается и является нарушением тайны голосования», говорится в заявлении организации.
Свои дальнейшие планы основные кандидаты не комментировали. Зеленский только допустил свое прохождение во второй тур, а в интервью изданию «Украинская правда» сказал, что не собирается уходить из политики и в случае поражения на президентских выборах будет готов сосредоточиться на предстоящих парламентских, которые должны пройти осенью 2019 года.
Неожиданная победа в Словакии
Украина не единственная страна, где в выходные проходили президентские выборы. В субботу нового главу государства выбирали в Словакии. По результатам второго тура голосования 58,4% избирателей поддержали адвоката Зузану Чапутову. Она опередила заместителя председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича и станет первой женщиной — президентом Словакии. В ходе кампании Чапутова, не имевшая за плечами богатого политического опыта, выступала за борьбу с коррупцией, расширение прав меньшинств и проевропейский курс. «Я счастлива не только результатом [выборов], но и возможностью привлечь внимание [избирателей], говоря правду, а не апеллируя к популизму и агрессивной риторике», — подвела она итоги тура (цитата по Euronews).
Как оценивается явка и были ли нарушения
Голосование на Украине началось в 8 утра по местному времени (совпадает с московским) и продлилось до 20:00. К середине дня (15:00) явка, по данным ЦИК Украины, составила 45,11% (данные по 198 из 199 округов). Это несколько выше, чем на выборах президента в 2014 году. Тогда к 15:00 на избирательные участки пришли 40,36% избирателей. Всего в списках избирателей на Украине находятся 29,5 млн человек.
Итоговая явка в 2014 году составила 59,48% (указано в данных на сайте ЦИК).
В течение дня наиболее активно голосовали жители восточных регионов страны. В Днепропетровской области явка в середине дня превысила 48%, в Черниговской, Николаевской областях — 47%, в Запорожской — 49%. Наименьшее число избирателей в середине дня было на участках в западной части страны: 38% в Ивано-Франковской, 40% во Львовской, 35% в Черновицкой областях. Наихудший результат по явке на середину дня был в Закарпатской области (29,35% к 15 часам).
Чем больше явка, тем больше шансов получить высокий результат у Зеленского, отметил в разговоре с РБК украинский политолог Вадим Карасев. Низкую явку в западных регионах, по его мнению, можно объяснить значительной трудовой миграцией за границу жителей (причем как на запад, так и на восток, в Россию), а также неподготовленностью участков и возможным применением административного ресурса, направленного на снижение числа голосовавших. В России Киев решил не открывать участки для голосования (в 72 других странах участки были открыты), проживающие в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках украинцы могли проголосовать, заранее лично подав данные о себе в реестр избирателей.
«Никаких системных нарушений не зафиксировано», — сказали в ЦИК. По данным на 19:00, Нацполиция Украины зафиксировала 1768 нарушений в ходе выборов и завела 25 уголовных дел. Больше всего нарушений произошло в Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях. Основные нарушения — незаконная агитация, подкуп избирателей, повреждение и фотографирование бюллетеней, говорится в заявлении Нацполиции.