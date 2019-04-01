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Украина запросила вторую серию
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Газета
Украина запросила вторую серию
Газета № 040 (2995) Политика,
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Украина запросила вторую серию
Во второй тур президентских выборов вышли Петр Порошенко и Владимир Зеленский
Президент Украины будет избран во втором туре, в который проходят новичок в политике Владимир Зеленский и нынешний президент Петр Порошенко. Таковы данные трех экзитполов, оглашенные после закрытия участков
Фото: Стрингер / РИА Новости

​​В воскресенье, 31 марта, Украина выбирала главу государства на следующие пять лет.

Согласно данным трех экзитполов, наибольшее число голосов получил входивший в тройку фаворитов шоумен Владимир Зеленский — 30,4%, по данным национального экзитпола трех компаний, и 30,7%, по данным исследования телеканалов «112.Украина» и NewsOne. Занимающий пост президента с 2014 года Петр Порошенко получил 17–18% голосов, также пройдя во второй тур. Все три экзитпола показали, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не прошла во второй тур, набрав около 14% голосов.

Первые данные экзитполов были представлены по результатам опросов на 18 часов местного времени и могут еще измениться. Национальный экзитпол пять лет назад очень близко предсказал итоговый результат: 55,9% у Порошенко и 12,9% у Тимошенко. В итоге, по данным ЦИК, Порошенко выиграл в первом же туре с результатом 54,7%, а Тимошенко получила 12,8% голосов.

Для победы в первом туре одному из кандидатов нужно было набрать больше 50% голосов, для победы во втором, который должен пройти 21 апреля, достаточно простого большинства голосов.

Экзитполы показали выход Зеленского и Порошенко во второй тур выборов
Политика

Первенство Зеленского прогнозировало большинство опросов общественного мнения. По прогнозу трех украинских социологических служб (КМИС, Центр Разумкова и социологическая группа «Рейтинг»), при выходе во второй тур Зеленского и Порошенко победит первый со значительным преимуществом.

«Против Тимошенко сыграли два фактора. Во-первых, слишком ранний старт кампании. Ее основные месседжи были сказаны в прошлом году, и вернуть интерес с помощью новых она не смогла. Во-вторых, Тимошенко не попала в сильный запрос на приход в политику новых лиц, не имеющих коррупционного шлейфа. В него попал Зеленский», — говорит заместитель директора Центра политической конъюнктуры​ Олег Игнатов.

Если Порошенко сумеет убедить консервативную часть электората в том, что нельзя менять главнокомандующего на переправе и что при нем страна пусть медленно, но выбирается из кризиса, у него есть возможность победить через три недели, продолжает Игнатов. Если же против него объединится вся оппозиция, то выиграть ему будет уже трудно, указывает эксперт.

Три сценария выборов на Украине
Политика

С чем кандидаты подошли к дню выборов

К выборам лидером президентского рейтинга подошел Зеленский. Его поддерживали 26,6% тех, кто определился и намерен голосовать (по данным украинской социологической группы «Рейтинг», опубликованным 28 марта). Вторую позицию делили Порошенко и Тимошенко (по 17%). За экс-министра обороны Анатолия Гриценко готовы были отдать свои голоса 9,8%, за депутата Рады Юрия Бойко — 9,5%.

В преддверии выборов Порошенко заострил внимание на российской теме. «Украинцы должны проголосовать так, как Кремлю бы меньше всего хотелось», — сказал Порошенко на встрече с избирателями во Львове 28 марта. Выступая на телеканале «Украина» на следующий день, действующий глава государства подчеркнул, что война с Россией не закончится, пока не «будет освобожден последний клочок украинской земли, в тот самый день, когда будет освобожден последний военнопленный» (цитата по «Интерфакс-Украина»). Порошенко, кроме того, попытался нейтрализовать атаки в свой адрес со стороны ряда СМИ, подчеркнув, что за ними стоит в том числе личный конфликт с владельцем телеканала «1+1» бизнесменом Игорем Коломойским.

Порошенко также попытался сфокусировать внимание избирателей на рисках, к которым может привести смена нынешнего курса, в том числе в отношениях с Россией, отметил внештатный эксперт Российско-евразийской программы Фонда Карнеги за международный мир Балаш Ярабик. За неделю до голосования на улицах Украины были развешаны плакаты со слоганом «Думай», напомнил он. Такой посыл рассчитан на неопределившихся избирателей и жителей крупных городов, которые опасаются снижения хотя бы имеющегося материального благополучия и потери поддержки Запада, объясняет Ярабик.

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Зеленский преимущественно мотивировал свой электорат на участие в голосовании. Штаб кандидата, в частности, выпустил серию роликов в YouTube под названием «Непроевыборы», чтобы объяснить молодежи, почему стоит прийти на выборы и как соблюсти при этом все необходимые формальности. В день тишины телеканал «1+1» транслировал проекты студии «Квартал 95» с участием Зеленского, чтобы дополнительно подогреть интерес к кандидату, отмечает канал 112.

30 марта Зеленский встретился с известным французским философом Бернар-Анри Леви. Как отметил француз, на выборах он поддерживает Порошенко, но Зеленский произвел на него положительное впечатление. «Он [больше похож] на [президента США Рональда] Рейгана, чем на [Дональда] Трампа. Называть его популистом — слишком примитивно», — написал Леви в своем Twitter.

На защиту ключевого электората и повышение его явки были нацелены и в штабе Юлии Тимошенко. Там допускали, что кандидат сможет выйти во второй тур с Порошенко, учитывая высокую долю среди сторонников Зеленского молодежи, которая неохотно ходит на выборы. Об этом каналу 112 рассказали члены штаба бывшего украинского премьера.​

Как кандидаты провели день выборов

Все основные претенденты на победу голосовали в Киеве или его окрестностях. Петр Порошенко пришел на участок в Дом офицеров со всей семьей. Перед голосованием в своем аккаунте в Facebook он напомнил, что 3 апреля «прекращается действие базового договора с Москвой, которая так и не смогла отбросить свои имперские амбиции». Тема противостояния с Россией в целом была одной из основных в кампании Порошенко, которая официально началась 29 января этого года с демонстрации ролика «2019-й — год, когда победит или Порошенко, или Путин. Проголосовать за Порошенко — значит спасти государство».

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Тимошенко также голосовала в Киеве с мужем. На участке она тоже повторила основные лозунги кампании — необходимость борьбы с бедностью и коррупцией: «Мы сегодня имеем шанс все изменить. Последние пять лет Украина находится в бедности и коррупции».

О том же говорил на избирательном участке в Колледже морского и речного флота Владимир Зеленский​: «Сегодня у нас начало новой жизни в нашей стране, я так думаю. Начинается новая жизнь, нормальная, без коррупции, без взяток».

Кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко, единственный из участников кампании, поддерживающий публичный диалог с российскими властями, проголосовал на избирательном участке в селе Иванковичи Киевской области. По его словам, он «проголосовал за мир, за то, чтобы не было войны, нищеты и разрухи».

А вот голосование лидера Радикальной партии Олега Ляшко может закончиться для него судебным разбирательством. Во время голосования в Киеве он продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления, обратил внимание независимый Комитет избирателей Украины. Это может считаться нарушением ст. 7 закона «О выборах президента Украины», согласно которой голосование на выборах президента является тайным, а демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещается и является нарушением тайны голосования», говорится в заявлении организации.

Свои дальнейшие планы основные кандидаты не комментировали. Зеленский только допустил свое прохождение во второй тур, а в интервью изданию «Украинская правда» сказал, что не собирается уходить из политики и в случае поражения на президентских выборах будет готов сосредоточиться на предстоящих парламентских, которые должны пройти осенью 2019 года.

Неожиданная победа в Словакии

Украина не единственная страна, где в выходные проходили президентские выборы. В субботу нового главу государства выбирали в Словакии. По результатам второго тура голосования 58,4% избирателей поддержали адвоката Зузану Чапутову. Она опередила заместителя председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича и станет первой женщиной — президентом Словакии. В ходе кампании Чапутова, не имевшая за плечами богатого политического опыта, выступала за борьбу с коррупцией, расширение прав меньшинств и проевропейский курс. «Я счастлива не только результатом [выборов], но и возможностью привлечь внимание [избирателей], говоря правду, а не апеллируя к популизму и агрессивной риторике», — подвела она итоги тура (цитата по Euronews).

Как оценивается явка и были ли нарушения

Голосование на Украине началось в 8 утра по местному времени (совпадает с московским) и продлилось до 20:00. К середине дня (15:00) явка, по данным ЦИК Украины, составила 45,11% (данные по 198 из 199 округов). Это несколько выше, чем на выборах президента в 2014 году. Тогда к 15:00 на избирательные участки пришли 40,36% избирателей. Всего в списках избирателей на Украине находятся 29,5 млн человек.

Итоговая явка в 2014 году составила 59,48% (указано в данных на сайте ЦИК).

В течение дня наиболее активно голосовали жители восточных регионов страны. В Днепропетровской области явка в середине дня превысила 48%, в Черниговской, Николаевской областях — 47%, в Запорожской — 49%. Наименьшее число избирателей в середине дня было на участках в западной части страны: 38% в Ивано-Франковской, 40% во Львовской, 35% в Черновицкой областях. Наихудший результат по явке на середину дня был в Закарпатской области (29,35% к 15 часам).

Чем больше явка, тем больше шансов получить высокий результат у Зеленского, отметил в разговоре с РБК украинский политолог Вадим Карасев. Низкую явку в западных регионах, по его мнению, можно объяснить значительной трудовой миграцией за границу жителей (причем как на запад, так и на восток, в Россию), а также неподготовленностью участков и возможным применением административного ресурса, направленного на снижение числа голосовавших. В России Киев решил не открывать участки для голосования (в 72 других странах участки были открыты), проживающие в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках украинцы могли проголосовать, заранее лично подав данные о себе в реестр избирателей.

​«Никаких системных нарушений не зафиксировано», — сказали в ЦИК. По данным на 19:00, Нацполиция Украины зафиксировала 1768 нарушений в ходе выборов и завела 25 уголовных дел. Больше всего нарушений произошло в Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях. Основные нарушения — незаконная агитация, подкуп избирателей, повреждение и фотографирование бюллетеней, говорится в заявлении Нацполиции.​

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Пудовкин.
Теги: Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Юлия Тимошенко , Выборы
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