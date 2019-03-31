Экзитполы показали выход Зеленского и Порошенко во второй тур выборов

Опросы на выходе с избирательных участков показывают, что первое и второе места на состоявшихся в воскресенье выборах президента Украины занимают шоумен Владимир Зеленский и Петр Порошенко. За ними идут Юлия Тимошенко и Юрий Бойко.
Такие результаты экзитпола были обнародованы после закрытия участков в новостном выпуске ТСН.
У Зеленского, в соответствии с этими результатами, 30,1% голосов, у Порошенко — 18,5%, у Тимошенко — 14,0%, у Бойко — 9,1%.
Экзитпол, проведенный телеканалом «112 Украина», показал, что у Зеленского 30,7%, у Порошенко — 18,6%, у Тимошенко — 13,9%, у Бойко — 10,1%.