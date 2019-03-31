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Выборы на Украине ,  
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Экзитполы показали выход Зеленского и Порошенко во второй тур выборов
Юлия Тимошенко, по данным социологов, заняла третье место. Всего в президентских выборах на Украине участвовали 39 кандидатов. Второй тур пройдет 21 апреля
Фото: Emilio Morenatti / AP

Опросы на выходе с избирательных участков показывают, что первое и второе места на состоявшихся в воскресенье выборах президента Украины занимают шоумен Владимир Зеленский и Петр Порошенко. За ними идут Юлия Тимошенко и Юрий Бойко.

Такие результаты экзитпола были обнародованы после закрытия участков в новостном выпуске ТСН.

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У Зеленского, в соответствии с этими результатами, 30,1% голосов, у Порошенко — 18,5%, у Тимошенко — 14,0%, у Бойко — 9,1%.

Экзитпол, проведенный телеканалом «112 Украина», показал, что у Зеленского 30,7%, у Порошенко — 18,6%, у Тимошенко — 13,9%, у Бойко — 10,1%.

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В соответствии с результатами национального экзитпола, результаты которого опубликовало агентство «Интерфакс Украина», Зеленский набрал 30,4%, у Порошенко — 17,8%, у Тимошенко — 14,2%.

Второй тур должен пройти 21 апреля.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко
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