Экзитполы показали выход Зеленского и Порошенко во второй тур выборов

Экзитполы показали выход Зеленского и Порошенко во второй тур выборов

Юлия Тимошенко, по данным социологов, заняла третье место. Всего в президентских выборах на Украине участвовали 39 кандидатов. Второй тур пройдет 21 апреля

Фото: Emilio Morenatti / AP

Опросы на выходе с избирательных участков показывают, что первое и второе места на состоявшихся в воскресенье выборах президента Украины занимают шоумен Владимир Зеленский и Петр Порошенко. За ними идут Юлия Тимошенко и Юрий Бойко.

Такие результаты экзитпола были обнародованы после закрытия участков в новостном выпуске ТСН.

У Зеленского, в соответствии с этими результатами, 30,1% голосов, у Порошенко — 18,5%, у Тимошенко — 14,0%, у Бойко — 9,1%.

Экзитпол, проведенный телеканалом «112 Украина», показал, что у Зеленского 30,7%, у Порошенко — 18,6%, у Тимошенко — 13,9%, у Бойко — 10,1%.