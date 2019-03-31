Сторонники Тимошенко установили палатки возле здания ЦИК в Киеве

В Киеве на площади возле Центризбиркома установили две палатки, также там находятся десятки молодых людей, сообщает «Укринформ».

Как заявила депутат от «Батькивщины» Алена Шкрум, в палатках будут размещаться приемные депутатов. В одной будет расположена ее приемная, а в другой — другого депутата от «Батькивщины», Алексея Рябчина.

По ее словам, часть людей, находящихся возле ЦИК, пришли на митинг. Заявку подал депутат Игорь Луценко. По словам Шкрум, митинг организован, чтобы потребовать от Центризбиркома правильного и честного подсчета голосов. «Здесь есть общественные организации, есть участники АТО, наши партийные деятели», — добавила она.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. В них приняли участие 39 кандидатов. По данным экзитполов, во второй тур выборов выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. При этом лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что заняла второе место после Зеленского.