Майский указ разложат по семинарским полочкам

Правительство обучит регионы реализации нацпроектов

Дмитрий Медведев и члены правительства примут участие в закрытых семинарах для властей регионов, на которых расскажут о системе управления нацпроектами. Такой формат обсуждений регулярно использует Кремль

Дмитрий Медведев (в центре) во время заседания правительства РФ (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Правительство проведет закрытые семинары для губернаторов и вице-губернаторов российских регионов, на которых расскажет им о системе управления нацпроектами. Об этом РБК рассказали четыре федеральных и два региональных чиновника.

Семинары пройдут на фоне споров правительства, которое не всегда довольно освоением средств на нацпроекты и их реализацией со стороны регионов, и властей субъектов, столкнувшихся с новой системой экономических KPI (ключевых показателей эффективности) и частично с ними не согласных. Формат подобных семинаров неоднократно опробован Кремлем: администрация президента проводит для региональных чиновников встречи по внутриполитическим вопросам.

Мероприятия должны состояться 4–6 апреля в корпоративном университете Сбербанка (там же семинары для регионов традиционно проводит и Кремль). Они пройдут в закрытом режиме, на них будут присутствовать представители российских регионов. В одном из совещаний примет участие и премьер-министр Дмитрий Медведев, говорят два собеседника РБК.

Пресс-служба правительства подтвердила РБК факт проведения выездного совещания 4–6 апреля, оно будет носить название «Национальные проекты — этап «реализация».

«Совещание проводится в рамках координации работы по каждому этапу реализации целей национальных проектов. В мероприятии примут участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, институтов развития, эксперты», — отметило правительство.

Насколько велика ответственность губернаторов Национальные проекты, призванные обеспечить выполнение целей из майского указа президента Владимира Путина, станут определять российскую экономическую политику на ближайшие шесть лет. Расходы по 12 нацпроектам (демография, здравоохранение, образование, наука, культура, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, цифровая экономика, малое и среднее предпринимательство, международная кооперация и экспорт) и комплексному инфраструктурному плану за шесть лет составят 25,7 трлн руб. За 4,9 трлн руб., или 19% расходов, будут отвечать региональные власти. В основном эти полномочия будут обеспечены финансированием от федерального центра (порядка 95%): правительство предоставляет субъектам субсидии, а те подписываются под экономическими и политическими KPI. До 60% результатов федеральных проектов, из которых состоят нацпроекты, относится к полномочиям регионов, говорила на расширенной коллегии Минфина на этой неделе первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.​

Чем недовольно правительство

С начала года члены правительства не раз обсуждали реализацию нацпроектов на встречах с регионами. Один из основных вопросов — освоение средств.

Недовольство освоением неоднократно высказывал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Правительство уже распределило 90% трансфертов субъектам, а еще в декабре Минфин довел до регионов, что они могут использовать эти ресурсы для заключения контрактов по нацпроектам, рассказывал он.

Однако «прошло практически три месяца, и тем не менее мы видим достаточно низкий уровень контрактации и низкий уровень кассового исполнения национальных проектов: тех объемов бюджетов, денег бюджетного финансирования, которые предусмотрены как на федеральном уровне, так и в субъектах Российской Федерации», заявил первый вице-премьер.

По состоянию на конец марта по национальным проектам заключено чуть больше 2 тыс. контрактов, или примерно 3% объема распределенных межбюджетных трансфертов. «При этом 21 регион вообще не заключил ни одного контракта, а 30 регионов — от одного контракта до трех», — рассказал Силуанов.

Медведев дал губернаторам поручения, которые помогут «эффективнее работать для достижения целей», заданных нацпроектами. Главы регионов должны проводить конкурсы, как только получено ​уведомление о предоставлении трансферта.

Чем недовольны регионы​

KPI глав регионов, которые утвердил Владимир Путин, включают уровень реальных зарплат, число высокопроизводительных рабочих мест, количество занятых в малом и среднем бизнесе, производительность труда, объем инвестиций, уровень бедности, продолжительность жизни, прирост населения, уровень доверия властям и т.д.

Губернаторы, как и федеральные министры, будут нести личную ответственность за выполнение целей по нацпроектам.

Недовольство у некоторых глав субъектов возникло, когда федеральные власти довели до регионов их новые KPI. Министерство экономического развития, в частности, рассчитало для каждого региона, какими темпами должна расти его экономика, чтобы рост ВВП России был выше среднемирового, как прописано в майском указе Путина.

«Мы подписываемся под цифрами и под определенными показателями, не понимая, по каким методикам и из каких расчетов они делаются. До нас они не спущены и с нами не согласованы», — заявлял губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Нацпроекты должны обеспечить прорыв, но российское законодательство слишком консервативно, описывал ситуацию пермский губернатор Максим Решетников: власти субъектов смогут только в июне-июле подписать региональные и муниципальные контракты, на которые федеральные деньги пришли еще в феврале.

О том, что «важнейшая проблема реализации нацпроектов — это избыточная зарегулированность федеральным законодательством», заявлял и председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, выступая на коллегии Минфина. Иногда «бессмысленные процедуры [...] только создают иллюзии защищенности денег». Правительство уже работает над упрощением законодательства о госзакупках.

Зачем нужны семинары