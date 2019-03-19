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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,53%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Медведев поручил губернаторам ускорить работу над реализацией нацпроектов

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал главам регионов поручения, которые помогут «эффективнее работать для достижения целей», заданных нацпроектами. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В резолюции на сайте правительства, подписанной Медведевым, поясняется, что руководители регионов должны обеспечить проведение мероприятий по заключению контрактов на реализацию нацпроектов и доложить о результатах работы руководителям проектных комитетов для подготовки доклада в президиум Совета при президенте.

Минфину поручено обеспечить сопровождение этой работы в единой информационной системе «Электронный бюджет» и единой системе в сфере госзакупок.

Экономика
Правительство и регионы поспорили о финансировании нацпроектов

18 марта Медведев заявил, что регионы пока потратили «совсем немного» денег, полученных от федерального центра на реализацию нацпроектов. Это «объективная ситуация, поскольку кассовые расходы федерального бюджета нужно осуществлять под существующую потребность». «Региональные власти должны начинать работу по реализации национальных проектов ровно в тот момент, как получено уведомление о предоставлении трансферта, — проще говоря, после распределения денег в законе о бюджете», — добавил премьер.

В феврале Медведев пригрозил заменить не выполняющих нацпроекты чиновников и подчеркнул, что об эффективности руководителей будут судить по их реальным делам.
 

Теги: Дмитрий Медведев, нацпроекты, Губернатор
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