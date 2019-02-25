Силуанов сообщил об «очень жестком» поручении Медведева по госзакупкам

В правительстве недовольны выросшей долей закупок у единственного поставщика — они «искажают все систему» госзакупок, рассказал Силуанов. Чтобы справиться с проблемой, надо упростить процедуру

Антон Силуанов (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Поручение главы правительства Дмитрия Медведева о сокращении оснований для закупок у единственного поставщика был «очень жестким», рассказал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

Если раньше власти фиксировали сокращение уровня цен на госзакупках на 7-10%, то сейчас экономия составляет где-то 5%, сказал он. В то же время растет доля закупок у единственного поставщика.

«Многие наши ведомства, да и субъекты Российской Федерации, обращаются к руководству страны: просим определить такую-то компанию единственным поставщиком. Как будто у нас больше производителей тех или иных изделий на рынке нет. Это, конечно, искажает всю систему государственных закупок. Председатель правительства дал поручение недавно очень жесткое о том, чтобы снизить количество — резко, причем, сократить — количество оснований для закупок у единственного поставщика. Что это за конкурентное поле, если заранее организация закупающая может договориться с поставщиком и закупить у него соответствующие услуги, или постройки, или какие-то товары?» — сказал Силуанов.

Необходимо «серьезно упростить процедуры» проведения госзакупок и сократить долю контрактов с единственным поставщиком. Вице-премьер сказал, что в понедельник обсуждал эту проблемы с сотрудниками ФАС и Минэкономразвития.