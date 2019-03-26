Силуанов доложил об освоении регионами лишь 3% средств на нацпроекты

Регионы заключили контракты по нацпроектам лишь на 3% объемов финансирования, рассказал первый вице-премьер Антон Силуанов

Антон Силуанов (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Власти регионов заключили контракты лишь на 3% объема трансфертов на национальные проекты. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на расширенной коллегии министерства, передает корреспондент РБК.

«Мы видим низкие темпы работы в том числе и в субъектах Российской Федерации по реализации нацпроектов. Тем не менее законом о федеральном бюджете мы уже распределили 90% всех трансфертов субъектам РФ, и Минфином в декабре прошлого года доведены уведомления до каждого субъекта, которые уже могут использовать эти ресурсы для заключения контрактов по соответствующим национальным проектам», — отметил Силуанов.

«По состоянию на текущую дату мы видим, что по национальным проектам заключено чуть больше 2 тыс. контрактов, или примерно 3% объема распределенных межбюджетных трансфертов по национальным проектам. При этом 21 регион вообще не заключил ни одного контракта, а 30 регионов — от одного контракта до трех», — рассказал Силуанов.

Минфин планирует обсудить ситуацию с представителями регионов уже во вторник, 26 марта, сообщил Силуанов премьер-министру Дмитрию Медведеву, который также присутствует на заседании коллегии.

О том, что регионы пока потратили «совсем немного» денег, полученных от федерального центра на реализацию нацпроектов, на прошлой неделе говорил сам Медведев. Власти субъектов «должны начинать работу по реализации национальных проектов ровно в тот момент, как получено уведомление о предоставлении трансферта, — проще говоря, после распределения денег в законе о бюджете», подчеркнул он.​ На следующий день Медведев дал регионам поручения, которые помогут «эффективнее работать для достижения целей».