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Apple $197 (+3,2%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,06%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+16,16%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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Экономика ,  
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Силуанов доложил об освоении регионами лишь 3% средств на нацпроекты
Регионы заключили контракты по нацпроектам лишь на 3% объемов финансирования, рассказал первый вице-премьер Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Власти регионов заключили контракты лишь на 3% объема трансфертов на национальные проекты. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на расширенной коллегии министерства, передает корреспондент РБК.

«Мы видим низкие темпы работы в том числе и в субъектах Российской Федерации по реализации нацпроектов. Тем не менее законом о федеральном бюджете мы уже распределили 90% всех трансфертов субъектам РФ, и Минфином в декабре прошлого года доведены уведомления до каждого субъекта, которые уже могут использовать эти ресурсы для заключения контрактов по соответствующим национальным проектам», — отметил Силуанов.

«По состоянию на текущую дату мы видим, что по национальным проектам заключено чуть больше 2 тыс. контрактов, или примерно 3% объема распределенных межбюджетных трансфертов по национальным проектам. При этом 21 регион вообще не заключил ни одного контракта, а 30 регионов — от одного контракта до трех», — рассказал Силуанов.

Минфин планирует обсудить ситуацию с представителями регионов уже во вторник, 26 марта, сообщил Силуанов премьер-министру Дмитрию Медведеву, который также присутствует на заседании коллегии.

О том, что регионы пока потратили «совсем немного» денег, полученных от федерального центра на реализацию нацпроектов, на прошлой неделе говорил сам Медведев. Власти субъектов «должны начинать работу по реализации национальных проектов ровно в тот момент, как получено уведомление о предоставлении трансферта, — проще говоря, после распределения денег в законе о бюджете», подчеркнул он.​ На следующий день Медведев дал регионам поручения, которые помогут «эффективнее работать для достижения целей».

В то же время глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил на коллегии Минфина, что «важнейшая проблема реализации нацпроектов — это избыточная зарегулированность федеральным законодательством». Он привел в пример ситуацию в Пермском крае, где 75% расходных обязательств региона регулируется именно федеральными законами. «Наверное, когда мы решаем вопрос эффективности средств <...> все-таки стоило бы подумать, не ограничиваться тем, что мы уже много лет считаем эти полномочия, создаем их реестры. Мы готовимся к борьбе с избыточным регулированием, но процесс подготовки к этой борьбе существенно затянулся. Может быть, стоит перейти от дорожных карт к их реализации», — сказал Макаров.

Автор: Ольга Агеева
При участии: Антон Фейнберг
Теги: Антон Силуанов, Дмитрий Медведев
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