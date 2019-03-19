Крымский мост вложился в порт

Минтранс снизил оценку стоимости строительства морского транспортного комплекса в Тамани

Из-за Крымского моста стоимость строительства порта Тамань сократилась на 26%, до 171 млрд руб. Для нового порта не придется строить подъездные пути — можно будет использовать автомобильные и железнодорожные подходы к мосту

Вид на морской порт Тамань (Фото: Виталий Тимкив / ТАСС)

Строительство порта Тамань обойдется в 171,1 млрд руб., говорится в проекте финансовой модели, которую министр транспорта Евгений Дитрих представил вице-премьеру Максиму Акимову 1 марта (у РБК есть копия, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с текстом письма Дитриха). Это на 60,9 млрд руб. (26%) меньше оценки, подготовленной в конце 2018 года, — 232 млрд руб.

Представитель Минтранса сообщил РБК, что министерство отправило модель строительства порта Тамань в правительство, но комментировать подробности отказался. Представитель Акимова отметил, что в аппарате вице-премьера изучают документ.

Предыдущий вариант проекта стоимостью 232 млрд руб. предусматривал два этапа — на первом (2015–2019 годы) планировалось построить внешние автомобильные и железнодорожные подходы в направлении порта Тамань и «транспортного перехода через Керченский пролив» (Крымского моста), а второй этап (2018–2023 годы) включал проектирование и строительство объектов порта. Новый вариант исключает строительство внешних подходов в направлении порта, они переведены в «нулевой» этап проекта, а первый этап, который должен завершиться в 2023 году, состоит из проектирования и строительства объектов порта, следует из письма Дитриха на имя Акимова.

«Для целей настоящих материалов термин «Проект» не учитывает создание автомобильных и железнодорожных подходов в направлении порта и транспортного перехода через Керченский пролив», — говорится в документе. Подъездные пути к порту Тамани строятся в рамках реализации Крымского моста, который находится поблизости, пояснил РБК источник, знакомый с деталями проекта. Автодорожная часть Крымского моста была введена в эксплуатацию 15 мая 2018 года, с 1 октября его открыли для грузовых машин (за исключением бензовозов), а в декабре 2019 года должна быть запущена железнодорожная часть моста.

Общая стоимость Крымского моста составляет 228,3 млрд руб., реконструкция дальних подходов к нему обойдется в 86,4 млрд руб., говорил в октябре 2018 года представитель Минтранса. В рамках плана будет реконструировано 136 км дороги, в результате время проезда от Краснодара до Крымского моста должно сократиться почти в 1,5 раза, до 1 часа 50 минут. Заказчиком работ по строительству ближних подъездов к морским портам Кавказ и Тамань, а также дороги Новороссийск — Керчь выступило ФКУ «Упрдор «Черноморье». Стоимость работ составит 8,4 млрд руб., дорога должна быть введена в эксплуатацию до конца 2021 года.

Снижение стоимости строительства Тамани на 60 млрд руб. — это действительно большая сумма, сказал РБК партнер практики «Инжиниринг» компании «НЭО Центр» Алексей Ефанов. «И решения, которые были найдены, чтобы сэкономить ее, пойдут на пользу проекту. Очевидно, что уменьшение стоимости проекта сделает его привлекательнее для инвесторов», — добавил он.

В письме в правительство Дитрих предложил передать 75% «РМП-Тамань» (управляющая компания одноименного порта) в пользу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), которая затем продаст эту долю стратегическим инвесторам. Предполагается, что в порту будет построено два угольных терминала «Кузбассразрезугля» и СУЭК на 20 млн т и 12 млн т соответственно, терминал металлургических грузов «Металлоинвеста» (9 млн т), зерновой терминал ЭФКО на 20 млн т, угольный терминал «СДС-Уголь» (5 млн т), а также бункеровочная база «дочки» «Роснефти» «РН-Бункер» (0,9 млн т) и терминал спецназначения «Ростеха».

Глава Минтранса также попросил перенести сроки подготовки проектной документации для строительства порта Тамани с марта на октябрь 2019 года, чтобы изменить расположение подходного канала (участок судоходного канала или примыкающего к судопропускному сооружению, оборудованный причальными сооружениями, обеспечивающими​ безопасные условия расхождения судов, выходящих из шлюзов) к этому порту. Это позволит исключить возможные санкции со стороны Киева, которые могли последовать, если бы подходной канал заходил на территорию Украины образца до 2014 года — до присоединения Крыма к России, следует из письма министра. По его словам, эти корректировки уже согласованы с потенциальными инвесторами.