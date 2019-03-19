Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,79 63,93 EUR Нал. 73,53 72,61 USD Бирж. 64,21 -0,16 EUR Бирж. 72,90 -0,08 USD ЦБ. 64,67 -0,75 EUR ЦБ. 73,36 -0,71 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 4064,93 -0,02 IMOEX 2489,83 +0,25% RTSI 1221,54 +0,67% Brent 67,86 +0,55% DJIA 25914,10 +0,25% Nasdaq 7714,48 +0,34%
Крымский мост вложился в порт
Лента новостей
В Благовещенске найден мертвым бывший главврач больницы Белогорска 12:05, Общество Связь-2019: как меняется телеком-отрасль 12:01, Пресс-центр «Яндекс» и Hyundai вместе займутся разработкой беспилотных автомобилей 12:01, Бизнес Лукашенко поздравил Валерия Леонтьева с юбилеем 11:45, Общество В Подмосковье семь человек отравились из-за утечки газа 11:38, Общество Реновация по-украински: каким будет новый жилой район в Киеве 11:36, Недвижимость  Как получить налоговый вычет на доход от инвестиций: инструкция 11:33, РБК и Сбербанк Аксенов обвинил Порошенко в «сотрясании воздуха» из-за Крыма 11:32, Политика Бразилец Ари ответил на слова Погребняка о темнокожих футболистах 11:28, Спорт Почему подростки стали более депрессивными за последние 10 лет 11:28, Стиль Шойгу оценил познания россиян в географии на «твердую тройку» 11:26, Общество La Scala вернет Саудовской Аравии €3 млн 11:25, Общество «Аэрофлот» начнет продавать билеты без багажа 11:23, Бизнес The Economist назвал самые дорогие и дешевые города мира 11:10, Общество Boeing пообещал сделать модели 737 MAX более безопасными 11:09, Бизнес Основатель сервиса PapaJobs — о дресс-коде и работе мечты 11:03, РБК и Dockers Транзакция за $290 тыс.: что происходит с комиссиями в сети Ethereum 10:56, Крипто WSJ узнала о продаже братом любовницы компромата на Безоса 10:51, Общество Минобороны показало испытания атомной подлодки «Борей» 10:49, Общество Партнеры «не всерьез»: как молодому бизнесмену стать «своим» в деле 10:41, РБК и «Билайн» Бизнес Правительство Японии предложило запретить телесное наказание детей 10:40, Общество Шереметьево опровергло уход самолета на второй круг из-за погрузчика 10:38, Общество Из галереи в центре Москвы украли пять картин 10:32, Общество «Черкизово» заявила о планах привлечь на бирже более $200 млн 10:30, Бизнес Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд 10:11, РБК и Philips В Луганске произошел взрыв 10:07, Общество Укрепление рубля и рост акций: чего ожидать от российского рынка 10:05, Quote «Тампа-Бэй» впервые в истории выиграла регулярный чемпионат НХЛ 09:54, Спорт
Газета
Крымский мост вложился в порт
Газета № 031 (2986) (1903) Бизнес,
0
Крымский мост вложился в порт
Минтранс снизил оценку стоимости строительства морского транспортного комплекса в Тамани
Из-за Крымского моста стоимость строительства порта Тамань сократилась на 26%, до 171 млрд руб. Для нового порта не придется строить подъездные пути — можно будет использовать автомобильные и железнодорожные подходы к мосту
Вид на морской порт Тамань (Фото: Виталий Тимкив / ТАСС)

Строительство порта Тамань обойдется в 171,1 млрд руб., говорится в проекте финансовой модели, которую министр транспорта Евгений Дитрих представил вице-премьеру Максиму Акимову 1 марта (у РБК есть копия, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с текстом письма Дитриха). Это на 60,9 млрд руб. (26%) меньше оценки, подготовленной в конце 2018 года, — 232 млрд руб.

Представитель Минтранса сообщил РБК, что министерство отправило модель строительства порта Тамань в правительство, но комментировать подробности отказался. Представитель Акимова отметил, что в аппарате вице-премьера изучают документ.

Предыдущий вариант проекта стоимостью 232 млрд руб. предусматривал два этапа — на первом (2015–2019 годы) планировалось построить внешние автомобильные и железнодорожные подходы в направлении порта Тамань и «транспортного перехода через Керченский пролив» (Крымского моста), а второй этап (2018–2023 годы) включал проектирование и строительство объектов порта. Новый вариант исключает строительство внешних подходов в направлении порта, они переведены в «нулевой» этап проекта, а первый этап, который должен завершиться в 2023 году, состоит из проектирования и строительства объектов порта, следует из письма Дитриха на имя Акимова.

«Для целей настоящих материалов термин «Проект» не учитывает создание автомобильных и железнодорожных подходов в направлении порта и транспортного перехода через Керченский пролив», — говорится в документе. Подъездные пути к порту Тамани строятся в рамках реализации Крымского моста, который находится поблизости, пояснил РБК источник, знакомый с деталями проекта. Автодорожная часть Крымского моста была введена в эксплуатацию 15 мая 2018 года, с 1 октября его открыли для грузовых машин (за исключением бензовозов), а в декабре 2019 года должна быть запущена железнодорожная часть моста.

Общая стоимость Крымского моста составляет 228,3 млрд руб., реконструкция дальних подходов к нему обойдется в 86,4 млрд руб., говорил в октябре 2018 года представитель Минтранса. В рамках плана будет реконструировано 136 км дороги, в результате время проезда от Краснодара до Крымского моста должно сократиться почти в 1,5 раза, до 1 часа 50 минут. Заказчиком работ по строительству ближних подъездов к морским портам Кавказ и Тамань, а также дороги Новороссийск — Керчь выступило ФКУ «Упрдор «Черноморье». Стоимость работ составит 8,4 млрд руб., дорога должна быть введена в эксплуатацию до конца 2021 года.

Снижение стоимости строительства Тамани на 60 млрд руб. — это действительно большая сумма, сказал РБК партнер практики «Инжиниринг» компании «НЭО Центр» Алексей Ефанов. «И решения, которые были найдены, чтобы сэкономить ее, пойдут на пользу проекту. Очевидно, что уменьшение стоимости проекта сделает его привлекательнее для инвесторов», — добавил он.

В письме в правительство Дитрих предложил передать 75% «РМП-Тамань» (управляющая компания одноименного порта) в пользу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), которая затем продаст эту долю стратегическим инвесторам. Предполагается, что в порту будет построено два угольных терминала «Кузбассразрезугля» и СУЭК на 20 млн т и 12 млн т соответственно, терминал металлургических грузов «Металлоинвеста» (9 млн т), зерновой терминал ЭФКО на 20 млн т, угольный терминал «СДС-Уголь» (5 млн т), а также бункеровочная база «дочки» «Роснефти» «РН-Бункер» (0,9 млн т) и терминал спецназначения «Ростеха».

Глава Минтранса также попросил перенести сроки подготовки проектной документации для строительства порта Тамани с марта на октябрь 2019 года, чтобы изменить расположение подходного канала (участок судоходного канала или примыкающего к судопропускному сооружению, оборудованный причальными сооружениями, обеспечивающими​ безопасные условия расхождения судов, выходящих из шлюзов) к этому порту. Это позволит исключить возможные санкции со стороны Киева, которые могли последовать, если бы подходной канал заходил на территорию Украины образца до 2014 года — до присоединения Крыма к России, следует из письма министра. По его словам, эти корректировки уже согласованы с потенциальными инвесторами.

Путин запустил подстанцию

«На территории Краснодарского края в эксплуатацию вводится новая, современная подстанция «Порт» [в Тамани]. Она нужна для развития морского порта Тамань, для обеспечения работы Крымского моста», — заявил в понедельник, 18 марта, президент Владимир Путин, дав старт этой подстанции в режиме видеоконференции одновременно с запуском Балаклавской ТЭС и Таврической ТЭС. Стоимость строительства подстанции «Порт» оценивалась в 7,1 млрд руб., ее мощность — 220 кВ. «Наши инвестиции по всему Таманскому полуострову, включая линии электропередачи, — порядка 7,7 млрд руб.», — сказал РБК представитель «Россетей» (ее «дочка» «Кубаньэнерго» — основной инвестор проекта).

Авторы: Галина Казакулова, Тимофей Дзядко.
Теги: Тамань , «Крымский мост»
Материалы по теме
Минтранс нашел основного инвестора для порта Тамань Бизнес
Проект порта Тамань предложили пересмотреть из-за риска санкций Украины Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter