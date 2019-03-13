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Минтранс нашел основного инвестора для порта Тамань
Глава Минтранса Евгений Дитрих предложил передать государственной ГТЛК 75% «РМП-Тамань», управляющей компании одноименного строящегося порта. Ранее предполагалось, что якорным инвестором проекта стоимостью 170 млрд руб. будут РЖД
Вид на морской порт Тамань (Фото: Виталий Тимкив / ТАСС)

Новый владелец порта

Министр транспорта Евгений Дитрих представил вице-премьеру Максиму Акимову финансовую модель развития порта Тамань. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с деталями проекта. По его словам, за основу взята модель порта Лавна, где изначально контролирующим акционером была подведомственная Минтрансу Государственная транспортная логистическая компания (ГТЛК), которая в феврале 2019 года привлекла частных инвесторов.

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Согласно предложению Минтранса, ГТЛК получит 75% «РМП-Тамань», управляющей компании порта, а еще 25% будут у Росморречфлота, говорит собеседник РБК. Это предложение Дитриха обосновано необходимостью «ускорения проекта», сказал РБК другой источник, знакомый с письмом министра на имя вице-премьера.

Представитель Акимова подтвердил РБК получение документа, но от дальнейших комментариев отказался. В пресс-службе Минтранса сообщили, что «актуализированные организационно-правовая и финансовая модели реализации проекта строительства сухогрузного района морского порта Тамань направлены на рассмотрение в правительство». Официального поручения в адрес ГТЛК не поступало, сказал РБК представитель госкомпании.

По словам одного из собеседников РБК, в течение 2019 года ГТЛК и «РМП-Тамань» будут заниматься подготовкой концессионных соглашений и переговорами с инвесторами, а также подготовкой пакета договоров с ними. По его словам, среди потенциальных инвесторов — «Металлоинвест», СУЭК, «Кузбассразрезуголь», «СДС-Уголь», «РН-Бункер» («дочка» «Роснефти»), «Ростех» и аграрно-промышленная компания «Эфко», которые будут строить в порту терминалы. РБК направил запросы в пресс-службы этих компаний.

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Мощность порта Тамань должна составить 91,5 млн т в год. Проектом предусмотрено строительство зернового терминала на 20 млн т, двух угольных терминалов по 12 млн т каждый, а также терминала минеральных удобрений и серы на 11 млн т и контейнерного терминала на 1,5 млн TEU (TEU — эквивалент 20-футового контейнера). В порту также должны быть построены мощности по перевалке руды и другого железорудного сырья. Предполагается, что именно «РМП-Тамань» возьмет на себя строительство основной инфраструктуры порта: причалов, подходного канала, оградительных сооружений и берегоукрепления, а также искусственных земельных участков.

Согласно плану, представленному Минтрансом, стоимость строительства портовой инфраструктуры составит 170 млрд руб., сказал РБК источник, знакомый с деталями проекта. Это будут внебюджетные деньги — средства инвесторов и займы.

В конце прошлого года источники РБК сообщали, что якорным инвестором строительства морского порта Тамань могут стать РЖД. На тот момент проект оценивался в 232 млрд руб. — помимо портовой инфраструктуры он включал подъездные пути. Представитель РЖД отказался от комментариев.

Проект строительства порта в Тамани получил положительное заключение Главгосэкспертизы еще в 2014 году, но после присоединения Крыма к России приоритетным стало строительство Крымского моста. Решение строить порт на частные средства было принято еще в 2017 году. Контроль в «РМП-Тамань» планировали приобрести группа «Сумма» Зиявудина Магомедова и «Транснефть», вместе контролировавшие 50,1% Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Но весной 2018 года Магомедова арестовали по обвинению в организации преступного сообщества, а в октябре он продал «Транснефти» долю в НМТП.

Не уложился в сроки

В феврале стало известно, что Минтранс сорвал сроки по подготовке финансовой модели порта Тамань: ее нужно было представить до 15 января. Причина срыва сроков — «объективные сложности взаимоотношений участников проекта» и распределения инвестиций между ними, заявил тогда в интервью РБК Акимов. «Одни инвестируют в федеральную инфраструктуру, другие — в терминалы. Есть грузовладельцы, которые не инвестируют в терминалы, но должны заключить договоры, чтобы инфраструктуру использовать», — добавлял он. Тогда же он отметил, что новый срок подготовки финансовой модели истекает в марте.

Возможным подрядчиком строительства порта собеседники РБК в конце 2018 года называли «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Этот подрядчик, который сейчас достраивает Крымский мост, уже проработал использование при строительстве порта своих технических мощностей, писала газета «Коммерсантъ». Решение о начале строительства порта надо принять до конца второго квартала 2019 года, иначе мощности переведут на другие объекты, предупреждала компания. В среду, 13 марта, представитель Ротенберга сказал РБК, что структуры бизнесмена не планируют участвовать в капитале проекта, а «что касается стройки, то говорить об этом преждевременно».

Авторы: Галина Казакулова, Тимофей Дзядко, Светлана Бурмистрова
При участии: Елена Сухорукова
Теги: Минтранс, Тамань
РБК
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