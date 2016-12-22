На подходы к Крымскому мосту потратят почти 90 млрд руб.

Реконструкция дальних подходов к Крымскому мосту, которые включили в план развития транспортной инфраструктуры, обойдется в 86,4 млрд руб. Это позволит сократить время в пути от Краснодара до моста почти в 1,5 раза

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Дальние автоподходы к Крымскому мосту со стороны материка включены в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, который на прошлой неделе утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев. Речь идет о трассе А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк, говорится в сообщении ФКУ «Упрдор «Тамань» (госзаказчик строительства моста), поступившем в РБК.

На развитие дороги в этом плане предусмотрено 86,4 млрд руб., сообщил РБК представитель Минтранса.

Дорога от Краснодара через Славянск-на-Кубани до Темрюка протяженностью около 150 км раньше была частью региональной трассы Р-251. Этот маршрут сейчас кратчайший до Крымского моста, но лишь на 20% дороги есть четыре и более полос, остальные участки двух-трехполосные и проходят через населенные пункты, говорится в сообщении ФКУ «Упрдор «Тамань». Поэтому средняя скорость движения по маршруту составляет около 60 км/ч, а в летний сезон — ниже 40 км/ч.

По данным на 2016 год, средняя интенсивность движения составляла около 20 тыс. машин в сутки на маршруте Краснодар — Славянск-на-Кубани и 10–12 тыс. машин в сутки на участке Славянск-на-Кубани — Темрюк. По предварительным оценкам дорожников, в перспективе 15–20 лет трафик может вырасти в два-три раза, до 60 тыс машин.

В рамках плана будет реконструировано 136 км дороги, в результате время проезда от Краснодара до Крымского моста должно сократиться почти в 1,5 раза, до 1 часа 50 минут. В феврале для проведения необходимых работ трасса была включена в перечень федеральных дорог, сейчас завершается ее переход под оперативное управление ФКУ «Упрдор «Тамань».

«Прежде всего мы должны обеспечить бесперебойное и безопасное движение по этой дороге в том виде, в котором она существует сейчас. Одновременно займемся восстановлением ее транспортно-эксплуатационных характеристик. Уже приступили к проработке программы перспективного развития маршрута», — сообщил и.о. начальника ФКУ «Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков.

Источник, знакомый с подготовкой проекта, уточнил РБК, что итоговая стоимость реализации будет определена по результатам технико-экономического обоснования (ТЭО). Приступить к реконструкции и строительству трассы планируется до конца 2019 года.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский отмечает, что реконструкция действующего маршрута до Крымского моста необходима, но средств на это может потребоваться больше, до 110–115 млрд руб. «По сути, предполагается строительство дороги практически с нуля, в противном случае она просто не будет отвечать заявленной пропускной способности и скоростному режиму», — добавляет он.

11 октября правительство утвердило комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Транспортная часть оценивается в 6,3 трлн руб. В утвержденный план не попали два крупных транспортных проекта стоимостью около 3 трлн руб. — железная дорога Краснодар — Грозный и автомобильная трасса Джубга — Сочи.