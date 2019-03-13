Сенатор Арашуков направлен на выход с пособием

Суд временно отстранил от должности обвиняемого в убийствах члена Совета Федерации

С прецедентным ходатайством о приостановлении сенаторских полномочий Рауфа Арашукова выступило следствие. Он формально сохраняет свой мандат, но вместо зарплаты члена Совета Федерации будет получать минимальное пособие

Рауф Арашуков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

​Сенатор остался без зарплаты

Басманный суд Москвы постановил временно отстранить Рауфа Арашукова от должности члена Совета Федерации, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева. Такое решение суд принял во вторник, 12 марта, по ходатайству Следственного комитета.

В верхней палате Арашуков, обвиняемый в убийстве и ряде других преступлений, с 2016 года представлял Карачаево-Черкесию, он был выдвинут на этот пост главой республики Рашидом Темрезовым.

Копия судебного постановления поступила в Совет Федерации, подтвердили РБК в пресс-службе верхней палаты Федерального собрания. В результате Арашукову с 12 марта было назначено ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума, добавил представитель пресс-службы. По последним данным Росстата, величина прожиточного минимума для всего населения составляет 10,4 тыс. руб., для трудоспособного — 11,3 тыс. руб.

За 2017 год Арашуков заработал 4,9 млн руб., следует из его декларации на сайте палаты. Доход его жены составил 96 тыс. руб. Семья сенатора владеет приусадебным участком площадью 4,5 тыс. кв. м и тремя жилыми домами площадью 890, 438 и 148 кв. м.

По данным Минфина, в 2016 году средняя зарплата сенаторов составляла 385 тыс. руб. По словам источника РБК в верхней палате, сейчас средняя зарплата рядового сенатора составляет 320–370 тыс. руб. после вычета налогов.

Лишить мандата до процесса невозможно

Это первый случай, когда сенатора временно отстраняют от должности, подчеркнул в разговоре с РБК председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Любое лицо может быть отстранено от должности на период следствия по ст. 114 УПК, добавил сенатор. «Но условие применения к сенатору ст. 114 — лишение его неприкосновенности, — напомнил Клишас. — Такое решение палата приняла в день, когда Арашукову предъявили обвинение».

Арашуков был задержан во время заседания Совета Федерации 30 января в присутствии генерального прокурора Юрия Чайки и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Тогда все присутствовавшие члены верхней палаты, кроме одного, проголосовали за снятие с него неприкосновенности. В тот же день Арашукова арестовал Басманный суд Москвы.

Вскоре после задержания сенатора спикер верхней палаты Валентина Матвиенко заявила, что палата не снимает с него полномочия. «В соответствии с действующим законодательством господин Арашуков либо сам должен написать заявление, либо, когда завершится расследование этого уголовного дела, дело будет передано в суд, и если будет принято решение о его осуждении, то автоматически сенатор теряет статус сенатора и прекращает свою деятельность», — сказала тогда Матвиенко. У выдвинувшего его главы Карачаево-Черкесии также нет полномочий для отзыва сенатора.