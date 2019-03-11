Счетная палата дошла до «дочки»

Руководство Госдумы предлагает расширить полномочия ведомства Алексея Кудрина

Счетная палата существенно расширит свои полномочия. Спикер Госдумы Вячеслав Володин внес законопроект о распространении контроля аудиторов на дочерние структуры российских госкорпораций

Алексей Кудрин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и его первый заместитель Александр Жуков внесли законопроект о расширении полномочий Счетной палаты. Они предложили распространить финансовый контроль аудиторов на дочерние структуры госкорпораций и публично-правовых компаний и вообще на любые компании, в которых госкорпорациям и публично-правовым компаниям принадлежит хоть какая-либо доля.

Сейчас в законодательстве сложилась такая ситуация, что сами госкорпорации подпадают под аудит Счетной палаты, а их «дочки» — нет.

«Законопроектом предлагается дополнить перечень объектов внешнего государственного контроля <...> хозяйственными товариществами и обществами с участием государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний в их уставных (складочных) капиталах», — говорится в документе.

Это означает, что аудиту Счетной палаты, в частности, будут подлежать:

«дочки» таких госкорпораций, как ВЭБ.РФ, «Роскосмос», «Ростех», «Роснано», «Росатом», Агентство по страхованию вкладов,

«дочки» публично-правовых компаний, таких как Российский экологический оператор и Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства,

«дочки» государственных компаний (в значении закона о некоммерческих организациях), таких как «Автодор».

В пресс-службе Счетной палаты РБК уточнили, что при реализации законопроекта аудиторы получат возможность оценивать эффективность использования бюджетных средств в организациях вне зависимости от размера доли госкорпораций/публично-правовых компаний/государственных компаний в их уставном капитале. Таким образом, речь идет не только о дочерних структурах, но и о компаниях, где у госкорпораций нет контролирующей доли.

Согласно действующему законодательству Счетная палата осуществляет государственный аудит в отношении федеральных государственных органов власти, внебюджетных фондов, Центробанка, федеральных госучреждений и унитарных предприятий, госкорпораций, госкомпаний и публично-правовых компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием Российской Федерации в их уставных капиталах, а также коммерческих организаций с долей таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах. «Дочки» госкомпаний (таких как «Аэрофлот», «Газпром», «Транснефть» и др.) подпадают под контроль Счетной палаты, а «дочки» госкорпораций и публично-правовых компаний (которые формально относятся к некоммерческим организациям) — нет.

Законопроектом также предлагается наделить Счетную палату правом контролировать юридические лица «в части использования ими средств, источником которых являются субсидии из федерального бюджета».

Предлагаемые нововведения позволят в полной мере оценивать эффективность использования средств, выделяемых из федерального бюджета, на всех стадиях их движения, уверены авторы поправок в закон «О Счетной палате», следует из пояснительной записки.

По сути, законопроектом предлагается существенно расширить спектр хозяйствующих субъектов, попадающих в сферу контроля со стороны Счетной палаты, отметил партнер компании НАФКО Павел Иккерт. По его словам, речь идет об огромном числе организаций, аффилированных или контролируемых госкомпаниями. Такое значительное расширение полномочий контрольного ведомства даст возможность повысить прозрачность госсектора экономики. «Если учесть, что вклад госсектора в формирование ВВП оценивается более чем в 46%, Счетная палата может получить доступ к колоссальному массиву информации», — подчеркнул Иккерт.

На фоне скандалов, связанных с крупными хищениями в госкомпаниях, например делом Арашукова, инцидентом с пропавшим трубопроводом стоимостью 1,7 млрд руб., государству, очевидно, нужны новые эффективные рычаги борьбы с коррупциогенными рисками, главным из которых является отсутствие контроля со стороны федерального центра за тем, как распределяются средства из бюджета и средства госкомпаний на местах, подчеркнул эксперт.

Счетная палата как политический институт

Алексей Кудрин возглавил Счетную палату в мае прошлого года, после чего контрольное ведомство приняло новую стратегию. Согласно документу, утверждаемому на срок полномочий нового руководителя, при Кудрине Счетная палата планирует осуществлять функции «борца за справедливость» и «гаранта прозрачности», а также стать центром компетенций для других госорганов и ​формировать у власти «стратегическое видение» экономической ситуации.

Своей деятельностью Счетная палата повышает общественный контроль над распоряжением государственными ресурсами и развивает «чувство налогоплательщика». Кроме того, контрольное ведомство стало куратором исполнения нового майского указа Путина, для чего запустило специального платформу мониторинга исполнения национальных целей.

Еще в августе прошлого года Кудрин сообщил о планах запросить больше полномочий для контрольного ведомства в целях борьбы с коррупцией. «Раз уж мы работаем в этой сфере, копаем, значит, мы можем объединить усилия, какие-то дополнительные взять компетенции, которые позволят дополнить обычный метод контроля и профессионально выявить, есть ли риски», — говорил Кудрин.

При нынешних полномочиях Счетной палаты аудиторы не могут напрямую проводить аудит дочерних предприятий таких гигантов, как «Ростех» или «Роскосмос». «Дочки» госкорпораций по закону подпадают под пункт об «иных организациях», аудит которых проводится только по поручениям Госдумы и Совета Федерации, президента или правительства. Поэтому, когда глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в июне 2018 года попросил Счетную палату внепланово проверить предприятия ракетно-космической отрасли, Кудрин сказал, что такие проверки возможны только по указанию президента, Госдумы и правительства.

Впрочем, усилит ли Счетная палата свое значение в связи с новыми полномочиями, будет зависеть от того, как ведомство ими воспользуется. «Пока Счетная палата избегает подчеркнутой конфликтности по отношению к проверяемым, а без конфликтов привлечь внимание к результатам работы ведомства труднее», — ​сказал РБК политолог Михаил Виноградов.