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Кудрин решил расширить антикоррупционные полномочия Счетной палаты
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Кудрин решил расширить антикоррупционные полномочия Счетной палаты
Экономика, 15:00
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Кудрин решил расширить антикоррупционные полномочия Счетной палаты
Планы о расширении полномочий Счетная палата подготовит в течение года, заявил ее председатель Алексей Кудрин. Он отметил, что уже обсуждал вопрос и в Госдуме, и с президентом
Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

​​Счетная палата в скором времени запросит себе расширение полномочий по борьбе с коррупцией, заявил журналистам ее председатель Алексей Кудрин.

«Это (запрос на расширение полномочий по борьбе с коррупцией. — РБК) не исключено после периода анализа. Я думаю, что не раньше чем через полгода-год мы сформулируем эти предложения. Действительно, в плане антикоррупционной деятельности полномочия практически не прописаны, они прописаны в законе одной строчкой — что [Счетная палата] разрабатывает меры по борьбе с коррупцией. Я затрагивал в разговоре и в Государственной думе, и с президентом, что мы будем расширять компетенции [в этой сфере]», — сказал Кудрин, отвечая на вопрос РБК.

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«Антикоррупционная деятельность связана не только с последующим контролем, когда мы выявляем хищения и ищем, а был ли коррупционный момент. Пока нам очень мало коррупционеров удается найти такими методами. Мы можем как минимум увидеть, что что-то не так потрачено, а был ли там сговор — непонятно», — отметил Кудрин. «Поэтому раз уж мы работаем в этой сфере, копаем, значит, мы можем объединить усилия, какие-то дополнительные взять компетенции, которые позволят дополнить обычный метод контроля и профессионально выявить, есть ли риски. Очевидно, что мы не собираемся все выполнять, дальше это правоохранительные органы должны делать, но, может быть, мы сумеем подступить к этому ближе», — добавил он.

В конечном счете коррупционеров должно стать меньше, отметил глава Счетной палаты, для этого ведомство будет сокращать количество лазеек.

По итогам проверок исполнения бюджета 2017 года нарушения были обнаружены практически во всех министерствах, рассказал Кудрин: «Где-то маленькие, небольшие, связанные с недостаточно четким отражением каких-то операций или затягиванием сроков реализации проектов. Где-то нецелевое использование [денег] — мы это все выявляем. И соответственно, мы пишем представления, которые содержат все эти пункты. Вот всем органам (исполнительной власти по итогам проверок. — РБК) эти представления разосланы».

В правоохранительные органы по итогам годовых проверок было направлено около двух десятков обращений, добавил Кудрин.

В пятницу Счетная палата утвердила свою стратегию, которая в том числе предусматривает «развитие среды добросовестности за счет совершенствования методов антикоррупционной деятельности». Ведомство планирует стать «борцом за справедливость», а также «стратегическим партнером» и «центром компетенций» для других ведомств.

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Расширение полномочий для борьбы с коррупцией ранее запросила Федеральная антимонопольная служба. ФАС ради борьбы с картелями предлагает дать ей возможность изымать документы предприятий (это уже могут делать налоговики и таможенники), брать у представителей компании объяснения, получать материалы оперативно-разыскной деятельности, а также знакомиться с материалами дела, составляющими охраняемую законом тайну, персональными данными и данными об абонентах услуг связи.

Однако таким мерам воспротивились деловые объединения, которые видят в них риск дополнительного давления на предпринимателей (Счетная палата в отличие от ФАС компании не проверяет, в ее сферу ответственности входит контроль за расходами бюджетных средств).​

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Счетная палата , Алексей Кудрин , борьба с коррупцией
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