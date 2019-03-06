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МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Из-за построенного лишь на бумаге газопровода в Ленобласти возбудили дело
В Ленинградской области возбудили дело из-за невыполнения контракта на строительство газопровода к Приозерску. Судя по подписанным документам, газопровод полностью построен, но на деле существует только небольшая его часть
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

По материалам прокуратуры Ленинградской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ) при строительстве газопровода к городу Приозерск, следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства.

Строительство отвода газопровода к городу Приозерск было предусмотрено программой развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2012–2015 годы. Генеральным подрядчиком выступало ООО «Омега», стоимость контракта, заключенного этой компанией с ООО «Газпроминвест», составила почти 2 млрд руб.

Выполнить работы по строительству четырех очередей газопровода «Омега» согласно контракту должна была до конца 2014 года, однако к 2019 году полностью сдана только первая очередь.

«Несмотря на то, что работы по оставшимся очередям не были выполнены, генеральный подрядчик ООО «Омега», путем подписания актов выполненных работ с ноября 2012 до марта 2016 года, получило на свои счета денежные средства в размере почти 1,7 млрд руб.», — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным ведомства, более 700 млн руб. было выведено в рамках необоснованных переводов на счета аффилированных с ООО «Омега» компаний, а также под видом выдачи денежных средств под отчет и выплаты дивидендов.

О «таинственном исчезновении» газопровода со ссылкой на документы, которые свидетельствуют о том, что компания «Газпроминвест» приняла у ООО «Омега» построенный газопровод, в августе 2017 года​ написала газета «Фонтанка».

Корреспонденты издания выехали в район, где должен был проходить газопровод, и обнаружили, что функционирует только первая его часть протяженностью 18,5 км. Оставшиеся 87 км им найти не удалось. Тогда в компании «Газпроминвест» изданию сообщили, что ООО «Омега» проходит процедуру банкротства, а также отметили, что идет проверка правоохранительных органов, до окончания которой комментировать подписанные акты выполненных работ компания не готова.

РБК направил запрос представителю «Газпроминвеста». 

В ООО «Омега» отказались давать комментарии РБК.

Автор: Наталья Демченко
При участии: Тимофей Дзядко, Роман Кирьянов
Теги: газопровод, уголовное дело, мошенничество
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