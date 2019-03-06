Из-за построенного лишь на бумаге газопровода в Ленобласти возбудили дело

Из-за построенного лишь на бумаге газопровода в Ленобласти возбудили дело

В Ленинградской области возбудили дело из-за невыполнения контракта на строительство газопровода к Приозерску. Судя по подписанным документам, газопровод полностью построен, но на деле существует только небольшая его часть

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

По материалам прокуратуры Ленинградской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ) при строительстве газопровода к городу Приозерск, следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства.

Строительство отвода газопровода к городу Приозерск было предусмотрено программой развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2012–2015 годы. Генеральным подрядчиком выступало ООО «Омега», стоимость контракта, заключенного этой компанией с ООО «Газпроминвест», составила почти 2 млрд руб.

Выполнить работы по строительству четырех очередей газопровода «Омега» согласно контракту должна была до конца 2014 года, однако к 2019 году полностью сдана только первая очередь.

«Несмотря на то, что работы по оставшимся очередям не были выполнены, генеральный подрядчик ООО «Омега», путем подписания актов выполненных работ с ноября 2012 до марта 2016 года, получило на свои счета денежные средства в размере почти 1,7 млрд руб.», — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным ведомства, более 700 млн руб. было выведено в рамках необоснованных переводов на счета аффилированных с ООО «Омега» компаний, а также под видом выдачи денежных средств под отчет и выплаты дивидендов.