Счетная палата при Кудрине возьмет на себя роль «борца за справедливость»

Счетная палата при Алексее Кудрине постепенно превращается в политический институт. Согласно новой стратегии ведомства, СП возьмет на себя роль «борца за справедливость» и «стратегического партнера» для государственных структур

Алексей Кудрин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Счетная палата, которую в мае возглавил Алексей Кудрин, в пятницу утвердила свою новую стратегию (есть у РБК). Стратегия утверждается на каждый новый срок полномочий главы Счетной палаты, в прошлый раз она принималась в 2013 году, вскоре после того, как председателем СП стала Татьяна Голикова (в мае 2018 года она перешла в правительство на должность вице-премьера).

В прошлой версии стратегии миссия Счетной палаты заключалась в «контроле управления и распоряжения государственными ресурсами для создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».

При Кудрине Счетная палата планирует осуществлять функции «борца за справедливость» и «гаранта прозрачности», а также стать центром компетенций для других госорганов и ​формировать у власти «стратегическое видение» экономической ситуации.

«Борец» и «партнер»

Ведомство Алексея Кудрина декларирует, что станет «борцом за справедливость» — так обозначен один из пяти пунктов, формирующих видение миссии Счетной палаты (в прошлой версии документа таких формулировок не было). Под этим понимается устранение злоупотреблений и случаев нецелевого использования ресурсов.

Для других органов государственной власти ведомство хочет выступать в роли «стратегического партнера» (это еще один пункт миссии), помогающего им просчитывать риски недостижения целей устойчивого развития. Еще одна роль СП — «центр компетенций», передающий другим структурам наработанные стандарты аудита и контроля. Кроме того, Счетная палата должна стать «гарантом прозрачности», так как предоставляет объективную информацию о реальной ситуации в стране, следует из документа. Наконец, Счетная палата будет «ответственным работодателем», говорится в стратегии.

Своей деятельностью, говорится в документе, Счетная палата повышает общественный контроль над распоряжением государственными ресурсами и развивает «чувство налогоплательщика». Кроме того, ведомство стимулирует развитие внутреннего аудита в госструктурах и повышение ориентации их деятельности на общественные интересы. В целом свою миссию СП описывает следующим образом: «Содействовать справедливому и ответственному государственному управлению как необходимому условию устойчивого развития российского общества и достойной жизни человека».

Документ перекликается с предложениями Центра стратегических разработок Кудрина — экспертной структуры, готовившей экономическую программу для президента Владимира Путина. Одной из ключевых идей ЦСР было создание центра цифровой трансформации госуправления, который должен был взять на себя функции «главного архитектора», осуществляющего экспертное руководство на уровне всей страны и определяющего стратегическое развитие государственных платформ. Однако центр так и не был создан, а полномочия по госуправлению оказались «разорваны» между разными ведомствами, признавал сам Кудрин.

Картина рисков

Своей задачей Счетная палата называет, в частности, «содействие формированию стратегического видения у руководства органов власти» через представление комплексной «картины тенденций и рисков развития страны». В документе отмечается, что СП будет работать с российскими и международными научно-исследовательскими институтами и аналитическими агентствами (о том, что при Кудрине Счетная палата может стать экспертной площадкой, аналитики говорили еще до его официального назначения).

Другой задачей ведомства, как говорится в его стратегии, станет повышение эффективности госуправления через мониторинг национальных целей и необходимых на них ресурсов. Еще в мае, когда кандидатура Кудрина не была официально утверждена, источник РБК говорил, что Счетная палата может стать куратором исполнения нового майского указа Путина (в нем и прописаны нацпроекты). Позднее сам Кудрин подтвердил это (кроме того, по его словам, СП начнет контролировать KPI министров).

Счетная палата, как следует из ее новой стратегии, также настроена на «укрепление культуры публичности и открытости процессов принятия государственных решений» и «развитие среды добросовестности за счет совершенствования методов антикоррупционной деятельности». Механизмами выполнения своей стратегии ведомство называет проектное управление (на него уже третий год пытается перейти правительство), а также централизованную координацию этих проектов (их еще планируется подготовить по мотивам стратегии) и вовлечение сотрудников.