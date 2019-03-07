Битый час Максима Орешкина

Почему спикер Госдумы прервал выступление министра экономического развития

Правительственный час с участием федерального министра впервые в истории Госдумы был прерван и перенесен. Почему Вячеслав Володин решился на это и что могло стать причиной обструкции Максима Орешкина — разбирался РБК

Максим Орешкин (справа) (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

В среду, 6 марта, председатель Госдумы Вячеслав Володин прервал стандартное течение правительственного часа, на котором выступал министр экономического развития Максим Орешкин, констатировав, что тот не готов к разговору с депутатами на тему исполнения национальных проектов и ускорения экономики России, и предложил перенести эту дискуссию на более поздний срок.

РБК разбирался в причинах первого в истории срыва выступления федерального министра в Госдуме.

О чем поспорили спикер и министр

Тема доклада Орешкина официально была заявлена как «Приоритеты социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу и ход реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Согласно регламенту правительственного часа в Госдуме после 20-минутного выступления министра, который рассказал об основных параметрах экономической ситуации и макропрогноза, должны были высказаться аудитор Счетной палаты, представители профильных думских комитетов, прозвучать вопросы депутатов.

Однако после доклада Володин сам начал задавать вопросы министру. Спикер Госдумы попросил уточнить, что Минэкономразвития делает для развития национальной экономики, как собирается обеспечить ускорение темпов роста ВВП, сколько средств выделено на реализацию нацпроектов и какая часть денег уже дошла до регионов.

Отвечая на последний вопрос, Орешкин сказал, что полный объем средств уже был доведен до регионов. «Но для того, чтобы приступить к непосредственному расходованию средств, нужно пройти еще целый ряд процедур, поэтому фактическое расходование средств находится ниже 10%», — пояснил министр. «Если у нас с вами заканчивается первый квартал, а еще только договорные отношения заключены... О чем мы говорим?» — задал в ответ риторический вопрос спикер Госдумы. «Нам необходимо строить разговор совершенно конкретный, исходя из задач выполнения национальных проектов помесячно», — потребовал он.

Видео: РБК

Орешкин напомнил, что в рамках правительственного часа была заявлена тема только одного нацпроекта — по малому и среднему предпринимательству. «За этот проект я могу ответить за каждую копейку, и здесь все средства, которые должны быть выделены в этом году, они идут», — добавил он.

Сводить выступление министра в парламенте к обсуждению реализации нацпроектов только в разрезе малого и среднего бизнеса неправильно, потому что Минэкономразвития отвечает за рост экономики в целом, не согласился Володин. «Если мы не готовы к такому вопросу, нам лучше перенести его обсуждение», — резюмировал председатель Госдумы. «Совершенно очевидно, реализация послания президента требует более ответственного подхода и более конкретного разговора», — заключил он.

«Вячеслав Викторович поставил вопрос гораздо шире, он касался не только моего министерства, но и правительства в целом. К обсуждению общеправительственной повестки детально я подготовлен не был», — позднее сказал журналистам Орешкин, комментируя произошедшее на заседании.

Первый случай в истории Госдумы Правительственный час был прерван и перенесен впервые за историю Госдумы, говорит собеседник в аппарате нижней палаты. При этом в регламенте работы Госдумы подробно описана процедура правительственного часа, но не прописана ситуация его приостановки и переноса. При этом заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Думы Михаил Романов заявил ТАСС, что прецедент «не противоречит регламенту». «Впервые на моей памяти уже после доклада министра отчет был перенесен. Причина проста: в словах Орешкина нет никакой конкретики, добиться ответов на интересующие вопросы невозможно», — написал в Twitter депутат от КПРФ Валерий Рашкин. В Кремле произошедшее в Госдуме назвали рабочим процессом. Точная дата, когда Орешкин снова выступит перед депутатами, пока не определена. По словам Володина, повторный правительственный час может пройти 10 апреля. Орешкин сообщил, что к новому правительственному часу он будет готовиться совместно с Минфином. При этом, по его словам, тема будет изменена. «Сейчас с парламентом пришли к пониманию, что тема будет сужена, тема будет — общее экономическое развитие со сводной информацией по исполнению всех национальных проектов», — сказал министр. Как стало известно РБК, спор из-за темы правительственного часа между Орешкиным и Володиным начался еще в декабре. Министр предлагал вообще исключить из темы обсуждения с депутатами вопрос нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства. Глава Минэкономразвития объяснял, что к середине марта правительство и регионы «только приступят к реализации основных мероприятий в рамках национального проекта», поэтому доклад на эту тему преждевременен. Однако Володин не согласился с министром и решил оставить эту тему.

Чего добивался Володин

По мнению политолога Татьяны Становой, Володин пытается поднять политическую роль Госдумы. «Каждый политический деятель прежде всего пытается доказать Путину, что делает все возможное для реализации поставленных в майских указах целей и что работа не является формальной», — отмечает эксперт. Становая не верит, что в такой ситуации Орешкин встретит понимание и защиту у президента. «Но Володин рискует подпортить отношения с правительством», — считает она.

Это не первый случай, когда Володин подчеркивает субъектность парламента, отмечает политолог Евгений Минченко. Однако раньше таких открытых жестких выпадов в отношении министров спикер не допускал. По мнению Минченко, Володин заметил антиправительственные настроения в обществе и пытается «перевести стрелки» народного негодования в сторону кабинета.

У Володина есть желание усилить роль Думы как института, соглашается заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. Первые два созыва были достаточно критически настроены по отношению к правительству, но впоследствии Дума потеряла политический вес и превратилась в «не место для дискуссий», напоминает Макаркин известное высказывание председателя палаты четвертого и пятого созывов Бориса Грызлова. «Очевидно, что при конституционном большинстве «Единой России» Дума поддерживает [исполнительную] власть. Но при отсутствии показателей экономического роста парламент в любой другой стране спросил бы с министра. Володин стремится показать, что Дума — это парламент», — поясняет Макаркин.

Что мог не так сделать Орешкин

Трения между Володиным и Орешкиным начались еще в феврале 2018 года. Тогда спикер Госдумы пригрозил главе Минэкономразвития обращением в правоохранительные органы, поскольку Счетная палата выявила, что министерство недобросовестно выбирает претендентов из малого бизнеса для господдержки.

«Орешкин, когда занял пост министра экономического развития, приходил как министр-оптимист. За два года у власти он исчерпал кредит доверия», — говорит Макаркин.

Жесткий выпад Володина может быть связан с недавним высказыванием Орешкина на тему президентства, предполагают два источника РБК, близкие к правительству. 4 марта во время общения со слушателями Академии журналистики «Коммерсанта» Орешкин заявил, что ему было бы интересно поработать на посту президента России. «Я всегда говорил, что и на своем месте еще многого не сделал. Поэтому могу рассуждать только абстрактно. Работа президента любому управленцу точно была бы интересна с точки зрения сути и содержания», — сказал министр.

Политолог Александр Пожалов связывает публичный спор еще и с тем, что отвечать за невыполнение нацпроектов предстоит губернаторам, а ключи к их реализации — финансирование, методики, соглашения с регионами, нормативные акты — во многом в руках финансово-экономического блока правительства. «Регионы, интересы которых сегодня озвучивали депутаты, не понимают, каким образом Минэкономики разработало методики для оценки KPI губернаторов в реализации нацпроектов», — отмечает Пожалов. Он подчеркивает, что с политической точки зрения власть находится в ситуации, когда можно очень быстро растерять надежды и доверие населения к нацпроектам, если их выполнение уже на старте начнет буксовать.