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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Орешкин объяснил эмоции Володина на правительственном часе в Госдуме
По словам министра, заявление спикера нижней палаты могло быть связано с масштабностью задач по нацпроектам и «не очень хорошими показателями» по динамике развития экономики
Максим Орешкин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал в беседе с журналистами свое выступление в Госдуме, которое было прервано спикером нижней палаты Вячеславом Володиным, передает корреспондент РБК. 

«Эмоциональная составляющая была связана с масштабностью тех задач, которые необходимо решать, проблематики, не очень хорошими показателями по динамике, которые мы видим в конце прошлого – начале этого года. Я в своем выступлении тоже говорил, что у нас замедлился рост ВВП – 0,7% в январе, и в том числе это связано с тем, что у нас происходит с государственными финансами, как тратятся и расходуются средства по нац проектам, как они быстро реализуются. Вот эту проблематику я в своем выступлении озвучил и Вячеслав Викторович был эмоционален именно по тому, что это действительно серьезный вопрос, касающийся всей страны и ее развития». 

Материал дополняется. 

Автор: Мария Бондаренко
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