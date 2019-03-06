Володин прервал и перенес выступление Орешкина в Госдуме

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,86 0,11 EUR Бирж. 74,47 0,14 Brent 65,49 -0,20% USD Нал. 66,17 65,50 EUR Нал. 74,89 74,17 USD ЦБ 65,80 0 EUR ЦБ 74,51 -0,24 EUR/USD 1,1306 -0,0001 BTC/USD Бирж. 3 928,95 -22,75 IMOEX 2 485,18 0,77% RTSI 1 188,71 0,73% DJIA 25 806,63 -0,05% Nasdaq 7 576,36 -0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Юнипро ₽3,16 (+17,38%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
Biogen $401 (+22,04%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+17,38%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
Biogen $401 (+22,04%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 65,8 (0) Quote, 05 мар, 13:18
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 74,51 (-0,24) Quote, 05 мар, 13:18
Что такое точка безубыточности и как ее рассчитать РБК и ВТБ, 11:42 Путин поздравил Жванецкого с юбилеем Общество, 11:31 5 самых эффективных рекламных кампаний в истории Стиль, 11:31 Когда продавать Ethereum. Криптовалюта подорожала на 7% Крипто, 11:30 Как воспринимать жалобы в соцсетях Спецпроект РБК PINK, 11:30 Минэкономразвития ухудшило прогноз по курсу рубля на 2019 год Экономика, 11:29 Володин прервал и перенес выступление Орешкина в Госдуме Политика, 11:28 Кольский полуостров на авто: как доехать до полярного сияния с комфортом РБК и Haval​, 11:13 СК начал проверку после гибели шести человек в аварии на Ставрополье Общество, 11:12 Карлоса Гона выпустили под залог в $9 млн Общество, 11:08 Суд Сыктывкара отправил разбившего «Знак Рубля» в колонию строгого режима Общество, 11:06 Из банковского сейфа в Москве украли валюту на 45 млн руб. Общество, 11:01 «Реал» впервые за 68 лет потерпел шесть разгромных поражений за сезон Спорт, 10:52 Россия и Сирия обвинили США в срыве операции по вывозу беженцев Политика, 10:51
Политика ,  
0 
Володин прервал и перенес выступление Орешкина в Госдуме
Выступление министра перенесено на конец марта-начало апреля
Максим Орешкин на пленарном заседании Государственной Думы (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

В среду, 6 марта, в Госдуме в рамках правительственного часа выступал министр экономического развития Максим Орешкин. Однако его прервал спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Трансляцию выступления смотрел корреспондент РБК.

Володин объяснил решение неподготовленностью Орешкина. Он также перенес обсуждение на конец марта или начало апреля.

Политика
Орешкин ответил на вопрос о желании поработать президентом

«Совершенно очевидно, реализация послания президента требует более ответственного подхода и более конкретного разговора, — сказал Володин. — Коллеги, давайте из этого исходить, это и нас ко многому обязывает. Мы сейчас просим, чтобы такой разговор состоялся, Максима Станиславовича. Но, с другой стороны, нам важно, чтобы такой же разговор состоялся от лица представителей профильного комитета, комитета по контролю и регламенты, представителей Счетной палаты. У нас есть шанс, давайте его использовать, чтобы были решены проблемы наших граждан".

"Правительственный час переносится. Определимся с датой несколько позже, но это будет, скорее всего, конец марта, либо начало апреля», — заявил Володин.

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин отметил в Twitter, что такое происходит впервые на его памяти. По словам депутата, Орешкин успел выступить с докладом, но не смог ответить на вопросы депутатов. «Причина проста: в словах Орешкина нет никакой конкретики, добиться ответов на интересующие вопросы невозможно», — пояснил Рашкин.

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что такое в Госдуме происходит «впервые за 20 лет», передает «Интерфакс».

Экономика
Биография Максима Орешкина. Что известно о новом министре экономики

Материал дополняется.

Авторы: Юлия Старостина, Андрей Гатинский
Теги: Вячеслав Володин
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter