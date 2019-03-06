Володин прервал и перенес выступление Орешкина в Госдуме

Выступление министра перенесено на конец марта-начало апреля

Максим Орешкин на пленарном заседании Государственной Думы (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

В среду, 6 марта, в Госдуме в рамках правительственного часа выступал министр экономического развития Максим Орешкин. Однако его прервал спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Трансляцию выступления смотрел корреспондент РБК.

Володин объяснил решение неподготовленностью Орешкина. Он также перенес обсуждение на конец марта или начало апреля.

«Совершенно очевидно, реализация послания президента требует более ответственного подхода и более конкретного разговора, — сказал Володин. — Коллеги, давайте из этого исходить, это и нас ко многому обязывает. Мы сейчас просим, чтобы такой разговор состоялся, Максима Станиславовича. Но, с другой стороны, нам важно, чтобы такой же разговор состоялся от лица представителей профильного комитета, комитета по контролю и регламенты, представителей Счетной палаты. У нас есть шанс, давайте его использовать, чтобы были решены проблемы наших граждан".

"Правительственный час переносится. Определимся с датой несколько позже, но это будет, скорее всего, конец марта, либо начало апреля», — заявил Володин.