В Кремле прокомментировали прерванное выступление Орешкина в Госдуме

Решение спикера Госдумы перенести выступление главы Минэкономразвития Максима Орешкина является частью рабочего процесса, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Это рабочий процесс, требования к министрам высокие, нужна конкретика», — сказал Песков.
В среду Орешкин выступал в Госдуме в рамках правительственного часа, где должен был говорить о социально-экономическом развитии страны и нацпроекте о поддержке малых и средних предпринимателей. Володин прервал министра и попросил показать конкретные шаги, а не «рассказ в общем». Спикер Госдумы заявил, что хочет услышать о том, сколько средств направили в регионы при реализации нацпроектов и государственных программ, а также когда начнется выполнение поручений президента и его послания Федеральному собранию.