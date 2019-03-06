В Кремле прокомментировали прерванное выступление Орешкина в Госдуме

Орешкин заявил, что со всеми регионами заключили необходимые соглашение, «то есть полный объем средств доведен», однако отметил, что до конкретных исполнителей деньги еще не дошли. Глава Минэкономразвития признал, что определенные проблемы в графике исполнения нацпроектов существуют. Однако ответственными за них являются многие члены правительства.

Володин в ответ напомнил, что выступление министра в парламенте проходит всего раз в год и «сводить его к обсуждению вопроса в разрезе малого и среднего бизнеса неправильно».