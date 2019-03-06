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МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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В Кремле прокомментировали прерванное выступление Орешкина в Госдуме
Спикер Госдумы прервал и перенес выступление Орешкина, объяснив это решение неподготовленностью министра. В Кремле назвали это рабочим процессом
Максим Орешкин (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Решение спикера Госдумы перенести выступление главы Минэкономразвития Максима Орешкина является частью рабочего процесса, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это рабочий процесс, требования к министрам высокие, нужна конкретика», — сказал Песков.

Видео: РБК

В среду Орешкин выступал в Госдуме в рамках правительственного часа, где должен был говорить о социально-экономическом развитии страны и нацпроекте о поддержке малых и средних предпринимателей. Володин прервал министра и попросил показать конкретные шаги, а не «рассказ в общем». Спикер Госдумы заявил, что хочет услышать о том, сколько средств направили в регионы при реализации нацпроектов и государственных программ, а также когда начнется выполнение поручений президента и его послания Федеральному собранию.

Политика
Володин прервал и перенес выступление Орешкина в Госдуме

Орешкин заявил, что со всеми регионами заключили необходимые соглашение, «то есть полный объем средств доведен», однако отметил, что до конкретных исполнителей деньги еще не дошли. Глава Минэкономразвития признал, что определенные проблемы в графике исполнения нацпроектов существуют. Однако ответственными за них являются многие члены правительства.

Володин в ответ напомнил, что выступление министра в парламенте проходит всего раз в год и «сводить его к обсуждению вопроса в разрезе малого и среднего бизнеса неправильно».

Авторы: Кирилл Сироткин, Константин Нагаев
Теги: Дмитрий Песков, Максим Орешкин
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