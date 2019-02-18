Эмбарго пошло на консервацию

Четыре вопроса об инициативе ФТС расширить запрет на импортное продовольствие

Российская таможня предлагает расширить продовольственное эмбарго. Под запрет может подпасть импорт яиц, оливок, фруктовых соков и джемов, консервов из мяса и рыбы. В прошлом году Россия закупила этих товаров на $1,2 млрд

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Федеральная таможенная служба 13 февраля 2019 года направила в Минсельхоз предложения по расширению перечня сельхозпродукции и продовольствия, запрещенных к ввозу из США, ЕС и ряда других стран. Тем самым таможня хочет исключить возможность ввоза в Россию запрещенных товаров путем декларирования их кодами «товаров прикрытия», не включенных в санкционный перечень, следует из подписанного и.о. руководителя ФТС Русланом Давыдовым письма (есть в распоряжении РБК). Самый распространенный товар-нарушитель — хамон из ЕС, который ввозят под видом мясной продукции из разрешенных стран под заведомо неверным кодом, уточнил представитель таможни после публикации статьи РБК.

Минсельхоз подтвердил, что получил предложение ФТС и рассматривает его. «Обращаем внимание, что решения о введении нашей страной ограничительных мер в отношении других государств утверждаются постановлениями правительства РФ и указами президента России», — подчеркнули в министерстве.

К каким последствиям может привести инициатива ФТС, если она будет одобрена, — в материале РБК.

Какие страны и позиции затронут новые запреты

Запрет на ввоз продовольствия и сельскохозяйственного сырья распространяется на следующие страны: США, страны Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн. Для всех этих стран ограничения на ввоз различных категорий продуктов начали вводиться с 2014 года; они действуют как минимум до конца 2019-го.

Но раньше под ограничения подпадали только отдельные товарные позиции, а не целые категории. В действующем санкционном перечне эти товары обозначены по кодам в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД). Такие коды имеют все товары или их группы, которые ввозятся в Россию. До сих пор в перечне были перечислены товарные группы начиная с четырехзначных кодов. Это позволяло избежать тотального запрета: например, при запрете на ввоз свинины и говядины можно ввозить баранину, при запрете колбас и рыбы — мясные и рыбные консервы.

Таможня предлагает укрупнить эти категории, включив в перечень запрещенных к ввозу все товары, которые декларируются девятью группами двузначных кодов ТНВЭД и двумя субкатегориями. В частности, предлагается распространить запрет на ввоз всех готовых и консервированных продуктов из мяса и рыбы, ракообразных и моллюсков (крабов, креветок, устриц и мидий), икры осетровых, консервированных овощей, фруктов и орехов, оливок, консервированных томатов, джемов, мармеладов, фруктового пюре и фруктовых соков. Под запрет попадет также ввоз свежей и охлажденной баранины и козлятины, некоторых субпродуктов, яиц, меда, лука-севка. Кроме того, предлагается полностью ограничить ввоз живых животных: лошадей, крупного рогатого скота, овец, коз, кур и другой домашней птицы.

Как власти России вводили продэмбарго Россия ввела ограничения на импорт продовольствия из стран ЕС, Канады, Австралии и Норвегии в августе 2014 года. Это стало ответом на санкции, которые эти страны ввели против России из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе. Под запрет попали поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, сыров, молока, фруктов, овощей и некоторых других продуктов. Чтобы пресечь контрабанду санкционки, через год после введения эмбарго российские власти приняли решение уничтожать обнаруженные санкционные продукты. В 2015 году Россия распространила продэмбарго на присоединившиеся к санкциям Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, а с 1 января 2016 года — на Украину. С ноября 2016 года под действие продэмбарго попала также соль. В июле 2018-го президент Владимир Путин продлил действие продэмбарго до конца 2019 года. Европейские производители неоднократно говорили, что несут потери из-за введенного Россией эмбарго. По оценкам ФТС, из-за этих ограничений западные импортеры​ теряют порядка $8,3 млрд в год. Больше всего пострадали поставщики мясной и молочной продукции, а также рыбы и морепродуктов. Продэмбарго открыло «окно возможностей» для отечественных производителей, оценивал в 2017 году результаты трех лет действия продэмбарго тогдашний министр сельского хозяйства Александр Ткачев. По его словам, поставки импортного продовольствия сократились почти в два раза и «на российской полке стали доминировать отечественные продукты питания».

Какова цена вопроса

В 2018 году из перечисленных стран в Россию были ввезены товары по всем указанным таможней категориям на $1,213 млрд, свидетельствуют данные ФТС. Примерно такие же объемы, даже несмотря на введение продэмбарго, были и последние три года: в 2015-м — на $1,127 млрд, в 2016-м — $965,8 млн, в 2017-м — $1,051 млрд. Принципиально не менялись показатели и в натуральном выражении: в 2015-м было ввезено 581,3 тыс. т продукции по этим девяти товарным категориям, в 2018-м — 554,6 тыс. т. Крупнейшие по объемам импорта всех этих групп товаров страны — Нидерланды, Испания и Польша.

Когда Россия в 2014 году вводила эмбарго, страны ЕС, США и Канады лишались рынка для поставок продовольствия примерно на $7 млрд в год, и российские власти ожидали, что это нанесет существенный удар их экономике, напоминает главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС доктор экономических наук Василий Узун. Для отдельных стран ущерб действительно был ощутимым, но в целом говорить о серьезном экономическом ущербе для западных стран из-за российского эмбарго не было оснований, считает эксперт. Он обращает внимание на то, что эти страны приспособились к новым условиям: например, Польша теперь ввозит яблоки через Белоруссию или нашла другие рынки сбыта.

Сейчас Россия импортирует так мало продовольствия из санкционных стран, что ужесточение эмбарго вряд ли нанесет им какой-то дополнительный экономический ущерб, указывает Узун, подчеркивая, что инициатива ФТС — это «скорее политическое решение». При этом, отмечает эксперт, импорт племенного скота имеет для России очень большое значение, и важно не затронуть такие позиции, «где мы нанесем скорее вред себе».

Какие риски и для кого несет расширение эмбарго

Самая крупная по объему импорта группа товаров, которая может попасть под запрет, — фруктовые соки. В 2018 году в Россию, по данным ФТС, было ввезено 38,9 тыс. т фруктовых и овощных соков на $100,1 млн. Крупнейшими поставщиками были Нидерланды и Польша. В Российском союзе производителей соков РБК заявили, что отрасль пока формирует свою позицию.

Высокие риски из-за возможного расширения эмбарго возникают для индустрии безалкогольных напитков, предупреждает президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков. Дело в том, что в приведенный таможней перечень попадают пищевые добавки (субпозиция 2106 90) и концентрированные основы (группа 20) — они входят в состав ряда выпускаемых в России категорий напитков. По словам Новикова, заменить эти ингредиенты невозможно, так как они не производятся в России и странах ЕАЭС, и ограничения на ввоз могут нанести ущерб рынку: альтернатив для замены страны происхождения этих ингредиентов без потери качественных характеристик, влияющих на готовый продукт, нет. Ограничения могут привести к росту импорта уже готовых безалкогольных напитков, что, в свою очередь, сделает невозможным выполнение целевых показателей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», который предусматривает расширение экспорта ряда категорий безалкогольных напитков, добавляет эксперт.

Если инициатива ФТС будет принята, потребитель заметит в первую очередь исчезновение с рынка прибалтийских шпрот, которые начали возвращаться на российский рынок с конца 2017 года, указывает вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин. Шпроты ввозятся в основном из Эстонии и Финляндии. В целом же объем импорта в Россию рыбных консервов из попавших под санкции стран, по его словам, не столь значителен. В 2018 году Россия ввезла из этих стран чуть больше 10% от общего объема импортированных консервов — около 11 тыс. т. Консервированных ракообразных и моллюсков было завезено еще меньше — 1,3% от общего объема, или около 300 т.

Но прекращение импорта может привести к росту цен на российские консервы, предупреждает Фомин. Другие риски возникают, если эмбарго распространится на мальков лосося и форели и молодь мидий и устриц, которых ранее уже вывели из-под запрета, так как без них невозможно развивать аквакультуру.

Запрет на ввоз живых животных несет определенные риски для российского птицеводства, отмечает управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк. По его словам, около 35–40% отечественных производителей бройлеров могут использовать цыплят американской компании Cobb — они необходимы для формирования родительского стада, основы поголовья. В условиях отсутствия альтернативных поставок российской птицеводческой отрасли грозит коллапс через полтора-два года, прогнозирует эксперт.

Еще одна категория товаров, которые Россия ввозит из санкционных стран, — оливки и маслины. Основные поставки идут из Греции — в 2018 году из нее было ввезено, по данным ФТС, 379 т оливок, еще 65,4 т экспортировала Испания. Альтернатива европейским оливкам в принципе есть — это Тунис и Турция, но качество их продукции отличается, а объемы производства меньше, указывает Березнюк.

Своих яиц достаточно Россия полностью обеспечивает себя пищевым яйцом, но импортирует инкубационные, признает гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. В прошлом году Россия ввезла, по данным ФТС, 38,4 тыс. т на $214,6 млн — в основном из Нидерландов. Крупными поставщиками также были Германия и Чехия.

Какие отрасли поддержали инициативу таможни

Основания для корректировки перечня санкционных товаров видит президент Мясного союза России Мушег Мамиконян. Когда в 2014 году Россия вводила продэмбарго, это делалось в спешке, и в результате сегодня в российских магазинах можно видеть мясную продукцию из санкционных стран, которая присутствует в них абсолютно легально, объясняет эксперт.

«Сегодня наши калининградские предприятия не могут купить в Европе мясо, чтобы делать консервы, при этом консервы, которые делают европейские конкуренты, могут легально проникать на российский рынок — это неразумно и технически не проработано», — говорит Мамиконян. В 2018 году в Россию было ввезено, по данным ФТС, 3,8 тыс. т мясных консервов на $26,2 млн, крупнейшим поставщиком была Италия.

По мнению Мамиконяна, необходимо распространить ограничения на ввоз всех продуктов, произведенных из животного сырья, а также живых животных. Исключением, уточняет президент Мясного союза России, должны стать животные, которые ввозятся в целях генетического совершенствования, а также пищевые ингредиенты, которые используются в производстве в том числе отечественных продуктов мясопереработки. В случае их запрета «мы сами себе нанесем ущерб», добавляет Мамиконян.​