Российский трубопровод обогнул Газовую директиву

Берлин и Париж достигли компромисса по "Северному потоку-2"

На совещании постпредов ЕС Германия и Франция заключили компромисс, который предполагает, что газопровод «Газпрома» «Северный поток-2» не будет заблокирован. Но требования к этой трубе и стоимость ее строительства могут вырасти

Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон (Фото: Michael Sohn / AP)

Компромисс Берлина и Парижа

В пятницу, 8 февраля, в Брюсселе прошло заседание Комитета постоянных представителей ЕС (COREPER), на котором было принято решение о предоставлении Румынии, председательствующей в Совете ЕС, мандата на проведение переговоров с Европарламентом и Советом ЕС по поправкам в Газовую директиву Евросоюза, которые должны ужесточить ее требования. Но это не приведет к блокировке нового проекта «Газпрома» и его европейских партнеров — «Северного потока-2», который предполагает поставку российского газа по дну Балтийского моря в Германию.

Позиция постпредов была подготовлена на основе компромисса Берлина, главного сторонника «Северного потока-2», и Парижа, который накануне голосования решил голосовать против проекта «Газпрома», сообщило агентство AFP. Европейские страны достигли соглашения по вопросу о том, как регулировать российский газопровод «Северный поток-2», заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции, отказавшись уточнить детали. «Что касается Газовой директивы, мы достигли соглашения, и это стало возможным благодаря тому, что Германия и Франция тесно сотрудничали», — лишь сказала она.

Согласно мандату, выдержки из которого цитируют AFP и Reuters, переговоры о строительстве морских газопроводов c третьими странами (к ним относится и «Северный поток-2») и формат применения к таким проектам стандартов ЕС определяются тем государством, на территории которого находится пункт получения газа. В случае «Северного потока-2» этим государством является Германия, третьей страной — Россия. Новые правила повысят требования к новой трубе «Газпрома» и сделают ее строительство более дорогостоящим, однако не угрожают его реализации, рассказали Reuters дипломатические источники в ЕС.

Еврокомиссия еще в ноябре 2017 года предложила внести поправки к Газовой директиве ЕС, распространив требования Третьего энергопакета (запрещает совмещать деятельность по продаже и транспортировке газа) на газопроводы, приходящие в Евросоюз из третьих стран. К таким проектам относится «Северный поток-2», который должен быть запущен в конце 2019 года.

За и против «Северного потока-2»

Две немецкие компании (Uniper и Wintershall) участвуют в финансировании строительства «Северного потока-2» (общее финансирование проекта оценивается в €9,5 млрд). Помимо Германии основными сторонниками проекта являются другие страны, компании из которых выделили на него деньги — Shell (Великобритания и Нидерланды), OMV (Австрия) и Engie (Франция). Накануне голосования постпредов Франция изменила свою позицию и собиралась поддержать изменения в Газовую директиву, но затем достигла компромисса с Германией. Среди сторонников проекта и другие потребители российского газа — Греция, Кипр, Финляндия, Норвегия и Чехия.

Поскольку «Северный поток-2», как и уже построенная в 2012 году первая ветка «Северного потока» (обе — по 55​ млрд куб. м), призван частично заменить транзит российского газа через Украину, Киев — главный противник новой трубы. В 2018 году «Газпром» снизил поставки через эту страну в Европу на 6,7 млрд, до 86,8 млрд куб. м газа, а в конце 2019 года истекает транзитный контракт с украинским «Нафтогазом». Глава «Нафтогаза» ​Андрей Коболев 18 января заявил, что в случае согласования изменений в Газовую директиву Евросоюза вторая ветка «Северного потока» может просто не состояться. А в конце 2017 года он говорил, что строительство «Северного потока-2» и потеря транзита российского газа через Украину может стоить стране независимости. Тогда он оценивал доходы «Нафтогаза» от транзита в $3 млрд в год и говорил о возможности их увеличения до $5 млрд.

Против «Северного потока-2» выступают также страны Прибалтики и Польша, недовольство высказывали и депутаты Европарламента от Швеции, Дании и Словакии. Среди представленных ими аргументов — рост зависимости от российского газа, нарушение конкуренции и ущемление прав Украины и Словакии на получение доходов от транзита российского газа. О росте зависимости от России предупреждал и президент США Дональд Трамп, который летом 2018 года публично раскритиковал Германию за поддержку строительства газопровода «Северный поток-2» во время визита в Брюссель. У такой позиции есть и экономические причины: США неоднократно заявляли о планах поставлять в Европу свой сжиженный природный газ (СПГ).

Риски проекта «Газпрома»

«Северный поток-2» в Европе воспринимается прежде всего как немецкий проект, заметно усиливающий энергетическую и инфраструктурную роль Германии в ЕС, отмечает заместитель главы Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его словам, Франция пытается играть самостоятельную роль в Восточной Европе и в балтийском регионе, поэтому накануне голосования в Брюсселе она могла выступить за ужесточение Газовой директивы.

Европейский союз рассчитывает закончить разработку новой версии Газовой директивы не позже конца мая 2019 года, сообщило в пятницу, 8 февраля, агентство Bloomberg. «Согласно договоренности, начнутся переговоры с участием Европейского парламента для финальной версии законопроекта, при этом стороны рассчитывают, что финальное соглашение будет заключено самое раннее на следующей неделе и при этом не позже конца мая», — сообщило агентство.

На текущем этапе Совет ЕС, Европарламент и Еврокомиссия должны будут прийти к единому мнению по поводу поправок к этой директиве ЕС. Итоговый текст должен быть одобрен на министерском уровне квалифицированным большинством голосов. За должны проголосовать как минимум 16 из 28 стран ЕС, которые представляют как минимум 65% всего населения ЕС.

Принятие поправок в Газовую директиву зависит от целого ряда условий, указывает аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов. «Время играет на стороне «Газпрома». Неизвестно, успеет ли ЕС согласовать возможные изменения в Газовую директиву за время председательства Румынии, поскольку следующая за ней Финляндия (станет председателем в Совете ЕС в июле. — РБК) не заинтересована в интенсификации процесса внесения поправок, а в конце 2019 года «Северный поток-2» уже должен быть запущен, добавляет эксперт.

Но наибольший риск для «Северного потока-2» сейчас представляют санкции, которые грозятся ввести США, напоминает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Комитет по иностранным делам американского сената на следующем заседании рассмотрит резолюцию с призывом остановить этот проект. Еще в декабре 2018 года палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой призвала Европу отказаться от проекта «Северный поток-2», а Трампа — ввести против проекта санкции.​

Управлять этим риском невозможно, тем более в условиях, когда США становятся все более бесцеремонными в продвижении своих экономических интересов, особенно в части маркетинга своего СПГ в Европе, замечает Белова. Обвиняя Россию в использовании своих углеводородов в качестве оружия, они сами все чаще стали размахивать санкционной дубинкой, указывает она.

Но даже в случае введения финансовых санкций США против европейских партнеров «Северного потока-2» «Газпром» может самостоятельно достроить эту трубу, замечает Сергей Капитонов.