ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 69,00 68,02 EUR Нал. 78,75 77,66 USD Бирж. 68,80 +0,22 EUR Бирж. 78,47 +0,29 USD ЦБ. 68,41 +0,40 EUR ЦБ. 77,89 -0,08 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3910,20 -405,90 IMOEX 2271,00 -2,21% RTSI 1040,19 -2,79% Brent 47,63 -10,50% DJIA 21792,20 -2,91% Nasdaq 6192,92 -2,21%
Разделяй и здравствуй
Лента новостей
Силуанов рассказал о проблемах с долларовыми расчетами 10:00, Экономика Гениальное поколение: истории детей, которые стали изобретателями 10:00, РБК и Lenovo Силуанов связал перенос обсуждения ИПК с реакцией на пенсионную реформу 10:00, Экономика Суд отпустил бывшего члена совета директоров Nissan под залог в $635 тыс. 09:30, Общество Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 09:28, РБК и FW Raiffeisen Экс-министр обороны Украины заявил об усталости Запада от проблем страны 09:16, Политика Гирлянды на главной елке США починили на средства от пожертвований 09:06, Общество 6 пар часов, которые не стыдно дарить на Новый год 08:56, РБК и Vacheron Constantin Мантуров назвал сроки и место запуска в серию «президентских» машин 08:35, Бизнес Небольшие города обогнали Москву по распространению мобильного банкинга 08:31, Финансы Сколько заработали инвесторы в 2018 году 08:30, Quote В Кабуле при атаке боевиков на министерство погибли 43 человека 08:22, Общество Как робот может помочь заработать на пенсию 08:15, РБК и Samsung Основатель «Пятерочки» Андрей Рогачев подал в суд Лондона на партнера 08:00, Бизнес Роскачество назвало лучшие российские игристые вина 08:00, Общество Ученые выявили тепловую аномалию в районе Бурейской ГЭС 07:58, Общество В Краснодарском крае шесть человек погибли в ДТП с фургоном 07:39, Общество В гостях у сказки: куда съездить на праздники с детьми 07:32, РБК и Mitsubishi Outlander Россияне поставили новый рекорд на рынке ипотеки 07:30, Финансы Эксперты зафиксировали рост числа кредитов на покупку новогодних подарков 07:00, Бизнес Власти Мексики назвали причину падения вертолета с главой штата Пуэбла 06:50, Общество Чему можно научить свой умный дом 06:30, РБК и «Ингосстрах» Новейший корвет «Громкий» вошел в состав Тихоокеанского флота 06:17, Политика Приплывшего летом на Чукотку американца отправили в Москву 05:43, Общество Телецентр «Останкино» подал иски к «Первому каналу» на 164 млн руб. 05:11, Технологии и медиа Автомобиль въехал в группу пешеходов в центре Ливерпуля 04:52, Общество Администрация тюрьмы в США отказалась перевести Бутину из изолятора 04:05, Политика Тысяча и одна идея для дизайна и ремонта квартиры 04:05, РБК и Экспострой на Нахимовском
Газета
Разделяй и здравствуй
Газета № 228 (2952) (2512) Бизнес, 24 дек, 13:42
0
Разделяй и здравствуй
Акционеры Evraz изменили структуру владения компанией
Двое крупнейших после Романа Абрамовича акционеров Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов разделили свои доли в компании, переведя их на разные структуры. Это может быть подготовкой к новым санкциям США, считает эксперт
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Совладелец и председатель совета директоров Evraz Александр Абрамов перевел свою долю (20,69%) в одной из крупнейших сталелитейных компаний России на новую структуру — кипрскую Abiglaze Ltd, следует из раскрытия Evraz на Лондонской бирже.

Прежде Абрамов владел долей в Evraz через кипрскую Crosland Global Limited, акционером которой также является гендиректор сталелитейной компании Александр Фролов (10,33% Evraz). Abiglaze на 100% принадлежит Абрамову, говорится на сайте Evraz, а Фролов теперь единственный акционер Crosland Global, следует из материалов компании. Представитель Evraz от комментариев отказался.

Абрамов и Фролов — крупнейшие акционеры Evraz после Романа Абрамовича, которому принадлежит 30,52%. До сентября 2018 года три основных совладельца контролировали ее бумаги через Lanebrook Ltd, у которой 62,74%. Но затем Lanebrook была ликвидирована. Абрамович перевел свою долю на Greenleas International Holdings Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, Абрамов и Фролов передали 31,02% Crosland Global Limited. Оставшиеся акции миноритарный акционер Evraz Евгений Швидлер также перевел на другую структуру, название которой не раскрывалось.

Позднее Evraz сообщила, что компания заключила с новыми структурами соглашения о сотрудничестве (relationship agreement), аналогичные тому, что существовало с Lanebrook Ltd. С Abiglaze Ltd, как того требуют правила листинга на Лондонской бирже, также планируется заключить такое соглашение в январе 2019 года, говорится в ее сообщении.

Согласно данным кипрского реестра, Crosland принадлежала Abiglaze (86,97%), Абрамову (8,69%) и Фролову (4,34%), но 11 декабря 2018 года топ-менеджеры перевели свои доли (13,03%) в компании на кипрскую Pricewaterhousecoopers Associates Limited, «дочку» консалтинговой компании PWC. Однако крупнейшим акционером Crosland остается Abiglaze. Сама Abiglaze с 31 декабря 2014 года также принадлежит Pricewaterhousecoopers Associates Limited. Представители Evraz, Invest AG Абрамова и Фролова и PWC отказались от комментариев.

Судя по всему, структура PWC указана в реестре как номинальный держатель акций Crossland и Abiglaze: на Кипре такое возможно, говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.

Основные акционеры Evraz, видимо, распределяют доли по разным структурам, опасаясь, что компания может попасть в санкционный список, предполагает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. «Поскольку Lanebrook владела более чем 50% в компании, то риски включения Lanebrook как структуры Абрамовича в санкционный список, а вместе ней автоматически и Evraz были высоки. Это особенно сильно ударило бы по сталелитейной компании, учитывая, что у нее есть крупные активы в США. А теперь, если Минфин введет санкции против кого-то из трех акционеров, Evraz не должен пострадать», — поясняет он.

В конце октября представители USM Алишера Усманова вышли из совета директоров Mail.Ru Group, уступив место ее топ-менеджерам. «Высокотехнологичными компаниями должно руководить молодое поколение», — пояснил Усманов. Но опрошенные РБК юристы отмечали, что передача менеджерам контроля над интернет-холдингом может быть связана с попыткой обезопасить его от потенциальных американских санкций.

В ноябре Bloomberg сообщил, что конгресс США может отложить введение новых санкций в отношении России, так как не успеет до конца года рассмотреть соответствующий законопроект и провести голосование. Еще одной причиной для переноса рассмотрения законопроекта стало то, что до конца года будет продолжаться сессия «хромой утки», в которой будут участвовать законодатели текущего созыва. Обновленный по итогам выборов состав конгресса соберется только в январе следующего года.

Недавно Evraz объявила о планах вложить в производство рельсов в США $480 млн. Сейчас компания на заводе в штате Колорадо производит рельсы длиной 25 м и называет себя лидером по продажам железнодорожных рельсов в Северной Америке, занимая около 40% рынка. В 2018 году она планирует продать 395 тыс. т рельсов. Новый стан мощностью 600 тыс. т Evraz планирует запустить в конце 2021 года, ориентируясь на рост спроса на эту продукцию на 20% к 2023 году.

Великобритания в мае 2018 года не продлила Абрамовичу визу, а в декабре стало известно, что его включили в черный список российских бизнесменов и топ-менеджеров, на которых британские власти намерены оказать давление. Британская разведка посчитала его «самым важным финансовым спонсором Владимира Путина». Этот список будет передан союзникам Великобритании в Северной Америке и Европе, уточнили источники The Daily Telegraph.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Галина Казакулова.
Теги: Evraz
Материалы по теме
Evraz Романа Абрамовича вложит $480 млн в производство рельсов в США Бизнес
Абрамович и его партнеры перевели акции Evraz на другие компании Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter