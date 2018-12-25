Разделяй и здравствуй

Акционеры Evraz изменили структуру владения компанией

Двое крупнейших после Романа Абрамовича акционеров Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов разделили свои доли в компании, переведя их на разные структуры. Это может быть подготовкой к новым санкциям США, считает эксперт

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Совладелец и председатель совета директоров Evraz Александр Абрамов перевел свою долю (20,69%) в одной из крупнейших сталелитейных компаний России на новую структуру — кипрскую Abiglaze Ltd, следует из раскрытия Evraz на Лондонской бирже.

Прежде Абрамов владел долей в Evraz через кипрскую Crosland Global Limited, акционером которой также является гендиректор сталелитейной компании Александр Фролов (10,33% Evraz). Abiglaze на 100% принадлежит Абрамову, говорится на сайте Evraz, а Фролов теперь единственный акционер Crosland Global, следует из материалов компании. Представитель Evraz от комментариев отказался. Абрамов и Фролов — крупнейшие акционеры Evraz после Романа Абрамовича, которому принадлежит 30,52%. До сентября 2018 года три основных совладельца контролировали ее бумаги через Lanebrook Ltd, у которой 62,74%. Но затем Lanebrook была ликвидирована. Абрамович перевел свою долю на Greenleas International Holdings Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, Абрамов и Фролов передали 31,02% Crosland Global Limited. Оставшиеся акции миноритарный акционер Evraz Евгений Швидлер также перевел на другую структуру, название которой не раскрывалось. Позднее Evraz сообщила, что компания заключила с новыми структурами соглашения о сотрудничестве (relationship agreement), аналогичные тому, что существовало с Lanebrook Ltd. С Abiglaze Ltd, как того требуют правила листинга на Лондонской бирже, также планируется заключить такое соглашение в январе 2019 года, говорится в ее сообщении. Согласно данным кипрского реестра, Crosland принадлежала Abiglaze (86,97%), Абрамову (8,69%) и Фролову (4,34%), но 11 декабря 2018 года топ-менеджеры перевели свои доли (13,03%) в компании на кипрскую Pricewaterhousecoopers Associates Limited, «дочку» консалтинговой компании PWC. Однако крупнейшим акционером Crosland остается Abiglaze. Сама Abiglaze с 31 декабря 2014 года также принадлежит Pricewaterhousecoopers Associates Limited. Представители Evraz, Invest AG Абрамова и Фролова и PWC отказались от комментариев. Судя по всему, структура PWC указана в реестре как номинальный держатель акций Crossland и Abiglaze: на Кипре такое возможно, говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.

Основные акционеры Evraz, видимо, распределяют доли по разным структурам, опасаясь, что компания может попасть в санкционный список, предполагает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. «Поскольку Lanebrook владела более чем 50% в компании, то риски включения Lanebrook как структуры Абрамовича в санкционный список, а вместе ней автоматически и Evraz были высоки. Это особенно сильно ударило бы по сталелитейной компании, учитывая, что у нее есть крупные активы в США. А теперь, если Минфин введет санкции против кого-то из трех акционеров, Evraz не должен пострадать», — поясняет он.

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Недавно Evraz объявила о планах вложить в производство рельсов в США $480 млн. Сейчас компания на заводе в штате Колорадо производит рельсы длиной 25 м и называет себя лидером по продажам железнодорожных рельсов в Северной Америке, занимая около 40% рынка. В 2018 году она планирует продать 395 тыс. т рельсов. Новый стан мощностью 600 тыс. т Evraz планирует запустить в конце 2021 года, ориентируясь на рост спроса на эту продукцию на 20% к 2023 году.

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