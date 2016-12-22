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Усманов отказался от управления Mail.Ru Group
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Усманов отказался от управления Mail.Ru Group
Бизнес, 09:23
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Усманов отказался от управления Mail.Ru Group
Холдинг USM Алишера Усманова перестает быть единоличной контролирующей стороной Mail.Ru Group. Это следует из объявленных изменений в составе совета директоров компании
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Холдинг USM перестает быть единоличной контролирующей стороной Mail.Ru Group, говорится в сообщении на сайте компании. Там указывается, что теперь ни один из акционеров единолично не контролирует Mail.Ru Group через АО «МФ Технологии».

В соответствии с изменениями в составе совета директоров в качестве новых его членов выдвинуты менеджеры Mail.Ru Борис Добродеев и Дмитрий Сергеев, а также топ-менеджеры Газпромбанка Алан Ваксман и Сергей Меднов. Они соответственно должны заменить Сергея Солдатенкова, Ивана Стрешинского, Анну Серебряникову и Влада Вольфсона.​

Изменения в составе cовета директоров не коснулись его председателя Дмитрия Гришина, что обеспечило присутствие трех представителей Mail.Ru Group в cовете директоров.

Помимо этого указывается, что генеральный директор Mail.Ru Group будет уполномочен осуществлять права голоса, закрепленные за акциями в уставном капитале АО «МФ Технологии», принадлежащими ПАО «МегаФон» и USM.

Основатель USM Алишер Усманов, комментируя принятое решение, указал, что «готовил эту передачу последние годы». «Уверен, что высокотехнологичными компаниями должно руководить молодое поколение — талантливые и амбициозные люди, остро чувствующие тренды развития современного цифрового бизнеса», — говорится в заявлении Усманова, которое есть в распоряжении РБК.

«Я ухожу из управления с легким сердцем: наш бизнес и финансовые результаты никогда не были выше, а команда Mail.Ru Group — блестящие профессионалы своего дела», — заявил Усманов.

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Бизнес

«В жизни мною движут две страсти — желание помогать людям и устремленность в будущее», — указал бизнесмен. По его словам, в дальнейшем он намерен заниматься благотворительностью. В области же бизнеса Усманов хочет построить крупнейшую компанию в области e-commerce в Европе, потеснив позиции таких ретейл-гигантов, как Amazon и Ebay.

«МФ Технологии» (МФТ) — совместная компания, которую в начале мая создали «МегаФон», Газпромбанк, «Ростех» и USM Holdings. В рамках соглашения Mail.Ru Group должна была получить доступ к кредитным ресурсам Газпромбанка и предложить пользователям банковские продукты, в том числе кредитование, в цифровом виде.

Компания USM Holdings объединяет активы Усманова, состояние которого Forbes оценивает в $12,5 млрд. Бизнесмен, который является основателем горно-металлургического холдинга «Металлоинвест», находится на десятой строчке богатейших предпринимателей России.

Основным бизнесом для Mail.Ru Group является продажа рекламы в принадлежащих компании сервисах (портал Mail.Ru, социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир» и др.). Также в портфеле компании сервисы по доставке еды Delivery Club и ZakaZaka, райдшеринговый сервис BeepCar и др. В начале апреля Mail.Ru Group и «МегаФон» договорились о покупке более 50% акций в онлайн-агрегаторе такси CityMobil.

Авторы: Артем Филипенок, Александра Посыпкина.
Теги: Mail.Ru Group , Алишер Усманов
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