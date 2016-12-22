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СМИ узнали об утвержденном Мэй черном списке близких к Путину олигархов
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СМИ узнали об утвержденном Мэй черном списке близких к Путину олигархов
Политика, 09:59
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СМИ узнали об утвержденном Мэй черном списке близких к Путину олигархов
Британская разведка составила список наиболее близких к Владимиру Путину деятелей бизнеса, пишет The Daily Telegraph. В него вошли Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также Аркадий и Борис Ротенберги
Тереза Мэй на выходе из своей резиденции на Даунинг-стрит, 10 (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила представленный ей список российских бизнесменов и топ-менеджеров, на которых власти намерены оказать давление и которые «должны стать мишенью для британской разведки», ​пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах. В черный список вошли Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также Аркадий и Борис Ротенберги.

«Данные лица были идентифицированы как имеющие чрезвычайно тесные профессиональные и финансовые отношения с президентом Владимиром Путиным. Мы считаем, что они участвуют в сделках Кремля по целому ряду направлений, в том числе используют свои финансовые возможности в пользу российского государства», — рассказал собеседник издания.

«Меры, которые мы намерены принять, должны ограничить им свободу маневра и способность свободно путешествовать и работать в Великобритании, Европе и других странах», — уточнил источник. «Воздействие на этих людей будет важной частью ответа правительства Великобритании на нападение в Солсбери», — пояснил он.

Этот список будет передан британским союзникам в Северной Америке и Европе, уточняет газета.

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Бизнес

Бизнесмен Роман Абрамович попал в список, поскольку разведка посчитала его «самым важным финансовым спонсором Владимира Путина», а Дерипаска, считают британские спецслужбы, предоставляет Кремлю финансовую поддержку, а также имеет тесные отношения с разведывательными службами России, в том числе с подразделением военной разведки ГРУ, которое осуществило нападение с применением нервно-паралитического агента в Солсбери.

В отношении Алишера Усманова конкретных обвинений издание не привело. В статье упоминается фраза «Я плюю на тебя, Алексей Навальный» из обращения бизнесмена к основателю Фонда борьбы с коррупцией. Аркадий Ротенберг упоминается как бывший партнер Путина по дзюдо, а Игорь Сечин назван «энергетическим бароном» и «самым могущественным олигархом России».

Ранее, 5 декабря, Лондон объявил о приостановке программы выдачи «золотых» виз типа Tier 1, которые были рассчитаны на инвесторов, готовых вложить в британскую экономику не менее £2 млн ($2,5 млн). Как пишет Би-би-си, такие визы были особенно популярны у россиян и китайцев, их давали на три года и четыре месяца с возможностью продлить еще на два года. После этого срока обладатель такой визы мог претендовать на постоянный вид на жительство. В 2017 году власти Великобритании выдали больше тысячи инвесторских виз, и в основном гражданам России и Китая.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Лондон , «черный список» , Санкции
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