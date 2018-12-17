Дождались у Приморья победы

Олег Кожемяко набрал более 60% голосов на губернаторских выборах

После обработки почти 98% протоколов на выборах в Приморье результат главы региона Олега Кожемяко составил 61,7%. Его победой в первом туре заканчивается одна из самых долгих губернаторских кампаний в новейшей российской истории

Олег Кожемяко (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

На выборах губернатора Приморского края, прошедших 16 декабря, по итогам обработки примерно 98% бюллетеней глава региона Олег Кожемяко, который шел на выборы самовыдвиженцем, набрал 61,7% голосов.

С победой врио губернатора уже поздравил премьер-министр Дмитрий Медведев. После объявления предварительных результатов Кожемяко пообещал вернуть в крае выборы мэров и глав районов, а также сообщил, что, как и анонсировалось, на посту сенатора от региона останется Светлана Горячева.

«Приморье должно перейти от «легкого шторма», который жители края испытывали последние месяцы, к стабильной жизни, работе и уверенности в завтрашнем дне... Мы будем обновлять потенциал и команду, в которую возьмем тех людей, кто умеет слушать, слышать, и для которых рабочий день будет начинаться и заканчиваться с хороших дел для жителей Приморья», — цитирует Кожемяко «Восток-Медиа».

Жители Приморского края в третий раз за этот год голосовали на выборах главы региона. Результаты осенних выборов были аннулированы из-за массовых фальсификаций во втором туре. После этого также вышедший во второй тур кандидат от «Единой России», временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко ушел в отставку, а на его место Владимир Путин назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко.

Недопущенные кандидаты

Всего в декабрьских выборах приняли участие четыре кандидата: Кожемяко, который баллотировался как самовыдвиженец, кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко (предварительный результат — 25,3%), выдвинутый от Партии роста Алексей Тимченко (5,1%), а также Роза Чемерис (3,8%) от партии «За женщин России». Кандидат от «Патриотов России» Игорь Степаненко заявил о снятии своей кандидатуры в последнюю неделю избирательной кампании.

Коммунист Андрей Ищенко, который был фаворитом гонки на выборах в сентябре, не был допущен до участия в повторных выборах — он не смог собрать необходимое для прохождения муниципального фильтра число подписей местных депутатов. Помимо Ищенко комиссия отказала в регистрации самовыдвиженцу Александру Коваленко, а также выдвинутому партией «Зеленые» Олегу Митволю и выдвинутому Коммунистической партией социальной справедливости Виктору Старицыну. Передумал участвовать в выборах лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Как прошли выборы

Явка 16 декабря, по последним данным, составила 46,4%, что выше, чем в первом и втором турах сентябрьских выборов — 30,2 и 30,24% соответственно. Кожемяко лидирует во всех районах края, свидетельствуют данные регионального избиркома.

Выборы прошли спокойно, в соответствии с законом, заявил РБК член ЦИК Евгений Шевченко. Он подчеркнул, что ни в ЦИК, ни в краевой избирком в день выборов не поступило ни одной жалобы.

Глава регионального отделения «Голоса» в Приморье Андрей Гусев указывает, что ключевой проблемой на этих выборах стала нехватка наблюдателей на избирательных участках и в территориальных комиссиях. По его словам, «Голос» получил 23 направления на наблюдение в 1,5 тыс. участковых избирательных комиссий на день голосования. «Это просто капля в море», — говорит представитель правозащитной организации.

«Мы обратились [«за направлениями»] ко всем кандидатам; все кандидаты, кроме Кожемяко, отказались выдавать направления на наблюдение, сославшись на то, что они уже заняты наблюдателями. Кожемяко выделил 23», — говорит Гусев.

В ЦИК сообщили РБК, что «Голос» никто не ограничивал в количестве наблюдателей. Член Центризбиркома Евгений Шевченко пояснил РБК, что от Кожемяко не было ограничений на количество людей, которые могли пойти наблюдателями от «Голоса». По его словам, больше желающих организация не нашла и сама запросила такое количество направлений.

За счет чего победил Кожемяко

«Если при отсутствии Ищенко выйдем на второй тур, то всем нам надо уходить в монастырь», — ранее говорил РБК федеральный чиновник, оценивая предвыборные расклады. Уверенности в победе не было и в штабе врио губернатора, закрытые опросы не гарантировали отсутствия второго тура. Но в результате за время подсчета голосов результат Кожемяко не падал ниже 57%.

Победа Кожемяко является убедительной, ведь он не просто уверенно выиграл в первом туре, но и с солидным запасом превзошел результат Андрея Ищенко во втором туре сентябрьских выборов, говорит политолог Александр Пожалов. У Ищенко было тогда около 245–250 тыс. голосов, у Кожемяко их, видимо, будет на 80–100 тыс. больше, поясняет он.

Пожалов уверен, что важными слагаемыми победы стали местные корни и местный патриотизм кандидата, его умелое потакание антифедеральным настроениям на протяжении всей кампании, удобный для Кожемяко подбор соперников, а также позиция Ищенко и КПРФ, которые не стали призывать голосовать за какого-то другого кандидата и либо игнорировали выборы, как это сделала КПРФ, либо, как Ищенко, призвали к порче бюллетеней.

Кроме того, эксперт отметил успешную работу технологического штаба Кожемяко по мобилизации избирателей и «сушке негатива» в последние две недели кампании.

Учитывая уровень протестных настроений в регионе, результат Кожемяко достойный, соглашается политолог Евгений Минченко. «Однако если оценивать перспективы избирательных кампаний в других регионах с высокими протестными настроениями, учитывая тот экстраординарный объем ресурсов, которые были затрачены на эту кампанию, возникает вопрос, какими силами будут добиваться победы остальные кандидаты от власти», — рассуждает он.

Минченко напоминает, что Кожемяко перед выборами, по сути, дали карт-бланш: позволили реализовывать популистскую программу — в частности, провести дорогой закон о льготах детям войны и перенести столицу федерального округа во Владивосток. Все это делать в каждом протестном регионе в будущем просто нереально, констатирует Минченко.